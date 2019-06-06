Двуязычным «Онегиным» Чехия обязана Милану Дворжаку

Не будь в Чехии такого признанного корифея перевода, как Милан Дворжак, его надо было бы придумать. Благодаря ему чехи смогли прочесть Пушкина, Грибоедова, Булгакова, Солженицына, Мамлеева и других замечательных русских авторов, а также познакомиться с англоязычной литературой фактов. Именно он взялся за перевод на чешский язык «Евгения Онегина», в сцене дуэли которого поэт, помимо прочего, как писал Набоков, предсказал свою смерть. Выход главного произведения Александра Сергеевича Пушкина был приурочен к 200-летию со дня его рождения. Отточенному перу этого взыскательного мастера принадлежат и переводы поэмы Ерофеева «Москва – Петушки», песен Высоцкого, Окуджавы, Галича, Визбора, которые он до сих пор сам исполняет. В детском возрасте Милан оказался в Москве, в 19 лет потерял зрение, что не помешало ему стать блистательным переводчиком.