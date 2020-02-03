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Божена Немцова: «Бабушка»

Эва Туречкова
03-02-2020
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Когда Божена Немцова в середине XIX века писала свою «Бабушку», вряд ли она могла надеяться, что составленные ею лирические образы деревенской жизни войдут не только в золотой фонд чешской литературы, но найдут своего читателя по всему миру. «Бабушка» и в наши дни остается одной из наиболее переводимых чешских книг.

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Божена Немцова, фото: Archiv Muzea Boženy NěmcovéБожена Немцова, фото: Archiv Muzea Boženy Němcové

««Если бы человек, привыкший к шумной жизни больших городов, забрел в долину и увидел одинокий домик, в котором обитала семья Прошковых, он, наверное, подумал бы: «И как это люди могут жить круглый год в такой глуши? Я бы ни за что здесь не поселился! В этих местах хорошо, пожалуй, только когда розы цветут. В другое время — боже мой! — какие тут радости! ..»
А между тем много радостных дней видела Старая Белильня и зимой и летом. Под низкой кровлей царили мир и любовь, иногда лишь омрачаемые такими событиями, как отъезд пана Прошека в столицу или болезнь кого-либо из домочадцев.»

Мартина Залишова, фото: Ондржей ТомшуМартина Залишова, фото: Ондржей Томшу «Это произведение не лишено идеализации. Все, кто читали «Бабушку», и хотя бы немного ориентируются в жизненных перипетиях Божены Немцовой, должны это понимать. Видимо, Немцова хотела сохранить лучшие воспоминания своего детства. Вряд ли мы в «Бабушке» найдем упоминания о том, что главная героиня на самом деле была достаточно строгой женщиной, у которой были натянутые отношения с дочерью, и поэтому ей в итоге пришлось покинуть ее дом. Несомненно, бабушка была для Божены Немцовой очень важным человеком. Учитывая жизненные обстоятельства, при которых зарождалось одноименное произведение, я думаю, Немцова хотела сделать свою жизнь краше, и поэтому она не только Чешску-Скалицу, но и Бабушкину долину воспринимала как место, где прожила лучшие годы своей жизни», - говорит Мартина Залишова из Музея Божены Немцовой в Чешской-Скалице, откуда до Ратиборжиц и Бабушкины долины рукой подать.

Действительно, Божена Немцова пишет «Бабушку в нелегкое время: незадолго до этого хоронит сына Гинека. Писательница балансирует на гране бедности, а из-за своих контактов с чешскими просветителями за ней ведется слежка тайной полицией Австрийской империи.

Фото: Барбора НемцоваФото: Барбора Немцова Многие из жизненных переживаний автора появляются в виде рассуждений Бабушки и в поэтическом тексте новеллы, который, Немцова, однако создает не «в краю чешских лугов», а на двух пражских адресах: на Ечной улице, в доме № 516 и на Вышеградской улице, № 1378. Именно здесь поставлена последняя точка произведения.

«После смерти Гинека, когда все тяготы жизни, болезнь, страдания, беднота, разочарование в тех, коих я своими друзьями называла – когда все это атаковало и угнетало мысль мою, я нашла в своих заметках лист, на котором был изложен «план» к «Бабушке» уже с трех лет. Я читаю его со все большим восхищением, и вдруг как некая фата-моргана всплывает у меня в перед глазами в мельчайших деталях образ крохотной долины, а в ней спокойное хозяйство семьи Прошковых, где главным лицом является бабушка. Даже передать не могу, насколько эти воспоминания, предающие забвению тяжесть бытия, манящие в пору беззаботной молодости, умиротворили меня и порадовали», - пишет Немцова одному из своих любовников – профессору природоведения Яну Гелцелету – в июне 1855 года.

Фото: repro Božena Němcová, 'Babička', 1984 / SlunovratФото: repro Božena Němcová, 'Babička', 1984 / Slunovrat

Фото: SNDKФото: SNDK Однако, по мнению литературного критика Ярославы Яначековой, Немцова, известная своим богемным стилем жизни и любвеобильностью, писала подобные письма, адресованные близким друзьям и поклонникам, «глядя скорее в будущее, а не оглядываясь в прошлое». Послания давали ей возможность показать себя более интимно, иначе, чем когда-либо до этого», - утверждает Яначкова в «Истории таинственного писательства». Так или иначе, с момента первой публикации в 1855 году «Бабушка» переиздавалась более трехсот раз и была переведена на десятки иностранных языков.

«Здесь хранятся самые интересные переводы «Бабушки». Я бы сказала, что это произведение можно смело отнести к одним из самых переводимых не только в Чехии. Здесь вы видите версию на арабском, японском, китайском, каталанском языках. Один из последних – перевод на голландский язык. А здесь лежит самое первое издание «Бабушки» 1855 года, которое было редактировано самой Боженой Немцовой, с ее автографом. В книге сохранились и письма и послания для тех, кому посвящена книга, так что это очень интересно».

