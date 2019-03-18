«Стеклянная комната» семьи Тугендхат

«События в фильме - выдуманы, а вот кулисы, эпоха – это реальность. Ее главным символом является сама вилла. Действие происходит в 30-е годы, когда Чехословакия была страной, полной надежд. Фильм отражает атмосферу и динамику того времени. Меня вдохновила судьба семьи, настолько культурной и интеллигентной, чтобы понимать, чего стоит ожидать от будущего», - рассказал во время съемок автор романа «Стеклянная комната» Саймон Мавер.

Несмотря на реальную основу, сюжет фильма выдуман. Не только мировой книжный бестселлер, но и сама лента, которая стремится приблизить зрителя к реалиям первой половины прошлого века, фокусирует свое внимание на ценнейшей брненской вилле, отважному проекту своего времени, символу открытого мышления, а также благосостояния элит того времени.

Роль главной героини Лизл, жены знатного предпринимателя Ландауэра, по чьему заказу была вилла построена, исполнила популярная шведская актриса Гана Алстром. «Лизл – это женщина, полная надежды, идущая в ногу со временем, сильная представительница слабого пола по меркам 1928 года, когда начинается действие фильма. Это - история о любви, о самом сильном чувстве, которое мы можем испытать. Любовь способна побороть все, расстояние, годы и войну», - утверждает представительница главной героини.

Фильм сделан в копродукции Чехии и Словакии и ориентирован на зарубежную публику. Снимался он на английском языке, на чешский лента дублировалась.

Чета Ландауэров заказывает строительство дома, который, по требованиям хозяев, должен быть преисполнен света и покоя. Однако им не дано довольствоваться желанным спокойствием… Виктор Ландауэр - по национальности еврей, а в Европе тем временем растет волна нацизма.

Съемки фильма «Стеклянная комната» велись в самой вилле Тугендхат, а также в пражской вилле на улице Под каштаны и в замке в Леднице. В чешской версии фильма звучат голоса известных отечественных актрис Анны Гейслеровой и Катержины Винтеровой.

Знаменитая вилла, построенная немецким архитектором Людвигом Миса ван дер Роэ, считается вехой в развитии архитектуры модернизма. В 2001 году был дом внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Именно поэтому создателям фильма пришлось соблюдать очень жесткие правила – чтобы съемочная группа не повредила полы виллы, было заказано специальное покрытие, копирующее цвет и узор оригинала.

В фильме снимались также несколько известных чешских актеров – Карел Роден, Яна Плодкова, Владимир Яворски.

Саймон Мавер написал свой роман десять лет назад. Потомки семьи Тугендхат, однако, книгу раскритиковали. По их мнению, она неверно изображает их предков и полна сексуальных афер.