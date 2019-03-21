Джаз и рафинад чешских почтовых марок

Изобретателем способа производства рафинада считается Яков Кристоф Рад, чешский ученый и предприниматель швейцарского происхождения, до этого прославившийся проектом оптического телеграфа от Вены до Милана. Подтолкнула нового управляющего завода по производству сахара в Дачице к изобретению станка для прессованного сахара в 1841 году то, что его жена Юлиана сильно порезала палец при колке сахарной головы. Она и предложила супругу, охочему до всякого рода усовершенствований, упростить способ получения кусочков сахара. Впервые в продаже сахар-рафинад появился в 1843 году. В Вене новшество продавалось под названием «Чайный сахар». Способ его производства вскоре запатентовали Пруссия, Саксония, Бавария, Швейцария и Англия. Усовершествованный метод Рада до сих пор используют на сахарорафинадных заводах всего мира.

Почтовый реверанс в сторону чешского джаза

Детская любовь к маркам графика, иллюстратора и карикатуриста Иржи Сливы, как оказалось, с годами не исчезла. Раньше художник фокусировал внимание на других предметах, а к языку филателии он прибегнул, когда решил отдать должное той огромной роли, которую отечественный джаз играл и играет на чешской культурной сцене. Ярчайшей личностью чешского джаза, одним из его основателей, был Ярослав Ежек (1906–1942), главный композитор и пианист легендарного пражского «Освобожденного театра». Он принимал активное участие в постановке антинацистских спектаклей этого театра-буфф и был вынужден в 1939 году покинуть страну. Умер Ежек на чужбине, в США, не дожив и до 36 лет.

В конце 1950-х большее влияние на развитие отечественного джаза оказали двое музыкантов: Иржи Шлитр и Иржи Сухи, а позже гениальный, как подчеркивает наш собеседник, композитор, джазист и педагог Карел Ружичка. В последние десятилетия значительный вклад в развитие этого жанра внес Иржи Стивин. С учетом частоты упоминания Иржи в этом контексте даже напрашивается вопрос, не выполняет ли оно в Чехии функции транслятора джазовых ценностей? Об этом я, признаюсь, забыла спросить большого поклонника джаза Иржи Сливу, чей почерк, несомненно, узнается в дизайне «сахарной» марки – она девятая по счету в его послужном списке, куда уже входят джазовые и прочие почтовые миниатюры, о которых здесь пойдет речь.

Чешский лев в кепке джазмена

Вернемся к марке, посвященной чешскому джазу. В ее оформлении используются узнаваемые образы, в том числе головной убор феноменального чешского мультиинструменталиста и композитора Иржи Стивина.

– Эту джазовую марку, которая вышла весной прошлого года, мы представили вместе с Иржи Стивином. На ней изображен ггерб Чехии – Чешский лев, однако вместо короны на его гриву водружена типичная кепка Стивина. Лев, как и Стивин, играет на альт-саксофоне. Флейта, главный инструмент этого музыканта, мне подходила в данном случае меньше, поэтому я отдал предпочтение саксофону,

– поясняет с улыбкой Иржи Слива.

Прежде чем марка вышла в свет, художник представил свой эскиз специальной комиссии по вопросам геральдики – во избежание предъявления Чешской почте возможных претензий в злоупотреблении государственной символикой, в данном случае Чешским львом. К слову, мотив этого геральдического знака Слива шуточно обыграл и в рисунке на тему традиционной «забиячки» – праздника живота по случаю забоя откормленного поросенка. Его до сих пор отмечают в чешских городах и весях. Двухвостый лев был изображен графиком в виде нескольких ливерных колбас, одна из которых являет собой язык царя зверей.

Гастрономическое заклинание vepřo-knedlo-zelo

Запечатлел Иржи Слива на почтовой марке, разлетевшейся во все концы света с осени 2018 года, и традиционные атрибуты празднования дня св. Мартина, который отмечается 11 октября, – молодое вино и ароматного жареного гуся. Дегустации святомартинских вин и гусятины проходят 11 ноября на многих улицах, площадях и в ресторанах и пивных Чехии. «Святомартинские вина «освящаются» и в главном зале пражского отеля Ambasador. Южномoравские виноделы привозят на дегустации белые, розовые и красные вина»,

– говорит со знанием дела художник-график, посвятивший отдельные графические серии вину и винотекам. А также кафе и ритуалу кофепития, как и упомянутому джазу.

