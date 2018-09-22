«Чешское Радио Пльзень» – уникальный памятник послевоенной архитектуры

Элегантное здание в стиле послевоенного функционализма. Простые линии, ленточное остекление без пилястр, облицованный кафелем фасад, старинная надпись «Чехословацкое Радио Пльзень», в которой сохранен прежний шрифт. Это – единственное здание, спроектированное непосредственно для осуществления радиовещания, поэтому к работе коллектива создателей под руководством архитектора Карела Таузенау предъявлялись особые требования, прежде всего с точки зрения акустики. Рассказывает музыкальный редактор «Чешского Радио Регион» Петр Вацек.

Над видеосюжетом работали:

Клара Стейскалова

Ондржей Томшу

Катерина Айзпурвит

Антон Каймаков