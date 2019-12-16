Бедржих Грозный – чех, раскрывший тайну хеттского языка

В 1915 году, когда в Европе шла кровопролитная война, 36-летний Бедржих Грозный (Грозны), служивший в тот момент писарем австрийской армии, сообщил, что «решил хеттскую проблему» – разгадал язык Хеттского царства, которое прекратило свое существование в 1180 году до н.э. Причем, в отличие от Шампольона, в распоряжении чешского филолога не было Розеттского камня с двуязычным текстом...

«То, что вы видите перед собой, и напоминает рассыпанный рис или какие-то царапины на глине, на самом деле соответствуют чему-то вроде чешских букв или знаку доллара, или цифрам, которые на всех языках читаются одинаково».

На примере небольшого отрывка Ян Бичовский, сотрудник философского факультета Карлова университета показывает, как Бедржиху Грозны удалось расшифровать хеттскую клинопись – комбинированное письмо, содержащее как фонетические знаки, так и знаки, выражавшие только значение корня. Это была письменность могучего народа, который некогда жил в Малой Азии, строил дворцы, храмы, крепости и города, завоевывал земли и успешно соперничал с Вавилоном и Египтом.

Сначала были хлеб и вода

«Первый знак – гласная, мы читаем его как [nu]. Это означает «ныне», в английском это now. Следующий знак – как обозначение фунта, доллара или цифры. Мы знаем, что он означает «хлеб», но на каждом языке он читается по-разному. Однако именно то, что Грозны знал этот знак из аккадского, и что он означает, подвело ученого к тому, что когда перед ним появилось слово, которое звучало как [vaatar], мозаика в его в голове сложилась, и он сказал себе: «Так это хлеб и вода, о чем это предложение может быть?» Так он сложил всю фразу», – объясняет лингвист.

«Хлеб вы едите, воду вы пьете» – таким было первое хеттское предложение, разгаданное Грозны.

Каждый из нас по-своему хетт

Хеттский оказался индоевропейским языком, то есть относится к той же группе, куда входят современные германские, романские, славянские языки и, разумеется, латинский и греческий. Так что не случайно слово «ваатар» похоже на чешское и русское voda, «вода» и английское water. По-хеттски «небо» звучит как «небис», «долгий» – «дулуга», «кость» – «хаста», «семь» – «сипта», «новый» – «нова». То есть если вы случайно провалитесь в эпоху хеттов, у вас есть шанс наладить с ними контакт.

«Чешское jsem (русское «есмь» – прим. ред.) очень похоже на хеттское «ешми» и санскритское «асми». В результате миграции народов и изменений появились германские, славянский, а также анатолийские языки, к которым относится и хеттский. Так что все эти языки являются родственными, как и все племена, так что вы неожиданно выясните, что понимаете друг друга», – поясняет Ян Бичовский.

Потребовалось еще несколько лет, чтобы научный мир поверил, что Бедржиху Грозны действительно удалось разгадать загадку хеттской письменности и языка. Продолжает Ян Бичовский: «Сначала он выпустил небольшую статью, но два года спустя представил полную грамматику, и с этим уже было сложно спорить, поскольку она была тщательно проработана и признается по сей день. Это открытие, разумеется, оказало влияние и на другие дисциплины – историю, археологию, лингвистику и так далее. Например, выяснилось, что город Троя появляется и в хеттских текстах. Там упоминаются и ахейцы, греки, с которыми сражались троянцы. Таким образом, мы получили подтверждение, что в истории действительно был такой военный конфликт как Троянская война. Теперь мы знаем, как говорили в Трое, куда она относилась, какие связи поддерживала с Востоком. Без хеттского у нас бы выпало несколько глав из истории Египта, и мы бы ничего не знали о то важном культурном мосте, который связывал Месопотамию и Европу».

Загадки царского архива

Кем же был Бедржих Грозны? Он появился на свет 120 лет назад, 8 мая 1879 года, в небольшом городке Лыса-над-Лабем, в Центральной Чехии, в семье евангелического пастора. Предполагалось, что мальчик пойдет по стопам своего отца. Однако в гимназии его учителем оказался страстный поклонник культуры Востока Юстин Вацлав Прашек, который, помимо обязательных латинского и греческого, преподал своему ученику основы древнееврейского и арабского.

