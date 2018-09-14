Злин – «золотой век» функционализма

Фабрикант Томаш Батя навсегда изменил облик Злина, возведя там первый микрорайон для рабочих и первый небоскреб. Сочетание железобетонного каркаса с кирпичной кладкой и окнами в металлических рамах дало начало одному из самых эффектных направлений современной архитектуры – экономному, рациональному и функциональному, производящему впечатление безупречно работающего механизма. Злин стал одним из наиболее выразительных образцов архитектуры межвоенной эпохи на чешской территории и входит в число европейских городов, которые наиболее последовательно претворили в жизнь принципы стиля функционализм. Рассказывает Ладислава Горнякова, сотрудница Краевой художественной галереи Злина.

Над видеороликом работали: Мартин Лотар, Ондржей Томшу