Божественная Эма, для которой писал Пуччини

Эмилия Киттлова, унаследовавшая свой незаурядный певческий талант от матери, родилась в Праге. Свой творческий псевдоним – Эма Дестиннова – выбрала в знак благодарности своей учительнице пения, Марии фон Дрегер Лёве-Дестин, у которой начала брать уроки в 13-летнем возрасте. Под этим псевдонимом она выступает лишь с 1919 года.

Заступничество императора Вильгельма II

«Божественным» голосом певицы, занятой более чем в пятидесяти операх на берлинской сцене, восторгались многие меломаны, включая императора Вильгельма II. Он в свое время заступился за нее, когда она во время гастролей перевозила секретные данные через границу.

Дебютировала Дестиннова в 1897 году в Дрезденской придворной опере в роли Сантуццы в опере Масканьи «Сельская честь». Певица была горячей патриоткой своей родины, поэтому болезненно переживала, когда ей еще до Дрездена в том же 1897 году отказали в ангажементе в пражском Национальном театре. Позже от нее также отвернулись в качестве кандидата на должность профессора пражского училища, хотя Дестиннова уже имела достойную репутацию певицы мирового масштаба. Почему к столь ярко выраженнему таланту так сдержанно отнеслись в самой Чехии?

– Я не являюсь дестиннологом или театроведом, чтобы это досконально проанализировать, но в целом можно сказать, что Дестинновой в Чехии не везло. Она оказывалась в окружении людей, отдававших предпочтение иным исполнителям или другому стилю исполнения. Эти люди не желали принимать во внимание тот факт, что Дестиннова являлась примадонной ряда европейских и мировых сцен,

- рассказал Русской службе «Радио Прага» сотрудник Бельведера Митровских в Брно Петр Лукас, где проходили выставки, посвященные оперной певице.

В 1900 г. Эма Дестинова, тем не менее, трижды вышла на сцену Национального театра в Праге в роли Кармен. Однако ее выступление приняли прохладно, одно из них не состоялось по политическим причинам. Лишь через восемь лет ей рукоплескала также столица Чехии.

– К сожалению, по различным историческим и иным причинам она так и не стала постоянным членом Национального театра. Во многом также из-за определенной мелочности характеров, которой, к сожалению, отличались некоторые ответственные за принятие решений представители театра. Возможно, они избегали подписать с ней постоянный договор, опасаясь конкуренции со стороны певицы. Дестиннова так стала почетным членом Национального театра, в котором выступала лишь время от времени.

Пуччини написал партию Минни специально для Дестинновой

О Дестинновой похвально писали немало зарубежных критиков, в Чехии сохранились образцы рецензий начала минувшего столетия. Это отклики в газетах и журналах, в том числе чешских, на ее выступления в городах Европы и на самых престижных оперных сценах, включая нью- йоркскую. Они выходили регулярно, оповещая об успехах Дестинновой и ее партнеров по сцене, а также о достижениях Штрауса, Пучини и других композиторов.

В 1908 году приняла приглашение Метрополитен-опера. Годом позже на этой сцене спела Марженку в «Проданной невесте» Б. Сметаны - премьерой 19 февраля 1909 года дирижировал Густав Малер.

Дестиннова и Карузо

В декабре 1910 г. стала первой исполнительницей главной роли Минни в рамках мировой премьеры оперы Пуччини «Девушка с Запада» на этой же площадке. В Чехии также сохранилась запись совместного выступления чешской оперной иконы с Энрико Карузо. Композитор написал эту партию специально для нее в 1910 году.

– У нас есть один компакт-диск The best of Ema Destinn, который был записан в студии грамзаписи «Супрафон» в сотрудничестве с фондом имени Эмы Дестинновой в Лондоне. Нa этом CD записаны самые известные арии, сольные партии Дестинновой и Карузо.

Именно благодаря Дестинновой чешскую оперу приняли также в Берлине, где осуществили постановки «Далибора» и «Проданной невесты».

В 1915 году вернулась на родину. Будучи патриоткой своего народа, в период Первой мировой войны не побоялась стать посредником между участниками движения антиавстрийского сопротивления в Чехии и за рубежом. Ее заподозрили в шпионаже, австрийская полиция установила слежку. В 1915–1917 оказалась под домашним арестом в своем замке Страж-над-Нежаркой, где сегодня открыта посвященная ей экспозиция.

Присоединившись к чешскому движению сопротивления политике национального угнетения, она стала и инициатором создания документа известного как Манифест чешских музыкантов. Под конец Первой мировой, в 1918 году, Дестиннова вернулась на чешские сцены. Народ приветствовал ее восторженно. В конце своего выступления она неизменно пела лирическую песню «Где родина моя», ставшую позже официальным чешским гимном.

В 1919-1920 гг. вновь выступала в Нью-Йорке. Последний большой концерт за рубежом дала в Лондоне в 1928 году, по случаю 10-летия со дня основания независимой Чехословацкой республики.

Не оправдала надежд Яначека, отдав предпочтение репертуару Сметаны

С моравским композитором Леошем Яначеком Дестиннову связывали дружеские узы. Певица очень любила Моравию и Брно, организовала здесь несколько своих турне в больших театрах и концертных залах. Яначек хотел, чтобы Дестинова выступала в его операх, предлагая ей исполнение главных женских партий – например, Енуфы в «Её падчерице».

– Именно так. Несмотря на то, что Дестинова обещала Яначеку спеть Енуфу, она всё же отдала предпочтение репертуару Бедржиха Сметаны и классике итальянских композиторов.

Эма Дестинова также писала стихи и прозу и рисовала. Похоронена на вышеградском мемориальном кладбище Славин, где покоятся видные деятели чешской культуры.

Именем певицы в 1984 г. назван астероид (6583) Дестинн. В 1996 г. в память о «божественной» Эме на купюре достоинством в две тысячи чешских крон был увековечен ее портрет. Поэтому если эта банкнота при посещении Чехии окажется в ваших руках, всмотритесь внимательнее в утонченный лик этой незаурядной личности.