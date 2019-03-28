«Лебединое озеро» Джона Кранко в Праге

Александра Баранова
28-03-2019
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Неувядающая история любви белой Лебеди и Принца, которую сочинил Пётр Ильич Чайковский, пережила массу постановок. 28 марта 2019 года в пражском Национальном театре пройдёт очередная премьера балета «Лебединое озеро» – на этот раз по хореографии балетмейстера Джона Кранко. В главных ролях заняты солисты пражской труппы Национального театра Алина Нану и Никита Четвериков. Аккомпанировать танцорам будет оркестр Государственной оперы.

Алина Нану и Никита Четвериков, фото: Sergej GherciuАлина Нану и Никита Четвериков, фото: Sergej Gherciu

За всю свою историю Национальный театр представил 12 версий «Лебединого озера» – на очереди 13-я по счёту. Работа над ней заняла около двух месяцев, помогали артистам приезжие специалисты из коллектива Штутгартского балета: хореологист Биргит Дехарде (Birgit Deharde) и художественный консультант-хореограф Андриа Холл (Andria Hall), за процессом наблюдал также художественный руководитель Штутгартской балетной школы Райд Андерсон (Reid Anderson).

Алина Нану, фото: Pavel HejnýАлина Нану, фото: Pavel Hejný Несмотря на то, что сюжет балета хорошо известен, для танцоров, по словам исполнительницы роли Одетты-Одиллии, примы-балерины Алины Нану, это всегда непростой вызов.

Как станцевать птицу

«Я танцевала перед этим только одну редакцию Лебединого озера, это моя вторая редакция в копилке «Лебединых озёр», поэтому я не могу сильно сравнивать. Моё ощущение – с возрастом, если так можно выразиться, становится легче. Больше понимаешь роль, лучше понимаешь, на что надо обратить внимание, глубже погружаешься в процесс работы над ролью, над техникой».

Залогом успеха, считает Алина, является то, сколько души ты сможешь вложить в танец. Не менее важны взаимоотношения с партнёром и музыка.

«Тяжело это описать словами. Музыка очень ведёт, партнер очень ведёт. Отношения с партнером очень влияют – может разная химия возникать между вами. Другой день, другой настрой – и вот уже другой результат. Вдобавок по мере работы над спектаклем открываются все новые и новые аспекты. «Лебединое озеро» для балерины – это всегда, как по-английски говорят, «work in progress» – никогда не получится готового результата, всегда останутся возможности для доработки, для совершенствования, не только с точки зрения техники, но и самой роли. Играть такую грациозную птицу – это не совсем обычно, согласитесь».

Алина Нану, фото: Sergej GherciuАлина Нану, фото: Sergej Gherciu

Четыреста страниц па

Опытные преподаватели тоже считают «лебединую» партию нелёгкой задачей.

Фото: Мартин ДивишекФото: Мартин Дивишек «Роль Одетты очень техническая в классическом балете. Когда вы танцуете белого лебедя, вы будто обнажены в этой белой пачке, она открывает вас целиком. Кроме того, вы должны быть в абсолютной гармонии с музыкой. Если речь о черном лебеде, то она должна возбуждать, завлекать, очаровывать – как публику, так и Принца. Самое сложное – это перерождение из белого лебедя в чёрного и обратно в течение одного вечера, потому что они абсолютно разные», – говорит хореограф Андриа Холл.

Над движениями тела артисты работают по заранее известной схеме – сюжет «Лебединого озера» подробно описан на четырёхстах страницах специальной партитуры. По мнению хореологиста Биргит Дехарде, такой подход к изучению балета позволяет избегать ненужных ошибок, тем более, что классический танец имеет свои рамки и правила. Положительную роль играет также опыт артистов: Андриа Холл полагает, что танцовщицы, которые уже исполняли какую-либо редакцию «Лебединого озера», быстрее впитывают информацию и точнее воспринимают замечания хореографа.

Алина Нану и Никита Четвериков, фото: Sergej GherciuАлина Нану и Никита Четвериков, фото: Sergej Gherciu «Гораздо легче описывать классический балет, так как там можно некоторые вещи предполагать автоматически. Например, когда нога отрывается от земли, мы полагаем, что она натянута, а вот если мы говорим о современном балете, то она может быть согнута или полусогнута, могут быть и другие типы движений, которые необходимо уточнять».

Не забудьте про Принца!

Главная отличительная особенность нового прочтения знаменитого балета – в том, как его увидел и передал Джон Кранко. По словам художественного руководителя Штутгартского балета Райда Андерсона для его работ характерно равенство мужских и женских ролей – в своё время это стало настоящей инновацией в классике.

Никита Четвериков, фото: Sergej GherciuНикита Четвериков, фото: Sergej Gherciu «Кранко очень реалистичен. Он придерживается того мнения, что принцы – тоже люди, поэтому, когда мужчины исполняют свои партии в балете, это в некоторой степени получается проще – там есть база «реальности». Если мы вспомним аристократов, то нам на ум придут определённые, изящные движения. Есть и другие – крестьяне, которые работают в поле. С помощью движения Кранко очень хорошо отображает разные слои общества и их взаимодействие. Принц у Кранко находится где-то между ними, он существует не только для того, чтобы белая лебедь выглядела хорошо на его фоне – это человек, с которым мы можем себя отождествить. Похожим образом Кранко работал и над другими своими балетами, акцентируя внимание не на том, что делается, а как именно это делается».

Танцорам этот акцент на эмоциональности как раз очень помогает: по словам Алины Нану, хореография Кранко настолько душевная и музыкальная, что исполнять её – одно удовольствие.

Алина Нану и Никита Четвериков, фото: Sergej GherciuАлина Нану и Никита Четвериков, фото: Sergej Gherciu Если заглянуть в архивы, то выяснится: судьба Национального театра достаточно тесно связана с известным балетом. Первым хореографом «Лебединого озера», которое было поставлено в 1877 году в Москве, был чех Вацлав Рейзингер – впоследствии он некоторое время был Первым балетмейстером театра в Праге. Известно также, что одиннадцать лет спустя, в 1888 году, сам Петр Ильич Чайковский посетил Национальный театр. Историки рассказывают: после просмотра второго действия, которое поставил чешский балетмейстер Августин Бергер, Чайковский написал в своём дневнике, что прожил минуту абсолютного счастья.

Первая премьера «Лебединого озера» состоится на сцене Национального театра 28 марта 2019 года в 19 часов, вторая – 29 марта в 19 часов. Точное расписание представлений на сезон можно посмотреть на сайте театра www.narodni-divadlo.cz.

Александра Баранова
28-03-2019
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