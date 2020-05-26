Авангард, сюрреализм, компартия. Множественное число поэзии Витезслава Незвала

«Удивительный волшебник» чешского авангарда, поэт, воспевший «Прагу с пальцами дождя» и «женщину во множественном числе». Одновременно его называют «большевистским подхалимом» и припоминают просоветские взгляды. 26 мая исполнилось 120 лет со дня рождения Витезслава Незвала, без которого невозможно представить чешскую поэзию первой половины ХХ века.
Тысячебашенная Прага
С пальцами всех святых
С пальцами клятвопреступников
С пальцами пламени и метели
С пальцами музыканта
С ослепительными пальцами женщин лежащих навзничь
С пальцами касающимися звезд…
Его собеседниками были Пабло Пикассо, Поль Элюар, Владимир Маяковский, Борис Пастернак, он был звездой чешского авангардистского искусства. За свою не слишком долгую 58-летнюю жизнь Незвал написал более ста книг стихов, прозы, пьес, сценариев. Его место в чешской литературе бесспорно, однако близость к послевоенному режиму лишила поэта значительной доли привязанности современного чешского читателя.
При этом Витезслав Незвал (1900–1958) – ярчайшее явление чешской и европейской литературы ХХ века, с которым мало кто сравнится по богатству фантазии, феерическому разнообразию и многоплановости образов. Кто еще мог так тонко и лирично рассказывать о Праге, которую Незвал боготворил, будто женщину – первую среди своих многочисленных возлюбленных. В эссе «Пражский пешеход» он пишет: «Я снова стою на выступе за Пражским Градом и с древнего каменного балкончика, под которым покоятся гофрированные черепичные крыши, любуюсь (в который раз!) панорамой Праги. Ничего удивительного, что именно здесь моя поэзия чаще всего училась заключать этот город в широкие объятья стихов».
По собственному признанию, до 16 лет Витезслав, родившийся в деревне Бискоупки под Моравским Крумловым, не интересовался поэзией и подумывал о поприще музыканта – к этому его подталкивал и отец, учитель гимназии.
Однако страсть к литературе взяла свое – бросив юрфак в Брно, он поступил на философский факультет Карлова университета, однако не довел учебу до конца, окунувшись с головой в жизнь пражской богемы 1920-х годов. В его биографии тех лет есть и бурные романы, и попытка самоубийства, и полицейские аресты за нарушение общественного спокойствия.
Общительный и жизнелюбивый, он быстро вошел в круг своих сверстников-авангардистов. Это пролетарский поэт Иржи Волькер, который в 24 года умрет от туберкулеза, автор виртуозной прозы Владиславом Ванчура, который погибнет в 1942 году от рук нацистов, тонкий лирический поэт Константин Библ, который в 1951 году выбросится из окна в ожидании ареста госбезопасностью, Ярослав Сейферт, который переживет их всех, проведет долгие годы в опале при социализме и станет первым и пока единственным чешским лауреатом Нобелевской премии по литературе.
Однако пока они еще не знают своей судьбы, они молоды и беззаботны, восхищаются французским авангардом, русской революцией, запивают водкой блины в гостях у лингвиста Романа Якобсона и строят самые смелые теории нового искусства за столиками пражских кафе.
В 1922 году Витезслав Незвал вступает в «Революционный союз Деветсил», который ставит своей целью «разрушить современное искусство». В кафе «Славия», как вспоминал Сейферт, денег ни на кофе, ни на вино у них не было, и молодые поэты и художники заказывали на всю компанию большой кувшин воды. «Аквариум – за столик "Деветсилу"!», – кричал кельнер.
Настоящий успех Незвалу принесла поэма «Удивительный волшебник», где фантастический сюжет разворачивается на фоне прогулки автора по набережной. Также, гуляя по Праге с теоретиком искусства Карелом Тейге, в одном из кафе они изобретут новое направление искусства – поэтизм, цель которого – заставить читателя забыть об ужасах Первой мировой войны, погрузив в «арлекинаду чувств».
В казино на сукне зеленом
наши судьбы – осколки планет
и Химера звездам вослед
смеется ртом искривленным
Ах целуйте меня влюбленно
несмотря на гашишный бред!
Я на дудку сменил пистолет
чтоб на крышах дудеть воронам
Всю жизнь Незвал страстно увлекался астрологией, якобы предсказал, что умрет на Пасху, – пророчество сбылось. Мистический настрой не помешал ему в 1924 году вступить в чехословацкую компартию, в которой оставался всю жизнь, и написать стихотворение «Памяти Владимира Ильича Ленина».
Читайте пожелтевшие листовки,
и восхититесь Лениным, и плачьте
об этих днях
начала будущего летоисчисленья.
В 1929 году среди левых чешских авангардистов происходит знаменитый раскол – группа молодых писателей не хочет мириться с давлением сталинизма, проникающего в партию через крыло Клемента Готвальда. Фрондеров исключают из рядов компартии – Ярослав Сейферт покинет ее навсегда, как и коммунистическую идеологию. Витезслав Незвал останется верен Москве.
