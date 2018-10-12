Ештед – постройка века

Известный горный отель и 93-метровый телевизионный передатчик на вершине горы Ештед – уникальная постройка в форме гиперболоида. Благодаря расположению на высоте 1012 метров над уровнем моря башня является доминантой северной Чехии. Архитектор Карел Губачек в 1969 году получил за этот проект престижную премию Огюста Перре, учрежденную Международным союзом архитекторов. В 2000 году в результате общенационального опроса башня Ештед была признана постройкой века, а еще через пять лет провозглашена национальным памятником культуры.

Над роликом работали:

Ярослав Земан, специалист Национального управления по охране памятников архитектуры

Тиль Янцер

Ирина Ручкина

Антон Каймаков