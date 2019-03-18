«Стеклянная комната» семьи Тугендхат

На прошлой неделе состоялась мировая премьера фильма «Стеклянная комната» чешского режиссера Юлиуса Шевчика. Лента снята в копродукции Чехии и Словакии по мотивам романа британского писателя Саймона Мавера. Вдохновение автор черпал из жизни брненской семьи Тугендхат. Действие фильма происходит в одноименной вилле, числящейся в списке наследия ЮНЕСКО, где и велись съемки.
«События в фильме - выдуманы, а вот кулисы, эпоха – это реальность. Ее главным символом является сама вилла. Действие происходит в 30-е годы, когда Чехословакия была страной, полной надежд. Фильм отражает атмосферу и динамику того времени. Меня вдохновила судьба семьи, настолько культурной и интеллигентной, чтобы понимать, чего стоит ожидать от будущего», - рассказал во время съемок автор романа «Стеклянная комната» Саймон Мавер.
Несмотря на реальную основу, сюжет фильма выдуман. Не только мировой книжный бестселлер, но и сама лента, которая стремится приблизить зрителя к реалиям первой половины прошлого века, фокусирует свое внимание на ценнейшей брненской вилле, отважному проекту своего времени, символу открытого мышления, а также благосостояния элит того времени.
Роль главной героини Лизл, жены знатного предпринимателя Ландауэра, по чьему заказу была вилла построена, исполнила популярная шведская актриса Гана Алстром. «Лизл – это женщина, полная надежды, идущая в ногу со временем, сильная представительница слабого пола по меркам 1928 года, когда начинается действие фильма. Это - история о любви, о самом сильном чувстве, которое мы можем испытать. Любовь способна побороть все, расстояние, годы и войну», - утверждает представительница главной героини.
Фильм сделан в копродукции Чехии и Словакии и ориентирован на зарубежную публику. Снимался он на английском языке, на чешский лента дублировалась.
Чета Ландауэров заказывает строительство дома, который, по требованиям хозяев, должен быть преисполнен света и покоя. Однако им не дано довольствоваться желанным спокойствием… Виктор Ландауэр - по национальности еврей, а в Европе тем временем растет волна нацизма.
Съемки фильма «Стеклянная комната» велись в самой вилле Тугендхат, а также в пражской вилле на улице Под каштаны и в замке в Леднице. В чешской версии фильма звучат голоса известных отечественных актрис Анны Гейслеровой и Катержины Винтеровой.
Знаменитая вилла, построенная немецким архитектором Людвигом Миса ван дер Роэ, считается вехой в развитии архитектуры модернизма. В 2001 году был дом внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Именно поэтому создателям фильма пришлось соблюдать очень жесткие правила – чтобы съемочная группа не повредила полы виллы, было заказано специальное покрытие, копирующее цвет и узор оригинала.
В фильме снимались также несколько известных чешских актеров – Карел Роден, Яна Плодкова, Владимир Яворски.
Саймон Мавер написал свой роман десять лет назад. Потомки семьи Тугендхат, однако, книгу раскритиковали. По их мнению, она неверно изображает их предков и полна сексуальных афер.
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