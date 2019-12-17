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Чехия попала в десятку претендентов на «Оскара» сразу в двух номинациях

Лорета Вашкова
17-12-2019
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Aмериканская академия киноискусств выдвинула в десятку претендентов нa соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» полнометражную картину чешского режиссера Вацлава Маргоула «Раскрашенная птица», снятую в копродукции.

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Чехия также имеет шансы на получение этой престижной премии в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм», так как среди десяти претендентов-короткометражек числится «Дочь» студентки пражского кинофакультета академии FAMU, россиянки Дарьи Кащеевой.

«Дочь» уже одержала победу в борьбе за премию американской киноакадемии Student Academy Awards и победила, кроме швейцарского фестиваля, в двух номинациях на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, завоевав главный приз «Кристалл» в состязании студенческих работ и премию детского жюри. Чешская премьера ленты состоялась летом на 54-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.

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«Раскрашенная птица» Вацлава Маргоула в свою очередь удостоилась награды студенческого жюри на Венецианском кинофестивале, как и на смотре в Торонто.

Церемония оглашения номинаций состоится 13 января, имена победителей будут известны 9 февраля.

Лорета Вашкова
17-12-2019
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