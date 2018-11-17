Долни Витковице – музеи и концертные залы вместо заводов и фабрик

Катерина Айзпурвит
17-11-2018
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Реконструкцию старого промышленного комплекса Долни Витковице (Dolní Vítkovice) в Остраве без преувеличения можно назвать самым масштабным и успешным проектом в Чехии по возврату к жизни фабричных строений. Здания металлургического завода и каменноугольной шахты превратились в концертный зал, несколько музеев и кафе. Здесь создана даже стена для скалолазания. Над этим проектом работали лучшие чешские архитекторы во главе с Йозефом Плескотом.

Над роликом работали:

архитектор Милан Шрамл

Ондржей Томшу

Лорета Вашкова

Катерина Айзпурвит

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