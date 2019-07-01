«Жар-птица»: сценографическое искусство русской эмиграции в Чехословакии начала XX века

Эва Туречкова
01-07-2019
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В музее города Наход в минувшую пятницу открылась выставка «Жар-птица», посвященная сценографическому искусству. В экспозицию включены эскизы декораций, костюмов и сцены к спектаклям русских авторов, которые ставились в Чехословакии в 20-30 гг. прошлого века. «Все экспонаты - из чешских коллекций, а авторами их являются русские эмигранты», - рассказал «Радио Прага» автор и куратор выставки Властислав Токош.

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Выставка «Жар-птица», фото: Эва ТуречковаВыставка «Жар-птица», фото: Эва Туречкова

Властислав Токош, фото: Эва ТуречковаВластислав Токош, фото: Эва Туречкова На самом деле есть сразу два повода, почему до конца лета стоит отправиться в галерею, размещенную в бывшей конюшне замка Наход. С апреля по ноябрь 2019 г. там проходит ретроспективная выставка русской живописи XVIII-XX веков, которая пытается отобразить самые интересные моменты в русском изобразительном искусстве той эпохи. Галерея во многом черпает из славной выставки русской живописи, которая прошла в пражском дворце Клам-Галласов в 1935 г.

А на втором этаже галереи, в дополнение к главной программе, на прошлой неделе открылась экспозиция театрально-декоративного искусства «Жар-птица», которая, однако, по своей занимательности ничем не уступает своей «сопернице».

Как уточняет ее автор и куратор Властислав Токош, с Карелом Яромиром Эрбеном – чешским автором этого сказочного персонажа, в данном случае название «Жар-птица» не имеет ничего общего.

Выставка «Жар-птица», фото: Эва ТуречковаВыставка «Жар-птица», фото: Эва Туречкова ««Жар-птица» - так назывался журнал, который издавался в Париже и в Берлине в 1921 - 1926 гг. Он был посвящен русской культуре, литературе, театру. Журнал покупали, в основном, русские эмигранты, проживающие в этих двух европейских столицах, которые там же публиковали свои собственные труды».

Среди экспонатов выставки есть и обложки названных изданий, которые сами по себе представляют художественную ценность, так как их создавали такие авторы как Иван Билибин, Наталья Гончарова, Лев Бакст.

«Это – «Василиса прекрасная», дата создания 1902 год, а здесь вы видите «Царевну-лягушку» - это иллюстрации к сказкам, выполненные Иваном Билибиным. С его работами мы в Чехии встречаемся довольно часто, например, в книгах русских народных сказок, таких как «Финист - ясный сокол». У этих рисунков есть своя поэтика, они написаны в стиле модерн, но автор часто прибегает и к элементам декоративизма, берущего начало в народном творчестве и фольклоре».

Автор: Иван Билибин, Архив Национального музея в ПрагеАвтор: Иван Билибин, Архив Национального музея в Праге Работы Билибина относятся к лучшему, что можно на выставке увидеть.

«Здесь есть не только полная сценография к первому действию оперы «Князь Игорь», но и макет самой сцены, созданный самим автором. Поэтому мы можем сравнивать все стадии проекта с реальными снимками, снятыми позднее во время спектакля, которые наши посетители увидят на экране видеопроектора», - продолжает куратор выставки.

Как уточняет Властислав Токош, выставленные экспонаты по большей части входят в коллекции Театрального отделения Национального музея, а также архива Национального театра. Остальные являются частью фондов самой находской галереи. В подготовке выставки принимала участие также Юлия Янчаркова, специалист по русской культуре и эмиграции, финансовую поддержку галерее оказал РЦНК в Праге.

Автор: Ксения Богуславская-Пуни, Архив Национального музея в ПрагеАвтор: Ксения Богуславская-Пуни, Архив Национального музея в Праге «Одной из уникальных коллекций является набор эскизов Ксении Богуславской-Пуни к драме «Балладына» 1923 года польского поэта эпохи романтизма Юлиуша Словацкого. Богуславская вместе со своим супругом некоторое время творила в Париже, где и возникли эти сценографические эскизы. Они созданы в стиле кубизма и экспрессионизма, очень красочны».

Почему музей решил организовать выставку, посвященную оформлению театра? Ее автор говорит: эти эскизы эстетичны сами по себе, в художественном смысле они отражают эпоху своего возникновения.

«Это - интереснейшие произведения. В театре нам подается готовая сцена, костюмы и так далее, но здесь – на набросках – мы видим, как они создавались. О чем думал их автор, как он развивал свои идеи. С обратной стороны мы часто находим пометки или разработки отдельных деталей. На одном из эскизов Билибина начертаны военные хоругви (стяги). Художники детально рисуют внутреннее убранство теремов, деревенских домов и даже дворцов. Посетитель театра часто не осознает, что на сцене несут какие-то флаги, что на заднем плане проплывают корабли, он воспринимает сцену как единое целое. Но художник уже заранее все знал и рассчитал».

Автор: Мстислав Добужинский, Архив Национального музея в ПрагеАвтор: Мстислав Добужинский, Архив Национального музея в Праге Интересны также пометки относительно исполнителей главных ролей, часто некоторые эскизы создавались под конкретных актеров.

«Например, в опере «Князь Игорь» есть и немые роли, присутствуют элементы балета, танцев. Для исполнителей этих ролей тоже создавались костюмы. Здесь наглядно видно, до каких мелочей все продумывалось. На мой взгляд, очень интересно наблюдать за тем, как все возникало и насколько профессионально это сделано».

«В новую экспозицию включены также работы Мстислава Добужинского и Николая Бенуа из коллекции находского музея. Полотна этих авторов можно увидеть и на ретроспективной выставке русской живописи XVIII-XX веков на первом этаже. Я с чистой совестью могу сказать, что обе работы этих авторов, которые ныне включены в экспозицию «Жар-птица», выставлялись и в 1935-м», - говорит Токош.

Автор: Николай Бенуа, Архив Национального музея в ПрагеАвтор: Николай Бенуа, Архив Национального музея в Праге Эти произведения невозможно было включить в саму ретроспективную выставку, так как они написаны акварельными красками и крайне чувствительны к свету, поэтому они могут выставляться лишь ограниченное количество времени.

На аквареле Николая Бенуа изображена мастерская художника в Сорренто. «Мы видим распахнутые двери на балкон и открытое настежь окно, сквозь которое видно море и само Сорренто. В комнате стоит стол художника с водой, палитрой и бумагой, готовые эскизы и книги, и, конечно же, кресло с соломенной шляпой».

Именно здесь появлялись на свет сценографические эскизы для оперного театра Ла Скала, создаваемые самим Бенуа.

Галерея изобразительного искусства г. Наход «Жар-птица» - с 28 июня по 8 сентября 2019 г. Ретроспективная выставка русской живописи XVIII-XX вв. - с 6 апреля по 10 ноября 2019 г.

Эва Туречкова
01-07-2019
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