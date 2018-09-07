Здание «Легиобанка»

Антон Каймаков
07-09-2018
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Здание «Легиобанка» возведено в 1921–1923 гг. архитектором Йозефом Гочаром для банка Чехословацкого корпуса – учреждение для хранения средств легионеров был основано командованием в 1919 г. в Иркутске. Здание банка в центре Праги считается образцом стиля рондокубизм, или национальный декоративизм, в котором на смену граням кубизма пришли цветные полукруги и цилиндры. Темой скульптурного декора фасада послужил Сибирский поход Чехословацкого корпуса в годы Гражданской войны в России. В настоящее время здание входит в комплекс зданий «Дворец Арха» («Ковчег»). Россказывает профессор Владимир Шлапета.

Над видеосюжетом работали:

Клара Стейскалова
Ондржей Томшу
Катерина Айзпурвит
Антон Каймаков

Антон Каймаков
07-09-2018
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Фото: Ондржей Томшу

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