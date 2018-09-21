Дедушкина мудрость: не забывай родные корни

О съёмках фильма и о том, чем примечателен Валашский регион режиссёр рассказала корреспонденту Радио Прага Александре Барановой.

Марта, как возникла идея фильма «Дедушка»?

Мы с моим коллегой, режиссёром Баселем искали вариант, как напомнить современной молодёжи о традициях, и нам пришло в голову, что преподнести это в форме фильма будет лучше всего, причём в формате такого фильма, в котором главные роли сыграют их сверстники. Поэтому мы сознательно пригласили для участия в фильме Анечку и Яхима, нашей целевой аудиторией была именно эта возрастная группа.

Таким образом, фильм всё-таки больше для детей, или и взрослому зрителю будет интересно?

Хотя своим фильмом мы хотели заинтересовать детскую аудиторию, но эта лента понравилась представителям совершенно разных поколений. И пожилые люди пишут мне очень приятные сообщения о том, что просмотр «Дедушки» заставил их вспомнить своё детство. Я бы сказала, что это фильм, скорее, для семейного просмотра.

Воспоминания о традициях былых времён, по сюжету, хранятся в письмах, которые дети находят в сундуке у дедушки. Почему вы решили использовать именно письма для этой переклички поколений?

Когда я работала над фильмом, я навещала старожилов у нас в Валашском регионе и узнала интересную историю: отец семейства, будучи на войне, регулярно писал письма домой, своей жене, давал ей различные поручения и ставил задачи по хозяйству. Это послужило для нас источником вдохновения, и думаю, что идея оказалась в итоге очень неплохой.

Актёры, деньги, зрители

Как вы подыскивали актёров для исторической части сюжета?

Я изначально понимала, что искать актёров для съёмок исторических сцен даже не стоит, потому что в Валашском регионе есть много фольклорных ансамблей, которые и по сей день сохраняют местные традиции. Я обратилась к руководителям этих коллективов, попросила их о сотрудничестве, так и возникла историческая часть картины. Вы видите на экране не актёров, а обычных людей, которые живут вот такой настоящей жизнью.

Иными словами, им даже не пришлось ничего изображать перед камерой?

Совершенно верно. А для меня, в свою очередь, это было проще, чем учить актёров рубить, например, деревья.

В некоторых рецензиях на фильм звучит критика в адрес детей-актёров, например, Анечки – пишут, что она так сильно старалась, что это сказалось на естественности игры. Как бы вы это прокомментировали?

Конечно, каждый воспринимает фильм по-своему. Однако, с учётом того, что Аня была в Валашском регионе впервые, думаю, что она справилась со своей ролью очень хорошо, сориентировалась в обстановке старого дома, не растерялась и в сценах о жизни в деревне. Когда дети привыкают к жизни в Праге, в обычной квартире, то оказаться в реалиях деревни для них – существенная перемена, но я считаю, что результат получился хороший.

Ещё в одном критическом отзыве говорилось о том, что фильму не достаёт некоторого баланса и гармонии: обширная и ностальгическая историческая часть перевешивает рассказ о современной жизни в деревне, причём в последней как раз ничего особенного не происходит. Что вы думаете по этому поводу? Или и тут всё зависит от индивидуального восприятия зрителя?

Совершенно верно. Вдобавок это отсутствие равновесия, о котором вы говорите, было, возможно, и одной из наших целей: мы хотели привлечь большее внимание зрителей именно к историческим сценам в фильме, поэтому рассказ о современности получился совсем лёгким, местами и с юмором.

Зачем фильму понадобились целых три режиссёра?

У каждого из нас были свои задачи на съёмках, но работалось нам очень хорошо, несмотря на то, что нас было трое. Сцены реальной жизни снимал Мейла Басел, а над исторической частью мы работали с Йиржи Новотным, он же был и оператором.

Фильм заканчивается сценой, в которой дети находят в старом дедушкином доме потайную комнату, полную компьютерной техники. Кто же на самом деле этот дедушка, который, казалось, был так далёк от всего, что связано с современной жизнью?

