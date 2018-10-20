Пражское метро – чудеса под землей

Ирина Ручкина
20-10-2018
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По сравнению с другими европейскими мегаполисами, пражский метрополитен – это не только важное транспортное средство, но и интересный архитектурный памятник. Некоторые станции представляют собой замечательные образцы стиля.

Самая старая линия пражского метрополитена работает с 1974 года. Главным архитектором первого этапа строительства красной ветки С был Ярослав Отруба, в работе участвовало более 50 архитекторов и целый ряд строительных бюро. Стены центральных станций облицованы массивными полированными каменными плитами. Станции на зеленой ветке А украшены особой металлической отделкой, которая придает им футуристический вид. Согласно политике предыдущего политического режима, было решено на строительстве метрополитена не экономить.

Над роликом работали:

Зденек Лукеш, историк архитектуры

Ондржей Томшу

Страхиня Бучан

Ирина Ручкина

Антон Каймаков

Ирина Ручкина
20-10-2018
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