По настоянию отца юноша поступил на богословский факультет венского университета, однако сбежал после первого же семестра на философский факультет, где погрузился в санскрит, арамейский, шумерский и аккадский. За годы учебы Бедржих Грозны смог в той или иной степени освоить десять древних языков. В 1901 году он получил стипендию в Берлинском университете, где тогда работали лучшие ученые-ориенталисты.

В 1904 году Грозны в составе экспедиции немецкого протестантского теолога Эрнста Зеллина отправляется в Турцию, Сирию, Палестину и Египет, где погружается в загадки клинописи, которой пользовался аккадский, шумерский и другие языки.

В 1906 году в 150 километрах от Анкары немецкая экспедиция обнаружила так называемый Богазкёйский архив – свыше 14 тысяч клинописных текстов на глиняных табличках II тысячелетия до н. э. Это были документы хеттских царей, лежавшие под землей в турецкой деревне Богазкале (тогда она называлась) Богазкёе. Некогда на этом месте находился Хаттуса – столица Хеттского государства. Аккадскую клинопись хетты использовали для записи слов собственного языка, разгадать загадку которого долгое время не удавалось.

Бедржих Грозны сделал это, как уже было сказано, в 1915 году, завершив работу в те месяцы, когда после призыва в армию служил штабным писарем в Вене. В 1917-м революционном году в Лейпциге вышел революционный труд на немецком языке: Фридрих Грозны «Язык хеттов» (Die Sprache der Hethiter, ihr Bau und ihre Zugehörigkeit zum indogermanischen Sprachstamm). Несмотря на напряженную работу, у ученого нашлось время для создания семьи – в 1909 году в Праге он взял в жены Власту Прохазкову, в браке с которой родилось две дочери – Ольга и Гелена.

Шумеры умели варить пиво

После образования в 1918 году независимой Чехословакии Грозный становится профессором клинописи и истории Карлова университета. В 1925 году, во время очередной археологической экспедиции, Грозны удалось сделать уникальную находку – при раскопках в Малой Азии он нашел более 1000 глиняных клинописных табличек, содержащих договоры ассирийских купцов II тысячелетия до н.э. Это, помимо прочего, подтвердило гипотезу о том, что древние шумеры уже знали солод и умели варить пиво. Интересно, что в 1936 году Бедржих Грозны побывал в СССР, посетил несколько республик и оставил об увиденном в советском государстве восторженные отзывы. Впрочем, он был далеко не единственным гостем с Запада, кого обманул парадный фасад сталинской империи. В жизнь Хеттского царства Грозны проник гораздо глубже, читая из своды законы, военные и мирные договоры и дипломатическую переписку.

Когда в 1939 году нацистские войска вошли в Прагу, Грозны отказался от возможности эмигрировать и занял пост ректора Карлова университета. Хотя немцы закрыли чешские вузы, ученый продолжал читать лекции на дому, издавал научные труды, помогал студентам, которым грозил арест. Пережив в 1944 году инсульт, в послевоенные годы Грозный уже не вернулся к научной деятельности. Выдающийся лингвист скончался 12 декабря 1952 года на 74-м году жизни и похоронен в родном городе Лысе-над-Лабем, где сейчас создан его музей.

Проявка языковой фотопленки

Расшифровка хеттской клинописи обессмертила имя Бедржиха Грозны. Часто ученому приходилось отвечать на вопрос, как ему удалось разгадать абсолютно неизвестный язык. «Каждая, пусть самая загадочная, восточная надпись или текст должна иметь свой простой смысл, которого всегда можно в конце концов доискаться. Я не отступаю, пока наконец не добираюсь до смысла. Я читаю надпись сто, двести, триста раз подряд, пытаясь найти малейший намек, ту самую опорную точку, с помощью которой, подобно Архимеду, можно выявить хотя бы общий смысл текста… Когда можешь сравнивать детали древневосточного материала, даже в самом загадочном восточном тексте нетрудно найти какую-нибудь зацепку, слово, имя или какой-нибудь знак, заставляющий отозваться в памяти пусть очень далекие, но уже знакомые языки, тексты, письмена. Потом хватает малейшего намека, чтобы определить круг тем надписи, а затем, открывая деталь за деталью, установить смысл. Мне это всегда напоминает проявление фотографической пластинки. Проходит много времени, прежде чем перед вами появляется крохотная точка – первый признак изображения. Потом все явственнее и явственнее проступают его контуры, пока не оно появится целиком во всех подробностях…».