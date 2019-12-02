Черная эротика чешского авангарда

На полотно, написанное маслом, Туайен (наст. имя Мария Черминова, 1902-1980) в 1925 г. вдохновилa танцовщицa Жозефинa Бейкер, выступавшaя на сцене полностью обнаженной. Эта афро-американская звезда, переехавшая во Францию, также стала источником вдохновения для Хемингуэя, Пикассо, Диора и других творцов.

Псевдоним помог Туайен избавиться от прошлого, о котором она не хотела вспоминать. О детстве и молодости художницы, фотографа и иллюстратора известно лишь немногое. Сегодня ей могли бы поставить диагноз «неконформная личность». В 16 лет ушла из дома, была вынуждена зарабатывать на жизнь на фабрике по производству мыла в районе Жижков. В 1919 – 1922 гг. училась у профессора Эмануэла Дите в Высшей художественно-промышленной школе – UMPRUM. Единственная женщина, входившая в состав известного чехословацкого художественного движения «Деветсил». После успешной выставки Bazar moderního umění («Ярмарка современного искусства») в Рудольфинуме заняла трон первой дамы чешского искусства.

«Эротическое обозрение» - пражская сенсация 1930-х

Сенсацией того времени стало «Эротическое обозрение», которое с 1930 года выпускал «аморальный распространитель порнографии Штырский». Индржих Штырский (1899 - 1942) был представителем международного авангарда, получил признание, кроме живописи, как фотограф-сюрреалист, критик и теоретик искусства. О молодой Туайен в прессе отзывались как о «девушке, стонущей под ярмом бестии Штырского». В «Эротическом обозрении» печатались тексты Незвала, Галаса, Сейферта и других поэтов, которые иллюстрировала преимущественно Туайен.

– Сюжет картины «Негритянский рай», на первый взгляд, довольно противоречивый. Тем не менее, он является отражением концепции всей сюрреалистической группы, которая формировалась в то время,

– отметил Мартин Кодл, инициатор аукциона Galerie Kodl, на котором было выставлено в целом около 250 работ - по большей части чешских авторов, начиная с XIX века до наших дней.

Парижская мастерская, где родился артифициализм

Работы Туайен отличают неповторимая индивидуальность, «наивистический» характер образов, связанных с чешской реальностью, переживаниями военной поры, сюрреалистические композиции. Нередко в работах присутствовал прямолинейный эротический посыл. Будучи членом группы сюрреалистов, уехала в Париж в 1925 году, где начался самый плодотворный этап жизни художницы. Вместе с Индржихом Штырским они выставляли свои картины примерно в течение трех лет везде, где их принимали. Их совместная мастерская стала колыбелью совершенно нового художественного стиля: артифициализма, оригинальной альтернативы сюрреализму и абстракции.

После 1935 года их пути начинают расходиться: Штырский чрезмерно увлекается алкоголем, употребляет наркотики, Туайен знакомится с поэтом Индржихом Гейслером. Именно под их влиянием он примкнул к сюрреалистическому движению.

Одно время единственным источником дохода для всех троих оставались лишь рисунки Туайен. Чешская группа сюрреалистов, куда входили также Витезслав Незвал, Карел Тейге и Туайен, официально была основана в Чехословакии в 1934 году.

В 1938 г. Незвал хотел ее распустить, что ему не удалось, и поэт уходит из нее. Во время нацистской оккупации сюрреализм был запрещен.

Пережил войну, сидя в ванне

Гейслеру в связи с его еврейским происхождением в годы Протектората Богемии и Моравии и без того приходилось туго, он отказывался носить на груди желтую звезду с надписью «юде», и Туайен прятала его в своей маленькой пражской квартире, где жила вместе с сестрой. Гейслер жил и пережил войну, практически сидя в ванне, как писали позже некоторые его биографы. Штырский умер от пневмонии еще в 1942 году.

Позже художница отказалась от эротических символов. В ее работах все чаще появляются скелеты, распадающиеся тела, мертвые животные, особенно когда она иллюстрирует детективы военной поры. Популярность автора, одного из ярчайших представителей чешского авангарда, стала причиной появления многочисленных подделок.

В 1945 году они обновили сюрреалистическую деятельность, издав в 1946 г. рисунки Туайен военного периода, сопровождаемые текстами Гейслера «Стрельбище» (Střelnice) a «Спрячься, война» (Schovej se, válko!). В марте 1947 года они уезжают в Париж с целью подготовки «Международной выставки сюрреализма». В пражской версии выставка была представлена в ноябре-декабре того же года в Салоне Топича. В Чехословакию ни Гейслер, ни Туайен, с которой они вместе жили в Париже, уже не вернутся. Работала художница до самого последнего дня своей жизни, 9 ноября 1980 года. Власти Чехословакии стремились, чтобы ее имя было забыто.

В Праге продали и Репина, и Готта

Картина Ильи Репина «Бурлак на Волге» нашла своего владельца за 12,5 млн крон(490 тысяч евро). «Значение этого полотна, созданного автором в период высшего творческого расцвета, подтверждает то, насколько широко его творчество представлено в коллекции Э. Миллера, чешского дипломата, находившего в Финляндии на службе с 1929 года», сообщается в каталоге, изданном к предаукционной выставке.

Одновременно был продан портрет Андре Бретона кисти Туайен, созданный в 1950-е годы, и картина «Поднос» Антонина Прохазки за 13, 2 млн крон. Большой интерес со стороны коллекционеров вызвал «Красный мотоцикл» Йозефа Чапека, созданный в 1937 г., который «укатился» в неведомую даль за 13,44 млн крон.

Новый владелец появился и у картины недавно умершего Карела Готта «Мона Лиза», который при жизни своих работ чаще всего не продавал, а лишь дарил.

Часть средств, вырученных на арт-торгах, будет перечислена на счет общественной организации Post Bellum. По ее иницитиве продолжается проект «Память народа».

– Деньги помогут документировать истории, в первую очередь, тех представителей старшего поколения, которые вспоминают о событиях Второй мировой войны,

– рассказал руководитель Post Bellum Микулаш Кроупа.