– Я, к примеру, также являюсь автором эскиза пасхальной марки – на ней изображен зайчик в роли официанта, и гастрономической почтовой марки. Она воздает должное такому чешскому национальному блюду как свинина с кнедликом и тушеной капустой (vepřo-knedlo-zelo). Мне говорили, что к этой марке проявляют огромный интерес японцы; не знаю, по какой именно причине.

Пиромания вместо Романии

Почтовые марки Слива рисовал уже с детства. Как и многие его сверстники, он мечтал о коллекции марок прежде всего экзотических государств, поэтому сам придумывал эскизы воображаемых держав.

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– В какой из Ваших книг можно найти эти самые первые марки?

– Да, в детстве я рисовал почтовые марки несуществующих государств. Например, знак Posta Piromania вместо Romania. Пять графических рисунков – на каждом по пять марок таких стран – можно найти в моей монографии «Словарь без слов» (SLOVNÍK BEZ SLOV), где опубликован и «семейный портрет»: Чарли Чаплин, Мона Лиза и их чадо Микки Маус.

– Этот «семейный портрет» вы считаете своего рода флагманом своего творчества. Почему?

– Во-первых, это большая по размерам работа – 70 на 100 сантиметров, выполненная в технике сухой иглы. К такому масштабу я вряд ли уже вернусь. Я занялся этим благодаря графическому обществу «Графичанка» (Grafičanka). Графики Иржи Андерле (выставки Андерле проходили с большим успехом в Метрополитен-музее и центре Жоржа Помпиду – прим. Ред.) и Владимир Суханек (его творчество получило признание за пределами Чехословакии в 1970-е) направили меня в литографическую мастерскую. Именно Андерле научил меня технике офорта, и когда увидел это мое «семейство», посоветовал воспроизвести рисунок в технике сухой иглы с тем, что он станет «несущим». И он действительно стал несущим.

Вообще-то идея появилась в 1970-е годы: я нарисовал новогоднюю открытку PF (Pour Féliciter) с мотивом следующего «трио»: у папы клоуна и мамы клоунессы рождается клоуненок. Через год после этого я начал представлять себе, кто мог бы оказаться на месте этих родителей в естественном виде, in natura. Taк мне и пришла в голову эта идея: Мона Лиза как воплощение эпохи классического стиля, Чаплин – олицетворение новых времен, и что из этого всего получилось: полное сумасшествие, поп-арт, Микки Маус. Я называю их «святой троицей»,

– подытоживает Иржи Слива.

К слову, новогоднюю открытку, украшенную PF, сокращением латинской надписи Pour Féliciter («пожелание всего хорошего»), в Чехии впервые использовал успешный предприниматель, граф Карел Хотек. На новогодних открытках она появилась в начале XX века благодаря графику Виктору Стретти. Надпись латинскими буквами P.F. на чешских новогодних открытках – это мировой раритет.

– Pour Féliciter является чешской особенностью. В мире, в том числе и во Франции, она не используется. Вероятнее всего, нигде, кроме Чехии, не поняли бы, что речь идет именно о новогоднем пожелании,

– рассказала ранее куратор выставки «Новогодние открытки» Петра Фетрова.

В марте, помимо марки «Чешские изобретения: сахар-рафинад», Чешская почта также выпустила в свет новые знаки почтовой оплаты «Лес королевства» и «Орден мальтийских рыцарей». В этом году появилась марка в честь 100-летия со дня основания университета им. Масарика в Брно, с 1960 до 1990-х носившего имя Яна Эвангелисты Пуркине.

Ближайшая выставка работ Иржи Сливы состоится в Пльзене, уроженцем которого он является, в галерее Výstavní síň (ул. Пражская,13) с 21 июня по 25 августа.