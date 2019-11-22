Чешские тайны – история с гранатовым ожерельем

Кто является создателем этого ювелирного ансамбля, имеющим не только художественную, но и историческую ценность? Какое отношение имеет кольцо и поясная пряжка к кресту из коронационных регалий чешских королей? В гостях у Radio Prague Intenational – чешский геммолог Радек Гануш.

Блеск крупнейших гранатов в ювелирном гарнитуре

– Эти «богемские рубины», как их называют, собранные в разные годы и вставленные в изящную оправу, действительно являются самыми крупными чешскими гранатами?

– Именно так все и есть, мы имеем дело с самой большой коллекцией самых крупных чешских гранатов. Это уникальная особенность комплекта, история которого тоже совершенно особенная. Эти драгоценности обычно связывают с баронессой Ульрикой фон Леветцов – юной девушки, чьей руки просил Гёте, но история требует уточнений. Украшения принадлежали ее матери и, по всей видимости, созданы по заказу отчима Ульрики, Франца Иосифа фон Клебельсберга, который был министром финансов Австрии и одновременно тайным камердинером. То есть первой владелицей гарнитура была отнюдь не муза поэта, а ее мать Амалия. После смерти матери Ульрика их унаследовала как старшая из трех дочерей. Позже гарнитур перешел по наследству племяннику и воспитаннику баронессы, поскольку своих детей у Ульрики не было. Вскоре после смерти баронессы племянник продал унаследованные замок и поместье вместе с драгоценностями городу Мост, который, наряду с музеем, является владельцем гранатного гарнитура уже свыше ста лет.

Частое упоминание имени Ульрики Софии фон Леветцов в связи с редчайшими гранатами связано, конечно, с весьма распространенным мифом о подарке 19-летней аристократке от Гете, сделавшего ей предложение в возрасте 74 лет. Мать его возлюбленной, однако, не дала согласия на брак. Ульрика получила в наследство поместье Тршебивлице, прожила долгую жизнь, скончалась на 96-м году своей жизни, так и не связав себя ни с кем брачными узами.

Похищение гранатового колье баронессы

История владения шедевром ювелирного искусства документирована достаточно точно и подробно, что удалось по счастливой случайности с учетом эпизода с кражей в 1988 году. Материалы расследования этого уголовного дела не попали в уничтожитель бумаги (шредер). Продолжает Радек Гануш.

– Мы выяснили, в каком архиве одного из провинциальных городов хранятся материалы расследования и через пражский архив одолжили их для изучения, сфотографировав интересующие нас части. Благодаря этому мы узнали имена похитителей, где они прятали гранаты, а также, что это нашумевшее дело расследовал капитан Кригак. Поскольку капитана уже нет в живых, мы поблагодарили за сведения его супругу. И в новой экспозиции в Мосте будет выставлена фотография следователя как благодарность за то, что это раритет удалось вернуть.

– Обнародовать имена похитителей – это были трое граждан Чехии – вы до сих пор так и не имеете права?

– К сожалению, не имеем. Похитители получили тюремные сроки, но двое из них позже попали под амнистию. Третий – главарь этой группировки, сбежал еще раньше. Однако из-за необходимости охраны личных данных и других охранных механизмов, которые лично я считаю неоправданными, мы храним молчание. Получается, что мы охраняем, в первую очередь совершивших преступление, а не тех, кому был нанесен ущерб… В полиции нам рассказали, что беглеца все еще разыскивают, тем не менее, с учетом того, что преступнику оставалось отсидеть всего два года, розыск, полагаю, ведется не слишком интенсивно.

– На сегодняшний день известно, что для создания гранатового гарнитура понадобилось 469 необыкновенно крупных камней, величиной более восьми миллиметров. Удалось ли приблизиться к разгадке того, кто является создателем редких драгоценностей, ставших украшением областного музея Мост?

Входит в десятку самых значимых ювелирных изделий Чехии

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– Мы до сих пор не знаем ни имени автора, ни названия цеха. Сегодня у каждого изделия указываются каратные пробы и знак-именник предприятия-изготовителя, но во времена создания этих гранатовых изделий украшения не пробировались и не клеймились. По логике вещей, ювелир должен был гордиться таким шедевром и как-то обозначить его. Поэтому мы, естественно, проверили документы в архивах Турнова, Праги, Вены, Аугсбурга, Дрездена и Венеции, но никаких упоминаний о комплекте не нашли. Запутанная история, но надежда еще остается… Гарнитур состоит из колье в пять рядов, двух трехрядных браслетов, кольца, серег и пряжки для пояса. На ожерелье и браслетах имеется специальное клеймо, которое ставилось при повторной пробе.

Клеймо как напоминание о проигранных сражениях

Эта официальная система клеймения применялась в 1806 году по указу первого императора Австрии Франца I. После того как император, король Богемии и Венгрии проиграл сражение с Наполеоном, а государственная казна обнищала, монарх ввел огромный налог на золото и серебро. Поэтому часть населения лишилась многих драгоценностей, которыми они, по сути, выкупали некоторые из своих ювелирных изделий.

– Именно по этой причине многие монстранции, разновидность дароносицы в Католической церкви, в то время лишились подставки-основания. Подставки отвинчивали, оплачивая таким образом налоги на самое ценную – центральную часть переносных дарохранительниц. Какое клеймо изображено на ожерелье и браслетах, отсылает ли оно к чешской ювелирной мастерской или к более крупной художественно-промышленной фирме?

– Это клеймо расположено внутри неровного ромба. Значок размером менее одного миллиметра немного повернут вправо. Наносили такое клеймо в 1806 году в Праге, поэтому мы наверняка знаем, что эта часть гарнитура тогда уже существовала. На сережках, перстне и пряжке для пояса такого значка нет, поэтому были выдвинуты две гипотезы: либо из-за величины упомянутого налога их наличие утаили, либо они появились годом-двумя позже, когда уже столь высоким налогом изделия из золота и серебра не облагались – например, в 1807 году. Мы склонны считать более вероятной вторую версию, учитывая, что владельцем гарнитура был министр финансов, человек состоятельный – высокая ставка налога, видимо, не была таким болезненным ударом по его карману.

В некоторых источниках упоминается, что прослеживается некая взаимосвязь этих драгоценностей со святовацлавским, или святовитским кладом, а именно с пекторальным крестом? Какая именно?

– Мы долго искали и пытались определить, с какими предметами по способу создания и отделке схожи части исторического гарнитура. Наконец обнаружили в Святовацлавских королевских регалиях пекторальный крест, украшенный аметистом. Он весьма похож декоративной отделкой, древней техникой гранулирования, на перстень и пряжку для пояса из гарнитура Ульрики фон Леветцов. У пекторального креста также есть пражское клеймо, о существовании которого было уже известно, однако нет значка, по которому можно было бы определить мастера или цех. Так что мы, по всей видимости нашли произведение того же мастера, но имя его нам пока не известно, поэтому продолжим наши поиски в этом направлении.

В могилу возлюбленной Гёте положили пепел сожженных писем поэта

У современных ювелиров техника гранулирования небольшими зернышками носит название «зернь». Экспонаты выставки свидетельствуют о том, что баронесса Ульрика фон Леветцов (1804–1899) была очень образованной женщиной и стояла, помимо прочего, у истоков основания пражского Национального музея. Посетители увидят и единственное письмо Гете, чудом сохранившееся в архиве баронессы. За день до смерти она сожгла письма Гете, оставив скупое сообщение, касавшееся общения с великим поэтом и философом: «Романа не было». Пепел сожженной корреспонденции она велела вложить в урну и поместить ее в свою могилу.