«Раскрашенная птица» – кинодебют межславянского языка

Это первый в истории фильм, в котором большая роль отведена межславянскому языку. В создание этого зонального панславянского языка – проект развивается с 2009 года, огромный вклад внес чешский программист и педагог Войтех Мерунка. Идея создания нового языка пришла в голову Вацлаву Маргоулу.

С клеймом чужака

Название книги связано с существовавшим в деревнях обычаем ловить и раскрашивать в яркие цвета пичуг, а затем отпускать их на волю. Птахи были тем самым обречены на гибель: они становились чужаками, в стаю их обратно не принимали и даже заклевывали до смерти. В подобной ситуации оказывается и главный герой романа Косинского, впервые экранизированного. Надежда родителей на помощь родственницы, которые хотят спасти своего Йоску, не оправдалась. Тетя неожиданно умирает, и мальчик вынужден скитаться в одиночестве по миру, полному предрассудков, враждебных выпадов и противоречий.

«И все-таки это – не фильм о Холокосте, несмотря на то, что его действие разворачивается во время войны. «Раскрашенную птицу» я также не считаю военной драмой», – отметил режиссер в самом начале съемок, проходивших 16 месяцев на территории Украины, Словакии, Польши и Чехии. Межславянский язык (или новословенский язык) основан на языковом материале живых славянских языков и предназначен для общения между их носителями, что должно упростить их общение без необходимости использования отдельных славянских национальных языков. Как проник новый зональный язык в картину? Не только об этом мы беседуем с гостем «Радио Прага» Войтехом Мерункой.

– Сегодня учебник межславянсякого языка существует на английском – спасибо, что Вы его принесли показать, на русском он должен выйти в конце года в Воронеже, как и на хорватском. Когда такой учебник появится на чешском языке?

– Я не знаю, пока не начал над ним работу – чехи не очень этого хотят, владеют немного английским, и им этого достаточно. Возможно, если появятся хорватская и русская версии, то это чехов будет также мотивировать. Еще к изданию готовят испанскую версию в Южной Америке.

– Она также появится еще в нынешнем году?

– Да, появится. Мы хотим все это успеть еще до выхода фильма в прокат.

Своей экранизации книга ждала более полувека

– Немаловажную роль в «Раскрашенной птице» играет именно межславянский язык, как это произошло?

– Автор романа никогда не говорил, что он является его автобиографией, из книги также не вытекает, где происходили эти события – в Польше, Украине или Белоруссии. К тому же одна из бывших территорий Польши сейчас принадлежит Украине, границы государств изменялись. То есть это обстоятельство неизвестно.

– Однако понятно, что речь идет о Центральной либо Восточной Европе…

– Да, потому что там должна была проходить линия фронта между силами Вермахта и Красной армией, а это огромное пространство, половина Европы. Американские продюсеры также хотели взяться за экранизацию этого романа, однако они не получили на это права. Семья Ежи Косинского, к которой после его смерти перешли авторские права на книгу, не разрешила ни одной из американских кинокомпаний снять фильм по той причине, что те предлагали осуществить проект либо на польском, либо на украинском, на русском языке и так далее. Но это было неприемлемо, так как в книге не сообщается о том, где разворачивалось действие. По всей видимости, однако, преимущественно в пределах славянского грамматического пространства.

И никто не знал, как справиться с таким твердым орешком. Чешский режиссер Вацлав Маргуол отправился в Чикаго, чтобы добиться разрешения на съемки.

– В Чикаго его расспрашивали на протяжении двух часов, каким образом он собирается снимать фильм. Маргоул сообщил, что картина будет не на английском, а на других языках: немцы будут говорить на немецком, представители Красной армии – на русском, а местные жители на искусственном славянском языке. Идея им понравилась, и так он получил право на съемки.

Так и началось сотрудничество режиссера с Войтехом Мерункой, беседу с которым мы продолжим в ближайшее время.

В главной роли в картине занят сегодня уже 11-летний Петр Котлар из Чешского Крумлова. В остальных ролях – Харви Кейтель, популярный шведский актер Стеллан Скарсгард, известный многолетним сотрудничеством с датским режиссером Ларсом фон Триером, Удо Кир, Алексей Кравченко, Алла Соколова, Лех Дыблик, чешские актеры Итка Чванчарова, Радим Фиала, Петр Ванек и их словацкие коллеги Юлия Валентова и Мартин Нагалка.