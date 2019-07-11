Да здравствует барокко! Прага играет для королей

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– Mы беспрерывно и детально на протяжении уже двадцати лет занимаемся музыкой минувших эпох – средневековья, ренессанса и барокко. При этом барокко играет в драматургии нашего смотра первую скрипку, хотя мы и совершаем время от времени путешествия во времени и переносимся в эпохи, предварявшие возникновение стиля барокко.

– Почему музыка эпохи барокко стала флагманом Летних торжеств?

– Потому что сохранилось превеликое множество произведений в стиле барокко, а многие барочные сочинения еще ждут своего часа, ждут открытия. По этой причине мы стремимся включать в наш репертуар произведения, которые ни разу не звучали в ни в мире, ни в Чехии, и представляем на суд слушателей то, что было найдено в музыкальных архивах,

– поясняет в интервью Русской редакции "Радио Прага" Йозефина Кноблохова.

Jubilate Deo – эхо венецианских и саксонских храмов

Фестиваль откроется концертом Jubilate Deo, на котором выступят чешский вокальный ансамбль Cappella Mariana и гости из Дрездена Instrumenta Musica. В программе – монументальные произведения, сохраняющие верность канонам раннего барокко и позднего ренессанса, изначально написанные для исполнения в венецианских и саксонских храмах Джованни Габриели, Гейнрих Шютц и другие. Итальянский композитор, органист и педагог Габриели при дворе герцога Баварии Альбрехта в Мюнхене учился у известного композитора Орландо ди Лассо, сформировавшего его музыкальный стиль. После смерти герцога композитор возвратился в Италию.

Концерт, который состоится в храме св. Симеона и Иуды (на ул. Душни), в прямом эфире будет транслировать «Чешское Радио -Vltava». Благодаря поддержке Европейского вещательного союза ( EBU) его также услышат в странах Европы. В программе прозвучат и старинный духовой музыкальный инструмент корнет, сагбут и другие. Корнет распространен в западной Европе с середины XV до середины XVII веков и изготавливался преимущественно из дерева, реже — из слоновой кости.

— Сегодняшний концерт Jubilate Deo в костеле св. Симеона и Иуды – это не только торжественное открытие, но и дань благодарности за возможность проведения всех предыдущих Летних торжеств старинной музыки, как и 20-летия, которое мы сегодня отмечаем.

Смотр атмосферы времен трех королей Франции

Барочная опера стала предшественницей французской лирической трагедии. Именно в сторону французской барочной оперы и сделают реверанс организаторы фестиваля, выбравшие для концертно-танцевального вечера под занавес летних торжеств все самое лучшее из французских опер XV столетия. Программа с названием «Вечер для короля» станет, помимо прочего, и напоминанием о последних монархах Франции Старого порядка, правивших страной еще до начала Великой Французской революции.

– Это, по сути, будет и смотр атмосферы, характерной для периодов правления трех королей Франции, от Людовика XIV до Людовика XVI. Темой заключительного вечера станет любовь, судьбоносная встреча. История любви, преодолевающей такие препятствия на своем пути как война, природная стихия, раздоры и даже преисподняя, со счастливым концом, когда воцаряется мир. Главные оперные партии возлюбленных в сопровождении Collegium Marianum исполнят Кэтрин Уотсон и Рейнуд ван Мехелен. Это "сдвоенные герои", которых в танцевальной ипостаси представят танцовщики из Франции Анна Ширескю и Артур Закиров.

Рейнуд ван Мехелен (тенор) ранее запомнился и участием в программе «Сад голосов» ансамбля Les Arts Florissants (в переводе «Цветущие искусства»). С тех пор он часто выступает с этим коллективом, в том числе в Королевской опере Версаля, Парижской филармонии, Альберт-холле, а также на фестивалях.

Заключительный «Вечер для короля» состоится в Рудольфинуме 6 августа.