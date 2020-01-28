Божественная Эма, для которой писал Пуччини

Чешской оперной звезде начала XX века, Эме Дестинновой (1878 -1930) рукоплескал Берлин, Лондон, Вена, Париж и Нью-Йорк, нo пражский Национальный театр избегал сотрудничества с талантливой певицей на постоянной основе. При этом, по мнению великого пианиста Артура Рубинштейна, Дестиннова была лучшим драматическим сопрано своего времени. 28 января исполняется 90 лет со дня смерти этой разносторонне одаренной певицы, выступавшей в дуэте с Энрико Карузо и ушедшей из жизни на 52 году своей жизни.
Эмилия Киттлова, унаследовавшая свой незаурядный певческий талант от матери, родилась в Праге. Свой творческий псевдоним – Эма Дестиннова – выбрала в знак благодарности своей учительнице пения, Марии фон Дрегер Лёве-Дестин, у которой начала брать уроки в 13-летнем возрасте. Под этим псевдонимом она выступает лишь с 1919 года.
«Божественным» голосом певицы, занятой более чем в пятидесяти операх на берлинской сцене, восторгались многие меломаны, включая императора Вильгельма II. Он в свое время заступился за нее, когда она во время гастролей перевозила секретные данные через границу.
Дебютировала Дестиннова в 1897 году в Дрезденской придворной опере в роли Сантуццы в опере Масканьи «Сельская честь». Певица была горячей патриоткой своей родины, поэтому болезненно переживала, когда ей еще до Дрездена в том же 1897 году отказали в ангажементе в пражском Национальном театре. Позже от нее также отвернулись в качестве кандидата на должность профессора пражского училища, хотя Дестиннова уже имела достойную репутацию певицы мирового масштаба. Почему к столь ярко выраженнему таланту так сдержанно отнеслись в самой Чехии?
– Я не являюсь дестиннологом или театроведом, чтобы это досконально проанализировать, но в целом можно сказать, что Дестинновой в Чехии не везло. Она оказывалась в окружении людей, отдававших предпочтение иным исполнителям или другому стилю исполнения. Эти люди не желали принимать во внимание тот факт, что Дестиннова являлась примадонной ряда европейских и мировых сцен,
- рассказал Русской службе «Радио Прага» сотрудник Бельведера Митровских в Брно Петр Лукас, где проходили выставки, посвященные оперной певице.
В 1900 г. Эма Дестинова, тем не менее, трижды вышла на сцену Национального театра в Праге в роли Кармен. Однако ее выступление приняли прохладно, одно из них не состоялось по политическим причинам. Лишь через восемь лет ей рукоплескала также столица Чехии.
– К сожалению, по различным историческим и иным причинам она так и не стала постоянным членом Национального театра. Во многом также из-за определенной мелочности характеров, которой, к сожалению, отличались некоторые ответственные за принятие решений представители театра. Возможно, они избегали подписать с ней постоянный договор, опасаясь конкуренции со стороны певицы. Дестиннова так стала почетным членом Национального театра, в котором выступала лишь время от времени.
О Дестинновой похвально писали немало зарубежных критиков, в Чехии сохранились образцы рецензий начала минувшего столетия. Это отклики в газетах и журналах, в том числе чешских, на ее выступления в городах Европы и на самых престижных оперных сценах, включая нью- йоркскую. Они выходили регулярно, оповещая об успехах Дестинновой и ее партнеров по сцене, а также о достижениях Штрауса, Пучини и других композиторов.
В 1908 году приняла приглашение Метрополитен-опера. Годом позже на этой сцене спела Марженку в «Проданной невесте» Б. Сметаны - премьерой 19 февраля 1909 года дирижировал Густав Малер.
В декабре 1910 г. стала первой исполнительницей главной роли Минни в рамках мировой премьеры оперы Пуччини «Девушка с Запада» на этой же площадке. В Чехии также сохранилась запись совместного выступления чешской оперной иконы с Энрико Карузо. Композитор написал эту партию специально для нее в 1910 году.
– У нас есть один компакт-диск The best of Ema Destinn, который был записан в студии грамзаписи «Супрафон» в сотрудничестве с фондом имени Эмы Дестинновой в Лондоне. Нa этом CD записаны самые известные арии, сольные партии Дестинновой и Карузо.
Именно благодаря Дестинновой чешскую оперу приняли также в Берлине, где осуществили постановки «Далибора» и «Проданной невесты».
В 1915 году вернулась на родину. Будучи патриоткой своего народа, в период Первой мировой войны не побоялась стать посредником между участниками движения антиавстрийского сопротивления в Чехии и за рубежом. Ее заподозрили в шпионаже, австрийская полиция установила слежку. В 1915–1917 оказалась под домашним арестом в своем замке Страж-над-Нежаркой, где сегодня открыта посвященная ей экспозиция.
Присоединившись к чешскому движению сопротивления политике национального угнетения, она стала и инициатором создания документа известного как Манифест чешских музыкантов. Под конец Первой мировой, в 1918 году, Дестиннова вернулась на чешские сцены. Народ приветствовал ее восторженно. В конце своего выступления она неизменно пела лирическую песню «Где родина моя», ставшую позже официальным чешским гимном.
В 1919-1920 гг. вновь выступала в Нью-Йорке. Последний большой концерт за рубежом дала в Лондоне в 1928 году, по случаю 10-летия со дня основания независимой Чехословацкой республики.
С моравским композитором Леошем Яначеком Дестиннову связывали дружеские узы. Певица очень любила Моравию и Брно, организовала здесь несколько своих турне в больших театрах и концертных залах. Яначек хотел, чтобы Дестинова выступала в его операх, предлагая ей исполнение главных женских партий – например, Енуфы в «Её падчерице».
– Именно так. Несмотря на то, что Дестинова обещала Яначеку спеть Енуфу, она всё же отдала предпочтение репертуару Бедржиха Сметаны и классике итальянских композиторов.
Эма Дестинова также писала стихи и прозу и рисовала. Похоронена на вышеградском мемориальном кладбище Славин, где покоятся видные деятели чешской культуры.
Именем певицы в 1984 г. назван астероид (6583) Дестинн. В 1996 г. в память о «божественной» Эме на купюре достоинством в две тысячи чешских крон был увековечен ее портрет. Поэтому если эта банкнота при посещении Чехии окажется в ваших руках, всмотритесь внимательнее в утонченный лик этой незаурядной личности.