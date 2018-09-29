Билет в Новый свет – путь к свободе или к ностальгии?

В рамках проекта состоится множество выставок, лекций и дискуссий, посвященных шестнадцати представителям чехословацкой культуры: актерам, режиссерам, архитекторам и многим другим. Большая часть мероприятий проходит в вилле Яна Вериха, расположенной на пражском острове Кампа. Более подробно о проекте рассказала куратор Ева Хайд:

— Проект посвящен людям, которые были вынуждены эмигрировать в 1938, 1939 или 1940 году (в начале Второй мировой войны) в Америку. В основном это были люди творческие, поэтому они достаточно быстро включились в культурную жизнь Америки и в определенной степени повлияли на местную художественную среду. Они погрузились в так называемый melting pot, «плавильный котел». Это модель этнического развития, пропагандировавшаяся в американской культуре в XX веке, в соответствии с которой формирование американской национальной идентичности должно идти по формуле «сплавления», «смешивания» всех народов — как культурного, так и биологического. Вклад чехословацкой эмиграции до сих пор ощутим в американской культуре. Нас проект является частью празднования столетия Чехословацкой республики, а также столетия чешско-американских отношений.

Цель выставки – вспомнить истории и судьбы этих людей, представить их деятельность в Чехословакии и США, куда большинство из них эмигрировало в страхе перед нацистскими репрессиями. О том, как будет задуман проект в целом, а как – отдельные выставки, рассказала Ева Хайд:

— Мы выбрали шестнадцать представителей искусства, которым мы посвящаем выставки, лекции и семинары. Это личности из разных областей культуры – художники, актеры, архитекторы, есть даже один модельер. Акция проходит в разных местах Праги с 20 сентября по 12 октября. Главным центром нашего проекта является выставка в парке острова Кампа, где судьба каждого художника будет представлена на больших стендах. Кроме того, мы выпустили книгу, в которой рассказываем обо всех шестнадцати героях проекта.

Кому же именно посвящена выставка? Из наиболее известных имен – знаменитое чешское театральное трио Ян Верих, Иржи Восковец и Ярослав Ежек. Проект также знакомит посетителей с судьбой писателя, журналиста, карикатуриста и переводчика Адольфа Хоффмайстера, графика и дизайнера Ладислава Сутнара, модельера Олдржиха Розенбаума. Информацию об этих и других героях проекта также можно будет получить благодаря богатой сопроводительной программе. В рамках проекта «Билет в Новый свет» проходит ряд концертов, лекций и дискуссий, в которых примут участие не только историки и ученые, но и дети чехословацких эмигрантов.

О судьбе журналиста, писателя, драматурга и карикатуриста Адольфа Хоффмайстера рассказал его сын Адам Хоффмайстер, который в соавторстве с братом Мартином написал биографию своего знаменитого отца:

— В 1939 году отец во Франции вместе со своими друзьями основал центр Maison de la Culture Tchécoslovaque (Дом чехословацкой культуры). Основной целью создания этого дома были встречи представителей чехословацкой культуры и антифашистов, которые бы совместно работали против режима Гитлера. К сожалению, после подписания пакта Молотова – Риббентропа, люди, которые симпатизировали левым или коммунистическим партиям, на Западе автоматически стали считаться гитлеровскими союзниками – это была весьма парадоксальная ситуация. Однажды ночью в Maison de la Culture Tchécoslovaque прибыла французская полиция и арестовала всех, кто там жил. Среди них был Максим Копф, Антонин Пелц и, конечно же, отец. Кроме того, они арестовали Алэна Дивише, который в Париже даже не жил, а был проездом и остановился у отца на одну-две ночи. Все они провели почти восемь месяцев во французской тюрьме. В конце концов, все четверо переправились в Марокко, а затем уже самостоятельно, по одному – в Соединенные Штаты.

Главным местом проведения мероприятия является вилла Яна Вериха, сопроводительная программа пройдет в Городской библиотеке на Марианской площади, Чешском музее музыки, Американском центре, кинотеатре Понрепо, Музее прикладного искусства и галерее Art in Box. После окончания выставки в Праге, в октябре проект «Билет в Новый свет» будет преобразован в передвижную выставку и представлен в нескольких городах США. Церемония открытия состоится в Доме президента Вудро Вильсона в Вашингтоне.