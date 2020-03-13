Архитектор Йозеф Гочар. 140 лет со дня рождения гуру чешского кубизма

Йозеф Гочар родился 13 марта 1880 года в поселке Семин, неподалеку от Пардубице, в семье пивовара. Учился будущий мэтр современной чешской архитектуры в пражской Высшей школе прикладного дизайна. Он рано заявил о себе как о ярком художнике, который не боится смелых экспериментов.

Чешские кубисты стремились раскрыть внутреннюю энергию предмета, разделяя горизонтальные и вертикальные плоскости, сочетая разложение форм на простейшие фигуры с эмоциональной экспрессией. На пирамиду и кристалл чешские кубисты опирались в архитектуре, дизайне мебели и создании произведений прикладного искусства, что не имеет аналогов в других странах. Они придумывали зеркала, люстры, настольные часы, вазы и даже пепельницы, которые сегодня стали музейными экспонатами.

В 1911–1912 году на углу пражской улицы Целетна, на месте барочного дома У Черной Богоматери, Йозеф Гочар возвел здание, которое считается классикой чешского кубизма. Сегодня там открыт музей, где можно увидеть мебель Гочара и других дизайнеров, и Grand café Orient с оригинальным кубистическим интерьером, который переносит посетителя на сто лет назад.

В духе этого самобытного направления построен курортный павильон в Лазне Богданеч и вилла промышленника Бауэра рядом с городом Колин – это уникальное здание восстановлено, и можно узнать и почувствовать, каким было кубистическое жилище изнутри – лестница, кабинет, спальня – все детали, мебель, ткани выполнены в духе и философии этого направления.

Йозеф Гочар придал новый облик кварталам Градеца Кралове. На Вацлавской площади Праги по проекту Гочара построили палаццо «Феникс», в Пардубице – собор св. Вацлава. В 1927–1928 годах в пражском районе Вршовице Гочар возвел храм святого Вацлава, ставший одним из самых выразительных образцов чешского функционализма. В этом стиле он работал в 1930-е годы в Градеце Кралове и Пардубице, где в 1927–1931 годах по его проекту был возведен Гранд-отель и Областной дом – многофункциональное здание с несколькими залами, кафе, гостиничными номерами, офисами и кинотеатром.

Визитной карточкой Йозефа Гочара считается здание Легиобанка – банка, учрежденного командованием Чехословацкого корпуса в 1919 году в Иркутске. Эта массивная постройка в центре Праги, На Поржичи, которая появилась в 1921–1923 годах, – образец рондокубизма, или национального декоративизма, когда на смену граням пришли цветные полукруги и цилиндры. Темой скульптурного декора фасада послужил Сибирский поход Чехословацкого корпуса в годы Гражданской войны в России. В настоящее время здание входит в комплекс «Дворец Арха» («Ковчег»).