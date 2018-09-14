Фестиваль «Золотая Прага» – культура без границ

Международный фестиваль «Золотая Прага» (Zlatá Praha) является уникальным культурным событием, представляющим лучшие телефильмы и телеспектакли, театральные, музыкальные и танцевальные программы. В этом году фестиваль проходит в 55-й раз. Впервые он состоялся в 1964 году под эгидой Чехословацкого телевидения при поддержке Международной организации радиовещания и телевидения, которая вручала призы Интервидения. Наряду с Prix Italia и Rose d´Or, «Золотая Прага» является старейшим телевизионным фестивалем в Европе. Мероприятие уже много лет подряд проходит в зданиях Национального театра. О важности этого сотрудничества, а также о значении самого фестиваля рассказал директор Национального театра Ян Буриан:

— Фестиваль «Золотая Прага» является не просто уникальным мероприятием, но и, не побоюсь этого слова, самым выдающимся культурным событием своего рода в мире. В Прагу съезжаются десятки и даже сотни людей, которые на протяжении всей жизни трудятся в области телевидения, театра, танца, музыки. Этой дает нам возможность не только познакомить чешских зрителей с иностранными деятелями искусства и их постановками, но и завязать контакты, которые в будущем помогут нам (и Национальному театру, и Чешскому телевидению) создавать новые проекты. Гости фестиваля могут посетить спектакли Национального театра. Культурной кульминацией станет концерт, подготовленный совместно с нашими словацкими коллегами к столетию Чехословацкой Республики, который пройдет на чешском и словацком языках.

По словам организаторов, главная цель фестиваля – познакомить зрителей с телевизионными передачами и фильмами, посвященными театру, музыке и танцу. Программу дополнят тематические лекции, семинары, концерты, мастер-классы, встречи с режиссерами, продюсерами, актерами, хореографами.

Основная конкурсная программа посвящена музыкальным и танцевальным передачам, художественным кинолентам и документальным фильмам, рассказывающим о жизни деятелей искусства и известных постановках. Среди советских и российских фильмов лауреатами фестиваля становились: «Пакет» (Гран-при; 1966) «Нюрнбергский эпилог» (1971), «Галатея» (1978), «Дети как дети» (Приз Интервидения; 1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1980), «Анюта» (1982), «Карусель» (1984), «Маскарад» (1985), «Майя Плисецкая, знакомая и незнакомая» (1988), «Человеческий голос» (1994). Что нового и интересного ждет зрителей в этом году, рассказал директор фестиваля Томаш Мотл:

— Нынешний фестиваль юбилейный и очень важный по многим причинам. В основную программу нам удалось включить множество интереснейших фильмов: в рамках конкурса будет показано 87 картин, вне конкурса – еще пять, и это больше, чем когда-либо за последние пять лет. Традиционно будут представлены ленты о жизни выдающихся деятелей искусства (Леонарда Бернстайна, Элины Гаранча, Франко Дзеффирелли) и видеозаписи классических постановок балета и оперы («Щелкунчик», «Русалочка», «Дон Жуан») – подобные фильмы участвуют в фестивале каждый год. Но в этот раз мы представим и ряд необычных проектов, например, видеозапись концерта Национального хора шведского радио, проходившего на глубине 25 метров под землей в первом шведском ядерном реакторе; выступление балетной труппы CNC Ballet de Lorraine на футбольном поле, а также балет, в создании которого участвовали три легенды из разных областей культуры: группа Queen, дом моды Versace и балетмейстер Морис Бежар. Любителей оперы, несомненно, порадует тот факт, что в конкурсной программе три картины посвящены «Кармен»: две являются видеозаписями различных постановок, а третья – документальный фильм, рассказывающий об этой опере, третьей по числу постановок в мире.

В 2018 году в главной призовой программе фестиваля представлена российская лента «Симфония времени Толибхона Шахиди», посвященная творчеству этого выдающегося композитора. В 1972 году он окончил Московскую консерваторию, класс Арама Хачатуряна, после чего вернулся в родной Душанбе, где начал творческую деятельность. Именно здесь им был написан ряд симфонических произведений и опер: «Хранительница огня», «Амир Исмаил», «Калиф-Аист», «Карлик-нос», «Волшебные яблоки», «Красавица и чудовище». Толибхон Шахиди прославился тем, что сумел привнести в классическую музыку таджикские народные мотивы.

Русскоязычным зрителям наверняка будут интересны еще две ленты: латвийская картина «Фауст» и французский фильм «Мстислав Ростропович, несломленный смычок».

«Фауст» – это экранизация спектакля, поставленного в Латвийском национальном театре оперы и балета Айком Карапетяном – молодым режиссером латвийско-армянского происхождения. Он окончил Латвийскую академию культуры по специальности «кинорежиссер», учился в парижской киношколе ESEC. Его дебют в Латвийской национальной опере («Севильский цирюльник» Джоаккино Россини) назван лучшей постановкой сезона 2010/11 годов, а «Фауст» получил Большую музыкальную награду как лучшая музыкальная постановка года. Премьера его первого полнометражного фильма «Люди там» состоялась в 2012 году на Международном кинофестивале в Карловых Варах. В 2015 году режиссер снял фильм ужасов «М.О.Ж.» («Мужчина в оранжевом жакете»), который был показан на фестивале фантазийного кино в Монреале и на FantasticFest в Остине. Картину «Мстислав Ростропович, несломленный смычок» снял Брюно Монсенжон – французский скрипач, более известный как режиссер документальных фильмов о великих музыкантах XX века. Среди героев Монсенжона – Надя Буланже, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Григорий Соколов, Петр Андершевский и, конечно же, Мстислав Ростропович. В рамках внеконкурсной программы будут показаны четыре записи концертов выдающихся российских музыкантов: Ольга Перетятько-Мартиотти исполнит произведения Россини, Люка Дебарг – Равеля, Михаил Плетнев – Сен-Санса, Борис Березовский — Рахманинова.

Фестиваль пройдет с 19 по 22 сентября. Основная часть показов состоится в историческом здании Национального театра, на Новой сцене и на пьяцетте перед театром, отдельные мероприятия – в музыкальном клубе «Лавка» и в здании Факультета кино и телевидения Академии изящных искусств (FAMU). Более подробную информацию и полную программу фестиваля можно найти на сайте www.ceskatelevize.cz/specialy/zlatapraha/.

