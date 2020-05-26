Авангард, сюрреализм, компартия. Множественное число поэзии Витезслава Незвала

Тысячебашенная Прага

С пальцами всех святых

С пальцами клятвопреступников

С пальцами пламени и метели

С пальцами музыканта

С ослепительными пальцами женщин лежащих навзничь

С пальцами касающимися звезд…

Его собеседниками были Пабло Пикассо, Поль Элюар, Владимир Маяковский, Борис Пастернак, он был звездой чешского авангардистского искусства. За свою не слишком долгую 58-летнюю жизнь Незвал написал более ста книг стихов, прозы, пьес, сценариев. Его место в чешской литературе бесспорно, однако близость к послевоенному режиму лишила поэта значительной доли привязанности современного чешского читателя.

При этом Витезслав Незвал (1900–1958) – ярчайшее явление чешской и европейской литературы ХХ века, с которым мало кто сравнится по богатству фантазии, феерическому разнообразию и многоплановости образов. Кто еще мог так тонко и лирично рассказывать о Праге, которую Незвал боготворил, будто женщину – первую среди своих многочисленных возлюбленных. В эссе «Пражский пешеход» он пишет: «Я снова стою на выступе за Пражским Градом и с древнего каменного балкончика, под которым покоятся гофрированные черепичные крыши, любуюсь (в который раз!) панорамой Праги. Ничего удивительного, что именно здесь моя поэзия чаще всего училась заключать этот город в широкие объятья стихов».

По собственному признанию, до 16 лет Витезслав, родившийся в деревне Бискоупки под Моравским Крумловым, не интересовался поэзией и подумывал о поприще музыканта – к этому его подталкивал и отец, учитель гимназии.

Однако страсть к литературе взяла свое – бросив юрфак в Брно, он поступил на философский факультет Карлова университета, однако не довел учебу до конца, окунувшись с головой в жизнь пражской богемы 1920-х годов. В его биографии тех лет есть и бурные романы, и попытка самоубийства, и полицейские аресты за нарушение общественного спокойствия.

«Поэт надел себе крылья днем в половине второго»

Общительный и жизнелюбивый, он быстро вошел в круг своих сверстников-авангардистов. Это пролетарский поэт Иржи Волькер, который в 24 года умрет от туберкулеза, автор виртуозной прозы Владиславом Ванчура, который погибнет в 1942 году от рук нацистов, тонкий лирический поэт Константин Библ, который в 1951 году выбросится из окна в ожидании ареста госбезопасностью, Ярослав Сейферт, который переживет их всех, проведет долгие годы в опале при социализме и станет первым и пока единственным чешским лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Однако пока они еще не знают своей судьбы, они молоды и беззаботны, восхищаются французским авангардом, русской революцией, запивают водкой блины в гостях у лингвиста Романа Якобсона и строят самые смелые теории нового искусства за столиками пражских кафе.

В 1922 году Витезслав Незвал вступает в «Революционный союз Деветсил», который ставит своей целью «разрушить современное искусство». В кафе «Славия», как вспоминал Сейферт, денег ни на кофе, ни на вино у них не было, и молодые поэты и художники заказывали на всю компанию большой кувшин воды. «Аквариум – за столик "Деветсилу"!», – кричал кельнер.

Настоящий успех Незвалу принесла поэма «Удивительный волшебник», где фантастический сюжет разворачивается на фоне прогулки автора по набережной. Также, гуляя по Праге с теоретиком искусства Карелом Тейге, в одном из кафе они изобретут новое направление искусства – поэтизм, цель которого – заставить читателя забыть об ужасах Первой мировой войны, погрузив в «арлекинаду чувств».

В казино на сукне зеленом

наши судьбы – осколки планет

и Химера звездам вослед

смеется ртом искривленным

Ах целуйте меня влюбленно

несмотря на гашишный бред!

Я на дудку сменил пистолет

чтоб на крышах дудеть воронам

«За революцию я отдал голос свой»

Всю жизнь Незвал страстно увлекался астрологией, якобы предсказал, что умрет на Пасху, – пророчество сбылось. Мистический настрой не помешал ему в 1924 году вступить в чехословацкую компартию, в которой оставался всю жизнь, и написать стихотворение «Памяти Владимира Ильича Ленина».

Читайте пожелтевшие листовки,

и восхититесь Лениным, и плачьте

об этих днях

начала будущего летоисчисленья.

В 1929 году среди левых чешских авангардистов происходит знаменитый раскол – группа молодых писателей не хочет мириться с давлением сталинизма, проникающего в партию через крыло Клемента Готвальда. Фрондеров исключают из рядов компартии – Ярослав Сейферт покинет ее навсегда, как и коммунистическую идеологию. Витезслав Незвал останется верен Москве.

