Пражское метро – чудеса под землей

Самая старая линия пражского метрополитена работает с 1974 года. Главным архитектором первого этапа строительства красной ветки С был Ярослав Отруба, в работе участвовало более 50 архитекторов и целый ряд строительных бюро. Стены центральных станций облицованы массивными полированными каменными плитами. Станции на зеленой ветке А украшены особой металлической отделкой, которая придает им футуристический вид. Согласно политике предыдущего политического режима, было решено на строительстве метрополитена не экономить.

Над роликом работали:

Зденек Лукеш, историк архитектуры

Ондржей Томшу

Страхиня Бучан

Ирина Ручкина

Антон Каймаков