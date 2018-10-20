Пражское метро – чудеса под землей

По сравнению с другими европейскими мегаполисами, пражский метрополитен – это не только важное транспортное средство, но и интересный архитектурный памятник. Некоторые станции представляют собой замечательные образцы стиля.
Самая старая линия пражского метрополитена работает с 1974 года. Главным архитектором первого этапа строительства красной ветки С был Ярослав Отруба, в работе участвовало более 50 архитекторов и целый ряд строительных бюро. Стены центральных станций облицованы массивными полированными каменными плитами. Станции на зеленой ветке А украшены особой металлической отделкой, которая придает им футуристический вид. Согласно политике предыдущего политического режима, было решено на строительстве метрополитена не экономить.
Над роликом работали:
Зденек Лукеш, историк архитектуры
Ондржей Томшу
Страхиня Бучан
Ирина Ручкина
Антон Каймаков