Здание «Легиобанка» возведено в 1921–1923 гг. архитектором Йозефом Гочаром для банка Чехословацкого корпуса – учреждение для хранения средств легионеров был основано командованием в 1919 г. в Иркутске. Здание банка в центре Праги считается образцом стиля рондокубизм, или национальный декоративизм, в котором на смену граням кубизма пришли цветные полукруги и цилиндры. Темой скульптурного декора фасада послужил Сибирский поход Чехословацкого корпуса в годы Гражданской войны в России. В настоящее время здание входит в комплекс зданий «Дворец Арха» («Ковчег»). Россказывает профессор Владимир Шлапета.

Над видеосюжетом работали:

Клара Стейскалова

Ондржей Томшу

Катерина Айзпурвит

Антон Каймаков