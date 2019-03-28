«Лебединое озеро» Джона Кранко в Праге

За всю свою историю Национальный театр представил 12 версий «Лебединого озера» – на очереди 13-я по счёту. Работа над ней заняла около двух месяцев, помогали артистам приезжие специалисты из коллектива Штутгартского балета: хореологист Биргит Дехарде (Birgit Deharde) и художественный консультант-хореограф Андриа Холл (Andria Hall), за процессом наблюдал также художественный руководитель Штутгартской балетной школы Райд Андерсон (Reid Anderson).

Несмотря на то, что сюжет балета хорошо известен, для танцоров, по словам исполнительницы роли Одетты-Одиллии, примы-балерины Алины Нану, это всегда непростой вызов.

Как станцевать птицу

«Я танцевала перед этим только одну редакцию Лебединого озера, это моя вторая редакция в копилке «Лебединых озёр», поэтому я не могу сильно сравнивать. Моё ощущение – с возрастом, если так можно выразиться, становится легче. Больше понимаешь роль, лучше понимаешь, на что надо обратить внимание, глубже погружаешься в процесс работы над ролью, над техникой».

Залогом успеха, считает Алина, является то, сколько души ты сможешь вложить в танец. Не менее важны взаимоотношения с партнёром и музыка.

«Тяжело это описать словами. Музыка очень ведёт, партнер очень ведёт. Отношения с партнером очень влияют – может разная химия возникать между вами. Другой день, другой настрой – и вот уже другой результат. Вдобавок по мере работы над спектаклем открываются все новые и новые аспекты. «Лебединое озеро» для балерины – это всегда, как по-английски говорят, «work in progress» – никогда не получится готового результата, всегда останутся возможности для доработки, для совершенствования, не только с точки зрения техники, но и самой роли. Играть такую грациозную птицу – это не совсем обычно, согласитесь».

Четыреста страниц па

Опытные преподаватели тоже считают «лебединую» партию нелёгкой задачей.

«Роль Одетты очень техническая в классическом балете. Когда вы танцуете белого лебедя, вы будто обнажены в этой белой пачке, она открывает вас целиком. Кроме того, вы должны быть в абсолютной гармонии с музыкой. Если речь о черном лебеде, то она должна возбуждать, завлекать, очаровывать – как публику, так и Принца. Самое сложное – это перерождение из белого лебедя в чёрного и обратно в течение одного вечера, потому что они абсолютно разные», – говорит хореограф Андриа Холл.

Над движениями тела артисты работают по заранее известной схеме – сюжет «Лебединого озера» подробно описан на четырёхстах страницах специальной партитуры. По мнению хореологиста Биргит Дехарде, такой подход к изучению балета позволяет избегать ненужных ошибок, тем более, что классический танец имеет свои рамки и правила. Положительную роль играет также опыт артистов: Андриа Холл полагает, что танцовщицы, которые уже исполняли какую-либо редакцию «Лебединого озера», быстрее впитывают информацию и точнее воспринимают замечания хореографа.

«Гораздо легче описывать классический балет, так как там можно некоторые вещи предполагать автоматически. Например, когда нога отрывается от земли, мы полагаем, что она натянута, а вот если мы говорим о современном балете, то она может быть согнута или полусогнута, могут быть и другие типы движений, которые необходимо уточнять».

Не забудьте про Принца!

Главная отличительная особенность нового прочтения знаменитого балета – в том, как его увидел и передал Джон Кранко. По словам художественного руководителя Штутгартского балета Райда Андерсона для его работ характерно равенство мужских и женских ролей – в своё время это стало настоящей инновацией в классике.

«Кранко очень реалистичен. Он придерживается того мнения, что принцы – тоже люди, поэтому, когда мужчины исполняют свои партии в балете, это в некоторой степени получается проще – там есть база «реальности». Если мы вспомним аристократов, то нам на ум придут определённые, изящные движения. Есть и другие – крестьяне, которые работают в поле. С помощью движения Кранко очень хорошо отображает разные слои общества и их взаимодействие. Принц у Кранко находится где-то между ними, он существует не только для того, чтобы белая лебедь выглядела хорошо на его фоне – это человек, с которым мы можем себя отождествить. Похожим образом Кранко работал и над другими своими балетами, акцентируя внимание не на том, что делается, а как именно это делается».

Танцорам этот акцент на эмоциональности как раз очень помогает: по словам Алины Нану, хореография Кранко настолько душевная и музыкальная, что исполнять её – одно удовольствие.

Если заглянуть в архивы, то выяснится: судьба Национального театра достаточно тесно связана с известным балетом. Первым хореографом «Лебединого озера», которое было поставлено в 1877 году в Москве, был чех Вацлав Рейзингер – впоследствии он некоторое время был Первым балетмейстером театра в Праге. Известно также, что одиннадцать лет спустя, в 1888 году, сам Петр Ильич Чайковский посетил Национальный театр. Историки рассказывают: после просмотра второго действия, которое поставил чешский балетмейстер Августин Бергер, Чайковский написал в своём дневнике, что прожил минуту абсолютного счастья.

Первая премьера «Лебединого озера» состоится на сцене Национального театра 28 марта 2019 года в 19 часов, вторая – 29 марта в 19 часов. Точное расписание представлений на сезон можно посмотреть на сайте театра www.narodni-divadlo.cz.