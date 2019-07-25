«Летняя киношкола»: Профессий много, но... прекрасней всех кино!

В этом году «Летняя киношкола» пройдет по традиции в городе Угерске Градиште с 26 июля по 4 августа. Профессиональная команда организаторов ежегодно выстраивает логичную и взвешенную фестивальную программу: демонстрация современных фильмов становится логическим продолжением исторического блока. И, конечно же, здесь каждый год можно встретить интересных гостей, весьма значимых в киномире. В этом году фестиваль посетят актер Милан Ласица и режиссер Гинек Бочан. Драматург кинофестиваля Ярослав Седлачек признался, что гордится таким гостем:

— Я считаю, что не так много режиссеров создавали выдающиеся фильмы на протяжении всего своего творческого пути. У большинства кинематографистов бывают разные творческие периоды, но вот Гинек Бочан всю жизнь снимает прекрасные картины. Он работал в период «Чехословацкой новой волны», эта эпоха ассоциируется, прежде всего, с такими именами, как Вера Хитилова, Иржи Менцель, Милош Форман, в то время как о Гинеке Бочане говорят, я считаю, незаслуженно мало. В рамках фестиваля будут показаны две его картины – «Честь и слава» и «Смех наступает на пятки». Кроме того, Гинек Бочан прочитает несколько лекций и проведет мастер-класс.

Режиссер Бочан: «Я зашел в кинозал и упал»

Гинек Бочан рассказал, что несколько раз бывал на «Летней киношколе» в качестве зрителя, отметил ее особую атмосферу и признался, что у него с ней связано одно очень теплое воспоминание:

— Я был на фестивале, это было лет десять-двенадцать назад. Тогда драматурги решили в рамках одного из блоков показать мой фильм «Частная буря». Я очень удивился, сказал, что фильм старый, ему уже сорок лет, это уже никому не будет интересно. И вот я проходил мимо кинозала, даже не подозревая, что там идет показ, и вдруг услышал громкие взрывы смеха. Прислушавшись – а ведь свои диалоги каждый киношник сразу узнает – я понял, что показывают мою картину. Я решил зайти в зал, открыл двери и упал, потому что зал был полон до отказа: зрители сидели не только в креслах, но и на лестнице и в проходе. Лично для меня это не только чудесное воспоминание, но и доказательство того, что эта картина еще многое может сказать зрителям.

Кроме полнометражных фильмов Гинека Бочана, гости фестиваля смогут посмотреть и две особые его картины, которые вряд ли имели возможность увидеть ранее, «Визит» и «Ненависть», в рамках секции «История FAMU». В этом блоке зрители познакомятся со студенческими работами будущих видных чешских и словацких кинематографистов, выпускников этой киноакадемии: Милоша Формана, Иржи Менцеля, Зденека Трошки, Ивана Трояна и многих других.

Одной из наиболее популярных является секция «Ретроспектива», представляющая работы известных режиссеров, операторов, сценаристов, актеров. В этом году организаторы решили познакомить зрителей с одним из культовых режиссеров золотой эры Голливуда – Уильямом Уайлером. Секцию представляет директор фестиваля Ива Гейличкова:

— Жемчужиной нашей программы станут показы двух знаковых и наиболее известных картин Уайлера – «Римские каникулы» и «Бен Гур». Уильяма Уайлера называют одним из талантлевейших режиссеров Голливуда, добавляя, что он просто не умеет снимать плохие картины. Наверняка многие из вас видели его фильмы по телевизору, но посмотреть эти картины после реставрации в отличном качестве на большом экране – нечто особенное.

Ночью кино еще интереснее!

В секции «Полуночные деликатесы» демонстрируются фильмы, у которых в телепрограмме наверняка поставили бы звездочку или пометку «Для лиц старше 16 лет»: картины эротического характера, хорроры, а также «тяжелые психологические триллеры» или киноленты об ужасах войны. Показы проходят ближе к ночи – отсюда и название блока. С программой этой популярной среди зрителей секции знакомит драматург Ян Илек:

— «Полуночные деликатесы» является одним из самых популярных блоков нашего кинофестиваля. В этом году мы представляем серию кинокартин «Джиалло фильм» (от итал. giallo «желтый»), большая часть из них была снята в 60-70-х годах в Италии. Эти фильмы можно назвать триллерами или даже фильмами ужасов, в которых используются эротические мотивы – это особый симбиоз жанров. Это очень стильный и в то же время очень своеобразный поджанр итальянских фильмов ужасов, сочетающий элементы криминального триллера и эротики: красивые женщины, таинственный убийца, алая помада, черные перчатки и ярко-красная, практически нереально красная кровь. Секция «Кинобукварь» познакомит зрителей с французской «Новой волной» и представит короткометражные фильмы и дебюты таких режиссеров, как Франсуа Трюффо, Агнес Вард и Жак Риветт.

Новинка этого года — секция «История одного фильма». Организаторы отобрали знаковые для истории кино ленты и в процессе показа расскажут зрителям о том, что позволило этим картинам выйти из общего ряда и повлиять на мировой кинопроцесс. В этом году будут показаны две картины, ставшие вехами кинематографии: классика авангарда «Андалузский пес» режиссера Луиса Бунюэля и картина Джеки Чана «Полицейская история», которая положила начало голливудским боевикам 1980-90-х годов.

Кино и музыка неразделимы

Гостей «Летней киношколы» ждет разнообразная и интересная сопроводительная программа. По традиции в рамках фестиваля пройдет два крупных концерта – в честь открытия и закрытия фестиваля. Информацию о том, кто выступит на закрытии, организаторы пока держат в секрете, однако директор фестиваля Радана Корена представила участников церемонии открытия.

— Мы продолжаем традицию по проведению концертов в честь открытия кинофестиваля. В этом году наших гостей ждет концерт фанк-группы Monkey business, который пройдет на главной площади города. Вход на концертную площадку по традиции свободный. Это будет своеобразная большая вечеринка, в которой смогут поучаствовать все желающие. С нее начнется наш фестиваль.

Кроме двух главных концертов гостей ждут встречи со звездами кино, мастер-классы, лекции и музыкальные акции. О сопроводительной программе рассказала Ива Гейличкова, директор фестиваля:

– В этом году мы подготовили действительно разнообразные и увлекательные акции. На стыке главной и сопроводительной программы мы создали секцию «Городские симфонии», в которой будем показывать старые, немые, черно-белые фильмы в сопровождении самых разных музыкальных коллективов.

Часть программы была организована в рамках партнерства с Чешским информационным агентством, например, выставка «Моменты бархатной революции», на которой будут представлены ранее не публиковавшиеся снимки из частных и институциональных коллекций вместе с известными фотографиями революционных событий 1989 года. Фотографии будут экспонироваться на площади города Угерске Градиште, после окончания фестиваля они отправятся в Прагу, а потом – в тур по стране. Чешское информационное агентство также проведет несколько мастер-классов по журналистике для всех желающих.

