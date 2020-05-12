Чешские музыканты удостоились премии BBC Music Magazine за выдающееся исполнение классической музыки

Одному из самых интересных чешских пианистов своего поколения Иво Каганеку 23 мая исполнится 41 год. Со своим инструментом, ставшим егo судьбой, он неразлучен уже 37 лет. Почти ко дню его рождения подоспело радостное известие — Каганек и Бамбергский симфонический оркестр под руководством чешского дирижера Якуба Груши удостоились престижной премии британского музыкального журнала BBC Music Magazine за выдающееся исполнение классической музыки. Альбом фортепианных концертов Aнтонина Дворжака и Богуслава Maртину, записанный ими для издательства Supraphon, признан лучшим CD года в категории Concerto.
Решение о присуждении премии принимается на основе открытого голосования читателей этого популярного журнала со всего мира и жюри, в которое входят редакторы BBC Music Magazine и музыкальные критики.
Иво Каганек принадлежит к плеяде самых ярких исполнителей фортепианной музыки эпохи романтизма и является лауреатом ряда конкурсов — «Пражской весны», исполнителей им. М.Канальс в Барселоне, «Вандомской премии» в Вене и других. Критики отмечают слияние мощного эмоционального накала и глубокой проникновенности в его трактовке.
Бамбергский симфонический оркестр, базирующийся в немецком Бамберге, был основан уже в 1946 г., причем ядро оркестра составили выдворенные из Чехословакии этнические немцы, до 1945 г. члены пражского Немецкого филармонического оркестра. В послевоенные годы Бамбергский оркестр первым из оркестров Германии совершил сначала европейские, а позже и мировые гастрольные туры.
В конце 2019 г. концерты Aнтонина Дворжака и Богуслава Maртину в исполнении И. Каганека и Бамбергского симфонического оркестра уже удостоились премии того же издания, снискав лавры лучшего альбома месяца. В чем заключается особенность этой престижной премии?
— В конце финала на соискание этой британской премии в каждой категории выдвигаются трое финалистов, и с того момента все oказывается уже исключительно во власти самих поклонников классической музыки, которые открыто голосуют о своих предпочтениях на портале,
— пояснил в интервью «Чешскому Радио» один из самых востребованных чешских пианистов в мире Иво Каганек.
— Можно ли эту музыкальную премию по значимости приравнять к таким наградам в сфере киноиндустрии как «Оскар» или «Золотой глобус»?
— «Оскар» в кино неизменно занимает лидирующую позицию, а в мире музыки насчитывается порядка двух-трех самых значимых премий, и премия BBC Music Magazine входит в их число.
— Когда вы записывали с дирижером Якубом Грушой — к слову, Вашим сокурсником, этот альбом, вы предчувствовали, что рождается нечто выдающееся?
— Нечто такое можно было предположить, однако это предчувствие вполне могло быть иллюзорным. Мы делали запись особенно дорогой нашему сердцу музыки, но в этом не было программного расчета вроде раз мы чешские музыканты, то репертуар непременно будет чешским. Мы выбрали непростые произведения, потому что, например, о Фортепианном концерте Дворжака можно услышать из уст самих музыкантов такие мифы, что его вообще невозможно исполнить, существовали разные аранжировки с целью его популяризовать. Тем не менее, мы решили вернуться к первоначальной оригинальной версии, которая сложна. Оба этих концерта мне очень близки. Концерт для фортепиано с оркестром № 4 „Inkantace“ (Incantation) Мартину для меня почти судьбоносный, я исполнял его на самых известных площадках мира, и всегда мог на него положиться,
— признается музыкант, выступавший, помимо прочего, с Симфоническим оркестром Би-би-си, за дирижерским пультом которого стоял Иржи Белоглавек, Берлинским филармоническим оркестром под руководством Саймона Рэттла и Камерным оркестром им. Малера. Для Supraphon Иво Каганек записал не менее дюжины альбомов с произведениями Шопена, Дворжака, Яначека, Мартину, Кляйна, Ибера и др. В настоящее время он преподает в Музыкальной академии Праги.
«Я испытываю огромную радость из-за того, что чешская музыка была принята с таким восторгом. К сожалению, мы с дирижером Якубом Грушой из-за пандемии Сovid-19 не смогли принять личного участия в церемонии награждения, так как она проходила в режиме онлайн.
Я хотел бы отметить и то, что мы, музыканты, отнюдь не стоим только с протянутой рукой. За последние два месяца, например, состоялось множество онлайн-концертов, и собранные благодаря ним средства были перечислены не на счета исполнителей, а в большинстве случаев на благотворительные цели – в пользу врачей, пожилых людей и других нуждающихся в помощи. Помимо этого, любая качественная музыка – одно из подспорий, которое помогает в тяжелое время сохранить душевное равновесие и оптимизм»,
— рассказал Иво Каганек в интервью журналу издательства Supraphon.
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