Дедушка, на самом деле, технический администратор, компьютерщик в своей деревне. Внимательный зритель отметит, что на мониторах отображаются сигналы из тех мест, в которых он отвечает за связь и коммуникацию.

Как бы вы оценили результат своей трёхлетней работы над фильмом сейчас, спустя некоторое время после того, как он вышел на экраны и волна эмоций поутихла?

Оглядываясь назад, могу сказать: я очень рада, что мы сделали ставку на этот фильм, и что мы его-таки сняли, задокументировали все традиции. Я рада, что нам повезло поработать с замечательными людьми – в наше время это очень непросто, заполучить хорошего актёра на съёмочную площадку, а нам это удалось. Я очень довольна, что фильм увидел свет, несмотря на те условия, в которых шли съёмки – это было непросто. Мы располагали маленьким бюджетом, но отдавались работе со всей душой.

К вопросу о бюджете: как собрать достойную команду для съёмок, если вы не можете пообещать актёрам золотые горы? Что необходимо иметь?

Качественную идею и качественный сценарий. К счастью, в Валашском регионе живут люди, которые с удовольствием соглашаются поучаствовать в том или ином проекте, если он рассказывает об их работе и о том, что для них близко.

Познакомиться с валашской жизнью

Какие традиции из тех, что были так красочно продемонстрированы в ленте, вам самой близки? Каких вы, может быть, придерживаетесь?

Все они мне близки и понятны в той или иной степени, поскольку я росла в том же регионе. Но Рождество – его я люблю больше всего. Насколько мне известно, фильм вдохновил многих людей на то, чтобы вновь оживить некоторые ритуалы, например, зажигание костров в ночь на Ивана Купалу – и я рада, что моя работа послужила импульсом для этого.

Чем, по-вашему, Валашский регион отличается от остальной Чехии – как бы вы описали это иностранцу, который поверхностно знаком со страной?

В Чешской республике много разных уголков, и я бы не хотела их недооценивать. У нас красиво везде. В Валашском регионе красивые места, красивые горы, красивые люди, у нас отличная сливовица – здесь точно стоит побывать, я уверена.

В фильме неоднократно с юмором упоминалось некоторое противостояние, точнее, недопонимание между столичными и деревенскими жителями, между Прагой и Валашским регионом. Это имеет место и в реальной жизни?

Да, в реальности это случается, но далеко не всегда, зависит от конкретного случая. Я сейчас снимаю фильм-сказку, и, когда я обратилась с вопросом о сотрудничестве к пражским актёрам, все отреагировали очень положительно.

В Валашском регионе фильм был принят очень хорошо. Как его восприняли в остальных частях Чехии?

Фильм показывали в кинотеатрах по всей Чехии, и в Словакии. Было более 500 показов. На словацком канале JOJ «Дедушка» стал самым популярным фильмом недели, судя по статистике просмотров. Показывали его и в Новый год, 1 января, что для нас является большим успехом, а затем и в канун Пасхи по чешскому телевидению.

Планируете ли вы представить фильм и в других странах?

Мы отправляем заявки на участие в разных фестивалях, в данный момент у нас есть несколько интересных предложений – Армения, Китай, но всё это пока обсуждается.

О личных ценностях Марты Герликовой

Что вам нравится в работе режиссёра?

Самое ценное для меня то, что я могу передать свои мысли зрителям. Я люблю работу с актёрами, с людьми.

Кем вы себя ощущаете больше – певицей, исполнительницей народных песен или всё-таки режиссёром?

Знаете, обе эти ипостаси очень тесно связаны. И то, и другое я люблю, и тем, и другим занимаюсь с удовольствием.

В фильме прозвучало немало интересных выражений и афоризмов. Может, и у вас есть какая-то крылатая фраза, ваш девиз по жизни?

Моя бабушка мне часто говорила: «Где родился, там и пригодился». Я в это верю и следую этому. Я здесь родилась, здесь же и работаю, не планирую никуда уезжать и хочу и дальше трудиться на благо родного края.