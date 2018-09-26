Социалистический реализм в архитектуре

«Дворцы пролетариата» 50-х годов прошлого столетия, внешне стремившиеся демонстрировать широту и масштаб, внутри скрывали малогабаритные квартиры. «Поруба» (Poruba) – новый район промышленного моравского города Острава (Ostrava) подражал советской архитектуре своего времени. Вдохновленные русским неоклассицизмом, чехословацкие архитекторы добавляли в свои проекты некоторые сугубо отечественные декоративные элементы, например сграффито, которые теперь, однако, изображали трудовой народ и играющих детей. В Остраве был построен целый новый городской микрорайон, так что речь шла, в первую очередь, о масштабном урбанистическом проекте. Хотя об архитектурном уровне проекта можно спорить, однако, урбанистическое решение несомненно заслуживает эпитета «выдающееся». Доказательством может служить то, что эта часть Остравы до сих пор считается лучшим жилым микрорайоном города.

Над роликом работали:

Мартин Стракош, сотрудник Национального управления по охране памятников архитектуры

Либор Кукал

Ондржей Томшу

Катерина Айзпурвит

Антон Каймаков