В 1934 году Незвал побывал во Франции и Италии. Итогом стал сборник «С богом и платочек», который вошел в золотой фонд чешской поэзии и неожиданно превратился в манифест поэзии волшебства, найденного в обыденности.
Я тоже нынче уезжаю Тянет плакать
Но хватит плакать и платок – в карман
О был бы этот мир большим цветным платком
сорвал бы я его и кинул в океан
Тогда же Незвал познакомился с основоположником сюрреализма Андре Бретоном, и в 1934 году в Праге появляется сюрреалистическая группа. В духе сюрреализма Незвал пишет поэму «Абсолютный могильщик». Под псевдонимом и совершенно в ином духе он публикует «баллады вечного студента Роберта Давида». Свое авторство поэт раскроет только в 1950-е годы.
В «Праге с пальцами дождя» поэт зазывает читателя в лабиринты городских улиц, где стучат каблучки его возлюбленных, предлагает рассмотреть домовые знаки, заглянуть в Дом Фауста.
Как подброшенные вверх шапки
Как шапки кардиналов детей и кокоток
Которые заколдовал колдун Жито
На великий праздник
Как шапки с лампионами
В канун Ивана Купалы
Когда жгут костры
А также как город зонтиков раскрытых для защиты от шутих
Все это Прага
В сентябре 1944 года Незвал был арестован гестапо по подозрению в связях с подпольем. Из Брно его доставили в Прагу, однако никаких улик против поэта не было, к тому же за него хлопотали друзья и поклонники. Незвала выпустили.
В мае 1945 года Незвал восторженно встретит русские танки, которым посвятил немало стихов. Оказавшийся в Праге Константин Симонов перевел строки своего нового чешского приятеля: «Возле танков, где на башнях Едут пыльные мессии, У домов, еще звенящих Ранеными зеркалами, И в глазах, где, пролетая, Отражается Россия, Сбросив путы полонянки, Прага пляшет вместе с нами».
После освобождения Чехословакии Незвал получил практически министерский пост, став заведующим отделом кино министерства информации. Путч 1948 года отделил Незвала от друзей авангардистов – он оказался на стороне режима, а их ждали репрессии. Поэт начал приспосабливаться к наступающему соцреализму, выбрасывать из своих довоенных стихов слишком откровенные эротические строки.
При этом благодаря своему привилегированному положению смог защитить непокорных от расправы – спас от ареста поэта Якуба Демла, не дал запретить произведения Франтишека Галаса. На предупреждения, что его заступничество может плохо кончиться, отвечал: «Сочиню для них (коммунистов) очередную блевотину, и все будет нормально!»
Когда тучи сгустились окончательно, и дело шло к расправе под видом судебного процесса, которых тогда было немало, предупрежденный заранее Незвал, как гласит легенда, купил бутылку водки и за одну ночь написал поэму «Сталин», за которую в 1951 году получил госпремию. Таким образом он оказался недосягаем для госбезопасности, однако поэма легла позорным пятном на его биографию.
Большую роль в жизни поэта играли женщины, однако женился он один раз – в 1948 году на Франтишке Ржеповой, которую друзья звали Фафинкой. С ней он проживет в доме в районе Жижков до самой смерти. При этом с 1937 года Незвал поддерживал связь с актрисой Лилли Годачовой. В 1952 году он познакомился с танцовщицей Ольгой Юнговой, которая в 1954 году родила сына. В 1971 году Роберт Незвал, писавший талантливые стихи, учившийся на драматическом факультете консерватории Брно, покончил с собой.
В отличие от опального Ярослава Сейферта, стихи Витезслава Незвала переводили в советские времена на русский язык. В числе его переводчиков можно найти Бориса Пастернака, Анну Ахматову, Бориса Слуцкого, Беллу Ахмадулину, дочь Марины Цветаевой Ариадну Эфрон.
Переводить его стихи пытался и молодой Иосиф Бродский, но в печать их не взяли – в них было слишком много самого Бродского. Однако памятью об этом заочном диалоге двух выдающихся поэтов ХХ века станет стихотворение Бродского, посвященное чешскому собрату («На Карловом мосту ты улыбнешься, переезжая к жизни еженощно вагончиками пражского трамвая...»)
А благодаря поэзии Незвала в русскую переводную литературу пришла поэтическая Прага.
Нет этого ничто не объяснит!
Ни красота, ни стиль своеобразный
Ни Прашна брана, ни площадь Староместекая ни Карлов мост
Ни древняя, ни молодая Прага –
Ничто – что можно осязать, что можно строить или разрушать руками
Нет этого не объяснят преданья старины и красота неповторимой Праги
Такой на свете не было и нет разрушив даже, ты ее не уничтожишь
Поэзия ее сложна, но при старанье ее всегда угадываю я
Так мы угадываем мысли женщин которых любим
Нарисовать иль описать тебя никто не сможет…
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