Фестиваль чешской кинокомедии: Поделись улыбкою своей

В течение шести дней зрители смогут посмотреть 30 чешских кинокомедий, девять из которых будут участвовать в конкурсной программе. Фестиваль чешского комедийного фильма – одно из крупнейших мероприятий подобного рода в Центральной Европе. Организаторы ставят перед собой цель не только представить работы известных чешских кинематографистов, но открыть новые таланты в комедийном жанре.

Впервые фестиваль был проведен в 1978 году, когда главным открытием и победителем в нескольких категориях стала легендарная чехословацкая комедия «Адела еще не ужинала» режиссера Ольдржиха Липского — стильная пародия на голливудские детективы и «желтые» романы о суперзлодеях и суперсыщиках начала XX века. Своим взглядом на то, как с годами изменились чешские комедии, поделился режиссер Ян Грушинский, один из организаторов и покровителей фестиваля.

— Я бы не хотел, чтобы мои слова звучали слишком негативно, но в последние годы у меня складывается впечатление, что этот жанр немного приходит в упадок. Однако и сегодня среди режиссеров и сценаристов есть те, кто не сдается, борется с современной киносистемой, гордо несет свое знамя и с высоко поднятой головой продолжает снимать качественное кино. Но, к сожалению, таких мало. Я был бы очень рад, если бы хороших комедий снималось больше, чтобы мы и в ХХI веке смогли продолжить традицию культовых чехословацких картин 60-х годов.

За сорок лет своего существования «Адела еще не ужинала» действительно стала культовой картиной, она и по сей день остается одной из любимейших комедий в Чехии. Здесь есть все, что так любят зрители: лихо закрученный сюжет, очаровательные герои, стрельба, любовь, погони на воздушном шаре и, конечно же, огромный хищный цветок Адела, которая – к несчастью главных героев – еще не ужинала. Фильм был оценен по заслугам не только в Чехии, но и за рубежом и получил несколько международных наград, например, в категории «Лучшая операторская работа» на Международном кинофестивале в Каталонии, приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Ла-Корунья, а также был номинирован на звание лучшего фильма на Международном кинофестивале в Чикаго. Режиссер Ян Грушинский рассуждает об особенностях комедийного жанра:

— Я считаю, что комедии отличаются тем, что их можно смотреть всегда – разумеется, это касается качественных картин. Если вспомнить фильмы эпохи Первой Республики (или американские картины того же периода), то зрители до сих пор с удовольствием смотрят эти комедии и смеются. В то время как картины, считавшиеся в то время артовыми или высокохудожественными, сегодня фактически невозможно смотреть.

Конкурсную программу будет оценивать профессиональное жюри, в составе которого режиссеры, кинокритики, литературоведы, журналисты. В качестве судей выступят и зрители: в зависимости от их реакции будет вручен приз зрительских симпатий. По традиции работники кинотеатра с секундомером в руках засекают время, когда зрители смеются, а потом высчитывается процентное соотношение этого отрезка времени с хронометражем картины. В прошлом году эту награду получила картина Рудольфа Гавлика «Чего жаждут мужчины» – зрители в зале смеялись 32,7 % времени от продолжительности картины. Непобедимым лидером остается фильм Зденека Трошки «Каменяк» –37% смеха. Еще одним фаворитом прошлого года стала комедия режиссера Иржи Вейделека «Папина волга», которая получила сразу две наиболее значимые награды – за лучший фильм и за лучшую режиссуру. В чем, по мнению автора картины Иржи Вейделека, секрет хорошего фильма?

— Я старался сбалансировать комические моменты и серьезные. Потому что, если честно, я с большим недоверием отношусь к фильмам, где нет комической нотки, которые слишком серьезные. Потому что, как мне кажется, настоящая жизнь не такая.

Победители будут объявлены 21 сентября на церемонии закрытия фестиваля. Фильмы будут оцениваться в девяти номинациях, в том числе, за лучшую режиссерскую работу, актерскую игру, сценарий и вклад в кинематограф. В прошлом году, по словам директора фестиваля Зденека Кракоры, была очень большая конкуренция, в этот раз фестиваль будет чуть более скромным: было снято меньше комедий. Однако Зденек Кракора подчеркнул, что в данный момент ведутся съемки нескольких многообещающих картин, поэтому программа в следующем году будет более разнообразной. Чего же - по мнению режиссера Яна Грушинского - не хватает чешским комедиям в современном киномире?

— Я считаю, что нам не хватает качественных сценариев и хороших, талантливых, трудолюбивых авторов. Думаю, именно здесь собака и зарыта.

Кроме основной программы, гостей фестиваля ожидает множество культурных мероприятий: мастер-классы, спектакли и концерты. На открытии фестиваля выступит популярная чешская певица Бара Басикова. А для самых маленьких посетителей в центре города откроется небольшой контактный зоопарк. Вход на все сопроводительные акции бесплатный. Один из организаторов фестиваля, глава жюри, режиссер и сценарист Зденек Зеленка отметил, что за последние годы создатели многих комедийных картин стараются приурочить премьеру своего фильма именно к их фестивалю. В этом году здесь состоится премьерный показ комедии LOVEní. Зденек Зеленка убежден, что смех должен звучать не только во время сеанса — фильм способен подарить зрителям хорошее настроение на долгое время после просмотра картины:

— Я часто вспоминаю слова своего коллеги и товарища Вацлава Дорличка, замечательного режиссера, который снял множество прекрасных комедий. Мы любили с ним выпить вина, и во время наших бесед он нередко повторял одну мысль: «Знаешь, хорошо автором серьезных картин. Если он видит, что зрители во время его фильма заскучали, но всегда может сказать: они меня не поняли, они еще не доросли до моей картины. А вот с комедиями это не прокатит. Нельзя заявить, мол, моя комедия прекрасна, просто зрители не доросли, мне бы сменить публику». Поэтому я хотел бы пожелать нашему фестивалю, чтобы у нас никогда не возникало желания сменить зрителей.