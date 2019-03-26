Фестиваль «Один мир»: у футбола нет возраста, национальности и пола!

Пражский фестиваль документального кино «Один мир» известен тем, что затрагивает не только острые и насущные проблемы, но и те, о которых мы подчас и не задумываемся. Одной из них является участие женщин в профессиональном спорте, в том числе в такой традиционно мужской игре, как футбол. Известный украинский режиссер-документалист Алиса Коваленко представила в Праге свой новый фильм «Домашние игры». Подробности сюжета она рассказала в интервью Радио Прага:

— Это история о девушке, которая выросла в очень сложных условиях, в очень бедной семье – и мама, и папа были в тюрьме. Но несмотря на это она смогла добиться успеха, став одной из лучших футболисток. Когда ее карьера была в самом расцвете, ее мама, которая вышла из тюрьмы и успела родить еще двух детей, умирает. И Алина вынуждена пожертвовать своей карьерой ради того, чтобы хоть как-то помочь детям и сохранить семью. Это фильм о девушке, которой приходится бороться за свою мечту, когда все обстоятельства против нее.

Женщины-спортсменки в Украине – табу или «горячая» тема?

Сегодня в Украине профессионально играют в футбол всего около 300 девушек, что, казалось бы, совсем немного. Однако фильм «Домашние игры» вызвал немало откликов и уже получил несколько наград, в том числе на Одесском международном кинофестивале. Чем объясняют такой интерес создатели фильма?

— Я думаю, что это универсальная тема: практически у каждой второй девушки, которая приходит в профессиональный футбол, сложная ситуация в семье. Я это знаю, потому что моя сестра играла в футбол, мой дипломный фильм был о том, как она оставила спортивную карьеру. Мне была интересна тема социального бэкграунда девушек, которые играют в футбол. И когда я узнала историю Алины, я поняла, что это универсальная история с уникальным героем. Она была для меня важна, чтобы раскрыть тот слой общества, о котором мы очень мало слышим и мало говорим.

«Один мир» входит в число крупнейших фестивалей документального кино в Центральной Европе. На участие в показе подают заявки более двух тысяч режиссеров, комиссия отбирает около ста финальных лент. Что значит для создателей фильма «Домашние игры» участие в таком престижном кинофоруме?

— Мы были здесь на питчинге два года назад (питчинк – устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов или участия в фестивалях), мы представляли как раз «Домашние игры». Мы очень хотели, чтобы у фильма была чешская премьера и именно на этом фестивале, ведь это один из лучших европейских фестивалей и быть здесь очень здорово. К тому же он очень хорошо организован.

Документалистика – жизнь в двух реальностях

Работа над документальными лентами сильно отличается от съемок игрового кино. Конечно, здесь нет необходимости в постройке сложных декораций, изготовлении костюмов другой эпохи или использовании дорогостоящих спецэффектов. Но в то же время режиссер работает не с выдуманным сюжетом и актерами, а с реальными людьми и их проблемами. Что было самым сложным при создании «Домашних игр»?

— Первая проблема – сблизиться с героем, войти в его жизнь, это очень-очень сложно. Алина – теплый человек, но при этом интровертный, мне вначале было трудно понять, что она чувствует, я постоянно боялась, что где-то я перейду какую-то грань. Когда умерла ее мама, мне было очень тяжело снимать, меня не покидало чувство, что я не имею морального права продолжать съемки. До этого я вообще не подозревала, насколько в плохом состоянии была Алинина мама. Это очень сложный этический вопрос, что можно, а что нельзя снимать. Я часто его себе задавала. А еще очень непросто быть сразу в позиции режиссера и участника проекта, участника чьей-то жизни, в которой происходит очень много драматичных событий. И тут уже невозможно не помогать, человек будто живет в двух реальностях: в своей собственной и в мире своего героя. Были периоды, когда мне снились сны о жизни Алины, о проблемах Алины. Я просыпалась и думала: надо как-то помочь, надо сделать то-то и то-то, а то вдруг квартиру заберут, надо детям еды привезти... Постоянно находиться в чужой жизни мне было морально очень тяжело.

Футболистки всех стран – объединяйтесь!

Как призналась Алиса, премьера в Праге – это уже не первый показ фильма в Европе, и везде он привлекал внимание общественности и кинокритиков. Поможет ли международный интерес в решении проблем украинского женского футбола?

— Я знаю, что, например, во Франции или Голландии женский футбол на более высоком уровне. К нам на показ приходили футболистки, и после мы активно обсуждали эту тему. Документальное кино должно говорить о проблемах. А кто иначе будет о них рассказывать, если не документальные фильмы? В авторском документальном кино важно выбрать правильный подход к проблеме: не только найти интересную историю, но и придумать, как о ней рассказать. Я думаю, что это очень важно, я знаю многие примеры, когда документальные фильмы влияли на какую-то проблему, подталкивали к поискам ее решения. Нужно, чтобы твое документальное кино увидели и услышали. И, конечно, гораздо больше шансов быть увиденным и услышанным в случае, если показать свой фильм в разных странах и на разных фестивалях. Если вернуться к женскому футболу, то изменение отношения в обществе происходит медленно: этот вид спорта и поддерживается мало, и воспринимается очень скептично... Общество поменялось, но все равно потребуется еще немало времени, чтобы это стало реально заметно.

Картина «Домашние игры» заканчивается хэппи-эндом. По словам Алисы Коваленко, такой финал ее саму немного удивил: процесс съемок был напряженным и в какой-то момент казалось, что Алина уйдет из большого спорта. Однако, возможно, этот фильм, поддержит других девушек, оказавшихся в подобной ситуации, как он поддержал главную героиню. Пусть эта и другие ленты, представленные на фестивале «Один мир», станут для кого-то источником вдохновения и помогут найти в себе силы бороться до конца.