Еще в XIX веке появляются издания «Бабушки» на немецком (1885 г.), французском (1881), русском (1871). Позднее созданы переводы снова на немецкий, испанский, эстонский, литовский, словенский, хорватский, лужицко-сербский, румынский, датский, польский, венгерский, португальский, украинский, бенгальский и другие языки. Первый английский вариант текста написан еще в конце XIX века в Америке, в 1960-х «Бабушка» снова переводится в Великобритании.

Фото: Ондржей ТомшуФото: Ондржей Томшу «Здесь передо мной лежит, наверное, самый интересный перевод – не на иностранный язык. Это «Бабушка», напечатанная шрифтом Брайля - особая редкость. Издание было сдано в печать в 1954 году».

Чем можно объяснить небывалый интерес к произведению, в котором собраны истории из жизни чешской деревни, которые объединяет воедино персонаж мудрой, скромной и отважной бабушки?

«Лично меня больше всего заинтересовал поэтический стиль повествования. Дело даже не в содержании текста, а в настроении, в способе изображения идеализированного мира, где добро побеждает зло. Если взять, к примеру, историю с Якубом Милой… Самой трагической героиней, несомненно, является Викторка, где хорошего конца быть не может, но надежда все равно жива. Это касается и комтессы Гортензии, которую Катерина Заганьская пытается выдать замуж за человека, к которому она не испытывает никаких чувств – и у этой истории – счастливый конец. Я не хочу сказать, что это прямо-таки сказка, но поэтическая новелла, которая находит своих читателей еще с 1855 г. Ее читают более 150 лет, причем действительно читают, она не ушла в забвение».

«Господский луг пестреет цветами; пересекающая его межа вся заросла тимьяном, — Адельке сидеть на нем мягко, как на подушке… Девочка следит за божьей коровкой, которая ползет по платью; вот с платья она перебралась на голую ножку, с ножки на зеленый башмачок …
– Не улетай, останься со мной, маленькая, ведь я тебе ничего не сделаю! — уговаривает девочка букашку и, взяв ее пальчиками, снова сажает на платье.»

Фото: repro Božena Němcová, 'Babička', 1984 / SlunovratФото: repro Božena Němcová, 'Babička', 1984 / Slunovrat

«В этом произведении каждый находит свою сюжетную линию. Одними только реалиями XIX века в XXI в. не удивишь. «Бабушка» - это в первую очередь рассказ о простой женщине, которая, несмотря на свою бедноту, умеет радоваться жизни и быть счастлива. Это, на мой взгляд, чуткого читателя заинтересует больше всего», - говорит Милан Горки, член общества, занимающегося исследованием ДНК Божены Немцовой, полученной из пряди волос, хранившейся в местном музее.

Милан Горки, фото: Ондржей ТомшуМилан Горки, фото: Ондржей Томшу Популярность произведения не уменьшается и в наши дни, хотя сегодня нам уже хорошо известно, что настоящая Барунка отнюдь не была отличницей, что безумная Викторка хоть и имела свой реальный жизненный прототип, на самом деле погибла не от удара молнии, а пережила саму Немцову на несколько лет; мы знаем и то, что автор произведения не жила в Старой Белильне, а в нескольких километрах от места, где развивается главное действие произведения. Даже плотина, на которой часами сидела и пела Викторка, в наши дни уже не на своем месте. Несмотря на это, в живописную Бабушкину долину, вьющуюся под Ратибожицким замком, ежегодно тысячами направляются туристы.

«Мы почему-то страдаем склонностью сравнивать «Бабушку» с настоящей судьбой писательницы и ищем параллели в ее жизни. А это приводит к разочарованиям и переживаниям, что так писать нельзя. Однако Немцова писала не биографию, она писала рассказ, фикцию, но так умело справилась со своей задачей, что убедила нас, что все так и было. То есть, Немцова - не обманщица. Она - блестящая писательница, сумевшая заставить нас поверить в ее рассказ. Именно поэтому «Бабушка» до сих пор находит своих читателей», - заключает Милан Горки.

А чем же может быть «Бабушка» интересна современному российскому читателю? Об этом «Радио Прага International» рассказала литературовед, председатель Союза русскоязычных писателей в Чешской Республике и переводчик чешской литературы на русский Наталья Волкова.

Наталья Волкова, фото: Эва ТуречковаНаталья Волкова, фото: Эва Туречкова «Это одна из вершин чешской литературы, и уже только по этой причине, по причине своего прекрасного поэтичного языка, она может быть интересна целому ряду читателей. Она до какой-то степени познакомит нас с традициями чешской культуры. «Бабушка» - это одна из тех книг, которая описывает деревенскую, природную жизнь, обычаи, традиции, течение дня и года», - рассказывает Волкова, добавляя при этом, что и в русской литературе есть достаточно много таких книг.

«Правда, многие из них появились скорее позже, например, у писателей - эмигрантов, тоже в рамках какой-то ностальгии о России, то есть здесь мы можем вспоминать и Бунина, и Шмелева. Или, например, из более ранних писателей Толстого и Аксакова, которые описывали свои детские годы. Чем-то «Бабушка» близка именно этим романам и воспоминаниям и, может быть, она как раз будет интересна людям, которые любят книги этого типа», - подытоживает Волкова, обращая внимание и на вставные новеллы «Бабушки», которые не лишены романтики.

Эва Туречкова
03-02-2020
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