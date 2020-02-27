«Неблагонадежный» талант, создавший самую красивую купюру в мире

Из жизни oдин из лучших отечественных художников-графиков, иллюстраторов и сценографов второй половины XX века, оставивший после себя удивительное наследие, ушел на 73-м году жизни – неожиданно. Родился в Праге и, как сам говорил, «был крещен Влтавой». Художником мечтал стать с самого раннего детства, изрисовывая тетради вначале военными баталиями, а позже индейцами. Позже был зачислен в класс профессора Карла Сволинского, считая этот шестилетний период наставничества известного мастера одним из самых важных в своей жизни.

– Если я чего-то вообще в жизни достиг и что-то умею, этому я обязан, помимо таланта, прежде всего заряду, полученному в вузе (высшей художественно-промышленной школы) от профессора Сволинского,

– признавался в эфире «Чешского Радио» художник-график мирового уровня, прибегавший к гиперболе и сарказму и чутко реагировавший на изменения в чешском обществе.

Современный интерпретатор «Божественной комедии» пародировал культ потребления

Начинал свой творческий путь в 1960–е как иллюстратор, представив в качестве дипломной работы иллюстрации к стихам Владимира Голана и цикл коллажей к «Песням висельника» Христиана Моргенштерна. Его работам, размеры которых со временем стали увеличиваться, превращаясь в черно-белые картины, присущ утонченный эстетизм графики. Не напрасно о них – «Клоунаде» «Большой обжираловке» (в оригинале Velká žranice), «Успешной свинье» и «Кто есть кто» – говорили как о современной интерпретации «Божественной комедии», отмечая вариации кафковских мотивов и «очевидной силы характера» Оруэлла. Главной темой в его творчестве стало изображение характеров, деформированных своим временем.

Он считал достойным пародии появление в Чехии культуры фастфуда с приходом McDonald's и вообще потребительских мотивов поведения, на что реагировал созданием «сумасшедших денег», обреченных на сиюминутное использование.

Вдохновение Кулганек также черпал из неиссякаемого родника старого искусства.

... Обвиняется в "глумлении над политиками стран соцлагеря"

Первая самостоятельная выставка Олдржиха Кулганека и его друга и коллеги Яна Крейчи проходила в 1968 году в пражской Галерее молодых. В 1970-х гг. его искусство, однако, оказалось под запретом в результате сфабрикованного процесса, в котором также фигурировал Ян Крейчи. Большинство дверей – в издательства, галереи – перед ним захлопнулись. Кулганеку в марте 1971 г. предъявили обвинение в «глумлении над политиками стран соцлагеря – прежде всего над «товарищем Сталиным» – его лицо в работах художника предстало деформированным. Нарушены была в соответствии с творческим замыслом «неблагонадежного автора» при помощи перфорации также гармония пятиконечных звезд и иллюзорный оптимизм созидателей коммунизма, преображенный Кулганеком в гримасу ужаса.

В марте 1971 года он был арестован госбезопасностью. Возбужденное против Кулганека и Крейчи дело под номером 3T 80/72 стало одним из первых в своей категории после августа 1968 года. На скамье подсудимых оказались одиннадцать работ Кулганека и девять картин Крейчи, которые должны были быть уничтожены. Позже художник узнал от одного из присяжных, что у судей не поднялась рука ликвидировать графические листы столь профессионального уровня и они под шумок унесли их домой. Художник пробыл в тюрьме месяц, последующие два года его регулярно вызывали на допрос.

«Парадный строй» фигур прошлого на чешских купюрах

После «бархатной» революции Олдржих Кулганек выиграл конкурс на создание полной серии эскизов к бумажным денежным знакам, значение которого для чешского сообщества трудно переоценить. Почерк художника создал особую атмосферу всей серии банкнотов в новой истории Чехии. Благодаря мастерству на свет появилась очень интересная портретная галерея выдающихся деятелей прошлого Чехии – император Карел IV, святая Анежка Чешская, первый глава Чехословакии Т. Г. Масарик, одна из первых чешских женщин-писательниц Божена Немцова, оперная певица Эма Дестинова, уже упомянутый историк и философ, политический деятель Франтишек Палацкий.

Денежные знаки как визитная карточка государства

Воспринимал ли художник доверенную ему работу как вызов?

– Я воспринимал это как очень престижное задание, потому что купюры – это одна из первых встреч с отдельным государством, первое впечатление о нем. Конечно, сегодня мы в рамках Европы имеем дело с банкнотами евро одинакового внешнего вида, однако до введения европейской валюты у вас в руках при посещении других стран оказывалась своего рода их визитная карточка. Я смотрел на это поручение именно сквозь такую призму, осознавая, что речь идет о репутации Чехии, и стремился выполнить заказ как можно лучше в рамках своих возможностей.

Как происходил выбор личностей, которые должны были представлять «букет» нации, удостоенный чести быть изображенным на банкнотах? В плане выбора вы к этому, видимо, не имели отношения?

– Нет, в качестве художника я никак не мог повлиять на выбор, за него отвечала государственная комиссия, которая решала, кто из исторических личностей такой чести удостоится. У нас этот вопрос решался в зависимости от роли конкретной личности. Изначальная версия эскизов банкнотов рождалась еще в период существования Федерального собрания ЧСФР, и комиссией выдвигались кандидаты на увековечивание в виде банкнот с чешской и словацкой стороны, оставившие значимый след в истории. Однако в процессе работы выяснилось, что мы как государство распадаемся на два независимых субъекта, и в воздухе повис вопрос: кем заменить выдающихся словацких деятелей? Решили дополнить чешский ряд женской галереей в лице святой Анежки, писательницы Божены Немцовой и Эмы Дестиновой.

«Драма и музыка человеческого тела»

В 1990-е Кулганек преподавал в Atlantic Center for the Arts и Университете Хьюстона в Техасе. Он является, помимо прочего, также автором литографических циклов, вдохновленных «драмой и музыкой человеческого тела», в том числе «Лиц» или «Рук». Легендарная чехословацкая гимнастка Вера Чаславска восхищалась, как тонко мастер воспел красоту и устремление тела, доведя их звучание до симфонического накала:

«Он сумел создать невероятные партии мышц – посмотрите, например, на изображенные им руки, на которых видна каждая жилка!».