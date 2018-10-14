Звездные годы Ивана Крала

В 70-е годы стал членом ансамбля Патти Смит. С известной певицей Крал записал четыре альбома, а также сочинил для нее ряд песен, в том числе ее известнейший хит Dancing Barefoot, который был в 2004 году включен журналом Rolling Stone в список «500 величайших песен всех времен». Сонг дождался 70 кавер-версий, его исполняли группы U2 и Pearl Jam.

Наиболее бурным этапом в творческой карьере Ивана Крала считается рубеж 70-х – 80-х гг., когда он выступал вместе с Игги Попом и был соавтором многих его песен. В тот же период он сотрудничает и с ансамблем Джона Кейля Velvet Underground.

Коллега звезд мировой славы, Иван Крал живет в США с 1966 года, куда он переехал вместе с родителями, работавшими в ООН. Вновь открывать для себя родину он начал в 90-е годы, став успешным продюсером. Работал с группами «Люцие», «Мняга и Ждерп», а также с Иржи Сухим. Крал является также автором ряда сольных альбомов, самым успешным из них считается первый, 1995 года, с названием «Ностальгия».

По случаю 70-летнего юбилея Иван Крал выпустил альбом Colors, а также провел турне по Чехии.