«Чешский центр Москва» : фильмы Зденека Сверака, шедевры детской литературы, творчество чешских кутюрье

Насколько россияне интересуются чешским искусством и хорошо ли они в нем разбираются?

«Россияне проявляют к чешскому искусству большой интерес, так как Чешская Республика воспринимается в Российской Федерации положительно. Я не берусь с точностью утверждать, пользуются ли большей популярностью современные авторы или классика. Но, могу сказать, что российская публика, в силу того огромного выбора, который перед ней открывается как в Москве, так и в других городах, требует самого лучшего. А нам есть что показать».

Удается ли вам включать представителей чешского искусства в программу российских культурно-зрелищных заведений, или вы представляете наших авторов и художников скорее на площадке Чешского центра?

«Чешский центр готовится к осени 2019 года переезжать на новый адрес (в здание «Чешского дома», с собственной галереей на 50 человек), поэтому в настоящее время 99 процентов наших культурных проектов реализуются в содействии с местными учреждениями, например с Третьяковской галереей, Домом художника, известной московской сетью кинотеатров. Чешский центр старается делать свою работу профессионально, поэтому мы можем рассчитывать на то, что эти известные культурно-зрелищные заведения будут рады предоставить нам свое выставочное пространство, так как опыт показывает, что мы включаем в экспозиции только качественные вещи. То же самое касается и музыкальной программы».

Какова посещаемость акций с чешским участием?

«На специализированные воркшопы приходят сотни людей, но мы реализуем и более масштабные проекты. Например, выставку художника Пивоварова, который уже долгое время живет в Чешской Республике, посетили 93 тысячи зрителей. «Чешский центр Москва» под моим руководством несколько меняет стратегию своей работы, мы стараемся направлять максимум сил на то, чтобы привлечь к нашим акциям внимание как можно большего круга людей. Поэтому если посчитать сами мероприятия, то их стало чуть меньше, зато они более масштабны и посещаемы».

Что включено в программу «Чешского центра Москва» на ближайшее будущее?

«В июле в сотрудничестве с Третьяковской галереей, в ее летнем кинотеатре пройдет ретроспективная выставка творчества Зденека Сверака. Начнем с фильма «Коля», на открытие приедет представитель главного детского персонажа (русского мальчишки Коли, прим. ред.). В августе под патронажем посла ЧР в РФ Витезслава Пивоньки пройдет уже во второй раз фестиваль Чешской Республики, на котором Центр обеспечивает культурную программу. Предполагаемая посещаемость за выходные составит около 50 тысяч человек».

«В сентябре в Московской государственной библиотеке, с которой нам удалось наладить сотрудничество спустя годы, пройдет месяц чешской литературы. В центре внимания будет детская литература. Особой популярностью в России пользуется, например, «Дашенька, или история щенячьей жизни» Карела Чапека».

«Далее мы планируем открыть большой стенд на московской международной выставке «Образование и карьера», где Чешская Республика выступает специальным гостем. Например, в прошлом году в мероприятии приняли участие 11 чешских вузов. На самый конец года запланирована книжная ярмарка Нон/Фикшн, где мы представим творчество издательского дома Albatros, а также одну из выставок, но это пока в стадии обсуждения».

А ваши планы на будущий год?

«Будущий год, а частично и текущий, проходит под знаком председательства ЧР в Вышеградской четверке, поэтому мы готовим несколько совместных проектов. Например, на прошлой неделе под покровительством Чешского центра состоялся международный футбольный турнир среди посольств, подключились к нему и диппредставительства других стран. Планируем организовать совместный концерт Вышеградской четверки, а также хотим сфокусировать наше внимание на мире кино. Кинофестиваль пройдет в трех городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге».

Какая сфера творческой деятельности наиболее близка вашему сердцу? Чем бы вы хотели удивить российскую публику?

«Я бы хотела заострить внимание на моде. В прошлом году мы начали сотрудничать с Модным домом Зайцева, на мой взгляд, единственным российским модельером, признаваемым и за пределами России. Мы уже устроили один показ мод, подготовленный господином Зайцевым и чешским модельером Беатой Райской. Сейчас работаем над проектом «Мода востока», в сотрудничестве с господином Зайцевым мы хотели бы представить модельеров из Чехии, Словакии и других государств Востока. И этот проект проходит в рамках сотрудничества Вышеградской четверки».

Насколько удается знакомить с чешским искусством жителей российских регионов?

«Удается, мы работаем и в регионах. Среди городов, где мы реализовали наши проекты, могу назвать, например, Новороссийск, Санкт-Петербург и окрестности, Нижний Новгород, Краснодар и так можно продолжать».