Ештед – постройка века

Известный горный отель и 93-метровый телевизионный передатчик на вершине горы Ештед – уникальная постройка в форме гиперболоида. Благодаря расположению на высоте 1012 метров над уровнем моря башня является доминантой северной Чехии. Архитектор Карел Губачек в 1969 году получил за этот проект престижную премию Огюста Перре, учрежденную Международным союзом архитекторов. В 2000 году в результате общенационального опроса башня Ештед была признана постройкой века, а еще через пять лет провозглашена национальным памятником культуры.
Над роликом работали:
Ярослав Земан, специалист Национального управления по охране памятников архитектуры
Тиль Янцер
Ирина Ручкина
Антон Каймаков