В 1934 году Незвал побывал во Франции и Италии. Итогом стал сборник «С богом и платочек», который вошел в золотой фонд чешской поэзии и неожиданно превратился в манифест поэзии волшебства, найденного в обыденности.

Я тоже нынче уезжаю Тянет плакать

Но хватит плакать и платок – в карман

О был бы этот мир большим цветным платком

сорвал бы я его и кинул в океан

Тогда же Незвал познакомился с основоположником сюрреализма Андре Бретоном, и в 1934 году в Праге появляется сюрреалистическая группа. В духе сюрреализма Незвал пишет поэму «Абсолютный могильщик». Под псевдонимом и совершенно в ином духе он публикует «баллады вечного студента Роберта Давида». Свое авторство поэт раскроет только в 1950-е годы.

В «Праге с пальцами дождя» поэт зазывает читателя в лабиринты городских улиц, где стучат каблучки его возлюбленных, предлагает рассмотреть домовые знаки, заглянуть в Дом Фауста.

Как подброшенные вверх шапки

Как шапки кардиналов детей и кокоток

Которые заколдовал колдун Жито

На великий праздник

Как шапки с лампионами

В канун Ивана Купалы

Когда жгут костры

А также как город зонтиков раскрытых для защиты от шутих

Все это Прага

В сентябре 1944 года Незвал был арестован гестапо по подозрению в связях с подпольем. Из Брно его доставили в Прагу, однако никаких улик против поэта не было, к тому же за него хлопотали друзья и поклонники. Незвала выпустили.

В мае 1945 года Незвал восторженно встретит русские танки, которым посвятил немало стихов. Оказавшийся в Праге Константин Симонов перевел строки своего нового чешского приятеля: «Возле танков, где на башнях Едут пыльные мессии, У домов, еще звенящих Ранеными зеркалами, И в глазах, где, пролетая, Отражается Россия, Сбросив путы полонянки, Прага пляшет вместе с нами».

После освобождения Чехословакии Незвал получил практически министерский пост, став заведующим отделом кино министерства информации. Путч 1948 года отделил Незвала от друзей авангардистов – он оказался на стороне режима, а их ждали репрессии. Поэт начал приспосабливаться к наступающему соцреализму, выбрасывать из своих довоенных стихов слишком откровенные эротические строки.

Акробат на канате режима

При этом благодаря своему привилегированному положению смог защитить непокорных от расправы – спас от ареста поэта Якуба Демла, не дал запретить произведения Франтишека Галаса. На предупреждения, что его заступничество может плохо кончиться, отвечал: «Сочиню для них (коммунистов) очередную блевотину, и все будет нормально!»

Когда тучи сгустились окончательно, и дело шло к расправе под видом судебного процесса, которых тогда было немало, предупрежденный заранее Незвал, как гласит легенда, купил бутылку водки и за одну ночь написал поэму «Сталин», за которую в 1951 году получил госпремию. Таким образом он оказался недосягаем для госбезопасности, однако поэма легла позорным пятном на его биографию.

Большую роль в жизни поэта играли женщины, однако женился он один раз – в 1948 году на Франтишке Ржеповой, которую друзья звали Фафинкой. С ней он проживет в доме в районе Жижков до самой смерти. При этом с 1937 года Незвал поддерживал связь с актрисой Лилли Годачовой. В 1952 году он познакомился с танцовщицей Ольгой Юнговой, которая в 1954 году родила сына. В 1971 году Роберт Незвал, писавший талантливые стихи, учившийся на драматическом факультете консерватории Брно, покончил с собой.

В отличие от опального Ярослава Сейферта, стихи Витезслава Незвала переводили в советские времена на русский язык. В числе его переводчиков можно найти Бориса Пастернака, Анну Ахматову, Бориса Слуцкого, Беллу Ахмадулину, дочь Марины Цветаевой Ариадну Эфрон.

Переводить его стихи пытался и молодой Иосиф Бродский, но в печать их не взяли – в них было слишком много самого Бродского. Однако памятью об этом заочном диалоге двух выдающихся поэтов ХХ века станет стихотворение Бродского, посвященное чешскому собрату («На Карловом мосту ты улыбнешься, переезжая к жизни еженощно вагончиками пражского трамвая...»)

А благодаря поэзии Незвала в русскую переводную литературу пришла поэтическая Прага.

Нет этого ничто не объяснит!

Ни красота, ни стиль своеобразный

Ни Прашна брана, ни площадь Староместекая ни Карлов мост

Ни древняя, ни молодая Прага –

Ничто – что можно осязать, что можно строить или разрушать руками

Нет этого не объяснят преданья старины и красота неповторимой Праги

Такой на свете не было и нет разрушив даже, ты ее не уничтожишь

Поэзия ее сложна, но при старанье ее всегда угадываю я

Так мы угадываем мысли женщин которых любим

Нарисовать иль описать тебя никто не сможет…