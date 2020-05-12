Чешские музыканты удостоились премии BBC Music Magazine за выдающееся исполнение классической музыки

Решение о присуждении премии принимается на основе открытого голосования читателей этого популярного журнала со всего мира и жюри, в которое входят редакторы BBC Music Magazine и музыкальные критики.

Иво Каганек принадлежит к плеяде самых ярких исполнителей фортепианной музыки эпохи романтизма и является лауреатом ряда конкурсов — «Пражской весны», исполнителей им. М.Канальс в Барселоне, «Вандомской премии» в Вене и других. Критики отмечают слияние мощного эмоционального накала и глубокой проникновенности в его трактовке.

Бамбергский симфонический оркестр, базирующийся в немецком Бамберге, был основан уже в 1946 г., причем ядро оркестра составили выдворенные из Чехословакии этнические немцы, до 1945 г. члены пражского Немецкого филармонического оркестра. В послевоенные годы Бамбергский оркестр первым из оркестров Германии совершил сначала европейские, а позже и мировые гастрольные туры.

Победителей выбирают поклонники музыки, а не критики

В конце 2019 г. концерты Aнтонина Дворжака и Богуслава Maртину в исполнении И. Каганека и Бамбергского симфонического оркестра уже удостоились премии того же издания, снискав лавры лучшего альбома месяца. В чем заключается особенность этой престижной премии?

— В конце финала на соискание этой британской премии в каждой категории выдвигаются трое финалистов, и с того момента все oказывается уже исключительно во власти самих поклонников классической музыки, которые открыто голосуют о своих предпочтениях на портале,

— пояснил в интервью «Чешскому Радио» один из самых востребованных чешских пианистов в мире Иво Каганек.

— Можно ли эту музыкальную премию по значимости приравнять к таким наградам в сфере киноиндустрии как «Оскар» или «Золотой глобус»?

— «Оскар» в кино неизменно занимает лидирующую позицию, а в мире музыки насчитывается порядка двух-трех самых значимых премий, и премия BBC Music Magazine входит в их число.

Концерт для фортепиано Б. Мартину стал для меня судьбоносным

— Когда вы записывали с дирижером Якубом Грушой — к слову, Вашим сокурсником, этот альбом, вы предчувствовали, что рождается нечто выдающееся?

— Нечто такое можно было предположить, однако это предчувствие вполне могло быть иллюзорным. Мы делали запись особенно дорогой нашему сердцу музыки, но в этом не было программного расчета вроде раз мы чешские музыканты, то репертуар непременно будет чешским. Мы выбрали непростые произведения, потому что, например, о Фортепианном концерте Дворжака можно услышать из уст самих музыкантов такие мифы, что его вообще невозможно исполнить, существовали разные аранжировки с целью его популяризовать. Тем не менее, мы решили вернуться к первоначальной оригинальной версии, которая сложна. Оба этих концерта мне очень близки. Концерт для фортепиано с оркестром № 4 „Inkantace“ (Incantation) Мартину для меня почти судьбоносный, я исполнял его на самых известных площадках мира, и всегда мог на него положиться,

— признается музыкант, выступавший, помимо прочего, с Симфоническим оркестром Би-би-си, за дирижерским пультом которого стоял Иржи Белоглавек, Берлинским филармоническим оркестром под руководством Саймона Рэттла и Камерным оркестром им. Малера. Для Supraphon Иво Каганек записал не менее дюжины альбомов с произведениями Шопена, Дворжака, Яначека, Мартину, Кляйна, Ибера и др. В настоящее время он преподает в Музыкальной академии Праги.

"Мы, музыканты, не стоим лишь с протянутой рукой"

«Я испытываю огромную радость из-за того, что чешская музыка была принята с таким восторгом. К сожалению, мы с дирижером Якубом Грушой из-за пандемии Сovid-19 не смогли принять личного участия в церемонии награждения, так как она проходила в режиме онлайн.

Я хотел бы отметить и то, что мы, музыканты, отнюдь не стоим только с протянутой рукой. За последние два месяца, например, состоялось множество онлайн-концертов, и собранные благодаря ним средства были перечислены не на счета исполнителей, а в большинстве случаев на благотворительные цели – в пользу врачей, пожилых людей и других нуждающихся в помощи. Помимо этого, любая качественная музыка – одно из подспорий, которое помогает в тяжелое время сохранить душевное равновесие и оптимизм»,

— рассказал Иво Каганек в интервью журналу издательства Supraphon.