Черная эротика чешского авангарда

Работы художницы-авангардистки Туайен (также Тойен) входят в число самых востребованных коллекционерами картин чешских авторов. Она прославилась не только остротой эротических сюжетов, порвала отношения со своей семьей, одевалась в мужское платье, симпатизировала анархистским движениям. Притягивала многих мужчин, однако ее саму также влекли женщины. Настоящий фурор, и не только в художественной среде, произвела ее картина «Подушка» (Polštář), где изображена сцена в публичном доме, или «Негритянский рай» (Raj černochů), ушедший 1 декабря с молотка в Праге за почти 32 млн крон (1 млн 240 тыс. евро). Это стало рекордом продаж данного аукциона во дворце Жофин.
На полотно, написанное маслом, Туайен (наст. имя Мария Черминова, 1902-1980) в 1925 г. вдохновилa танцовщицa Жозефинa Бейкер, выступавшaя на сцене полностью обнаженной. Эта афро-американская звезда, переехавшая во Францию, также стала источником вдохновения для Хемингуэя, Пикассо, Диора и других творцов.
Псевдоним помог Туайен избавиться от прошлого, о котором она не хотела вспоминать. О детстве и молодости художницы, фотографа и иллюстратора известно лишь немногое. Сегодня ей могли бы поставить диагноз «неконформная личность». В 16 лет ушла из дома, была вынуждена зарабатывать на жизнь на фабрике по производству мыла в районе Жижков. В 1919 – 1922 гг. училась у профессора Эмануэла Дите в Высшей художественно-промышленной школе – UMPRUM. Единственная женщина, входившая в состав известного чехословацкого художественного движения «Деветсил». После успешной выставки Bazar moderního umění («Ярмарка современного искусства») в Рудольфинуме заняла трон первой дамы чешского искусства.
Сенсацией того времени стало «Эротическое обозрение», которое с 1930 года выпускал «аморальный распространитель порнографии Штырский». Индржих Штырский (1899 - 1942) был представителем международного авангарда, получил признание, кроме живописи, как фотограф-сюрреалист, критик и теоретик искусства. О молодой Туайен в прессе отзывались как о «девушке, стонущей под ярмом бестии Штырского». В «Эротическом обозрении» печатались тексты Незвала, Галаса, Сейферта и других поэтов, которые иллюстрировала преимущественно Туайен.
– Сюжет картины «Негритянский рай», на первый взгляд, довольно противоречивый. Тем не менее, он является отражением концепции всей сюрреалистической группы, которая формировалась в то время,
– отметил Мартин Кодл, инициатор аукциона Galerie Kodl, на котором было выставлено в целом около 250 работ - по большей части чешских авторов, начиная с XIX века до наших дней.
Работы Туайен отличают неповторимая индивидуальность, «наивистический» характер образов, связанных с чешской реальностью, переживаниями военной поры, сюрреалистические композиции. Нередко в работах присутствовал прямолинейный эротический посыл. Будучи членом группы сюрреалистов, уехала в Париж в 1925 году, где начался самый плодотворный этап жизни художницы. Вместе с Индржихом Штырским они выставляли свои картины примерно в течение трех лет везде, где их принимали. Их совместная мастерская стала колыбелью совершенно нового художественного стиля: артифициализма, оригинальной альтернативы сюрреализму и абстракции.
После 1935 года их пути начинают расходиться: Штырский чрезмерно увлекается алкоголем, употребляет наркотики, Туайен знакомится с поэтом Индржихом Гейслером. Именно под их влиянием он примкнул к сюрреалистическому движению.
Одно время единственным источником дохода для всех троих оставались лишь рисунки Туайен. Чешская группа сюрреалистов, куда входили также Витезслав Незвал, Карел Тейге и Туайен, официально была основана в Чехословакии в 1934 году.
В 1938 г. Незвал хотел ее распустить, что ему не удалось, и поэт уходит из нее. Во время нацистской оккупации сюрреализм был запрещен.
Гейслеру в связи с его еврейским происхождением в годы Протектората Богемии и Моравии и без того приходилось туго, он отказывался носить на груди желтую звезду с надписью «юде», и Туайен прятала его в своей маленькой пражской квартире, где жила вместе с сестрой. Гейслер жил и пережил войну, практически сидя в ванне, как писали позже некоторые его биографы. Штырский умер от пневмонии еще в 1942 году.
Позже художница отказалась от эротических символов. В ее работах все чаще появляются скелеты, распадающиеся тела, мертвые животные, особенно когда она иллюстрирует детективы военной поры. Популярность автора, одного из ярчайших представителей чешского авангарда, стала причиной появления многочисленных подделок.
В 1945 году они обновили сюрреалистическую деятельность, издав в 1946 г. рисунки Туайен военного периода, сопровождаемые текстами Гейслера «Стрельбище» (Střelnice) a «Спрячься, война» (Schovej se, válko!). В марте 1947 года они уезжают в Париж с целью подготовки «Международной выставки сюрреализма». В пражской версии выставка была представлена в ноябре-декабре того же года в Салоне Топича. В Чехословакию ни Гейслер, ни Туайен, с которой они вместе жили в Париже, уже не вернутся. Работала художница до самого последнего дня своей жизни, 9 ноября 1980 года. Власти Чехословакии стремились, чтобы ее имя было забыто.
Картина Ильи Репина «Бурлак на Волге» нашла своего владельца за 12,5 млн крон(490 тысяч евро). «Значение этого полотна, созданного автором в период высшего творческого расцвета, подтверждает то, насколько широко его творчество представлено в коллекции Э. Миллера, чешского дипломата, находившего в Финляндии на службе с 1929 года», сообщается в каталоге, изданном к предаукционной выставке.
Одновременно был продан портрет Андре Бретона кисти Туайен, созданный в 1950-е годы, и картина «Поднос» Антонина Прохазки за 13, 2 млн крон. Большой интерес со стороны коллекционеров вызвал «Красный мотоцикл» Йозефа Чапека, созданный в 1937 г., который «укатился» в неведомую даль за 13,44 млн крон.
Новый владелец появился и у картины недавно умершего Карела Готта «Мона Лиза», который при жизни своих работ чаще всего не продавал, а лишь дарил.
Часть средств, вырученных на арт-торгах, будет перечислена на счет общественной организации Post Bellum. По ее иницитиве продолжается проект «Память народа».
– Деньги помогут документировать истории, в первую очередь, тех представителей старшего поколения, которые вспоминают о событиях Второй мировой войны,
– рассказал руководитель Post Bellum Микулаш Кроупа.
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