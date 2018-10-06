Ждяковский мост – отважный проект

Ждяковский мост – крупнейшая одноарочная конструкция в Чешской Республике. На момент своего создания это был самый большой в мире одноарочный стальной мост без растяжки. Его вес составляет около 4000 тонн, длина – 543 метра, мост ведет через влтавскую долину на высоте 50 метров над водохранилищем Орлик. Рубеж 1950-60-х годов в Чехословакии ознаменовался оттепелью не только в искусстве, но и в архитектуре, что выразилось в отходе от принципов социалистического реализма, характерных для предыдущих лет. Постепенно в градостроении стали появляться все более смелые решения: как в дизайне, так и в инженерных конструкциях.

Над роликом работали:

Эва Эрбанова, специалист Национального управления по охране памятников архитектуры

Антон Каймаков

Ондржей Томшу

Ирина Ручкина

Лорета Вашкова