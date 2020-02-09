Зденек Фибих: «Поэма»

Личная жизнь Зденека Фибиха была трагичной, полной несчастий и невосполнимых потерь: он лишился самых близких людей — первой жены и детей. Во второй брак, с сестрой своей покойной супруги, он вступил из практических соображений.

В возрасте сорока двух лет Зденек Фибих безумно влюбился в гораздо более молодую, двадцатичетырехлетнюю Анежку Шульцову из уважаемой пражской семьи. Он преподавал ей музыку. Жизнь Зденека Фибиха полностью изменилась.

И тут важен еще один факт. Кроме чувственных эмоций в композиторе проснулась и неугасимая страсть к творчеству, вызванная глубокими и бурными любовными отношениями с молодой Анежкой. Именно так появились на свет «Настроения, впечатления и воспоминания». Музыковеды считают этот цикл Зденека Фибиха очень разнородным, однако нельзя забывать, что это отображение переживаний композитора. Некоторые называют его своеобразным музыкальным любовным дневником.

Интересный факт: одно произведение Зденека Фибиха называется «Как мы сидели вместе на Жофине», а другое — «Как они впервые шли по улице», то есть композитор использует то первое лицо множественного числа, то третье лицо. Некоторые произведения носят более конкретные названия, например, «Как Анежка училась». Здесь Зденек Фибих описывает очарование ее тела, ее характер и капризы… Он рассказывает истории, которые они пережили вместе. Кое-что в его сочинения добавила и сама Анежка. Любовь их была взаимной, очевидно, что у них были прекрасные отношения.

И из множества фортепианных пьес, которых были сотни, внезапно родилась мелодия «Поэмы». Она появляется там, где ее никто не ждет. Мало кто знает весь цикл Зденека Фибиха. «Поэма» в свое время стала неожиданностью и для известного пианиста Мариана Лапшанского, который мастерски исполнял произведения Фибиха.

Это небольшое произведение, возможно, навсегда затерялось бы в огромном цикле «Настроения, впечатления и воспоминания». Вполне вероятно, что публика так и не узнала бы о нем, если бы его не исполнил чешский скрипач-виртуоз Ян Кубелик. Именно он не просто открыл для слушателей «Поэму» Фибиха, он же и дал ей название. Однако даже не это главное. Самое важное заключалось в том, что Ян Кубелик немного изменил изначальную мелодию Фибиха, и уже в этом виде весь мир узнал и полюбил это произведение. Давайте же послушаем его версию:

Как мы слышали, в отличие от оригинальной версии в исполнении фортепиано, у Яна Кубелика появляется увертюра. Что изменилось в «Поэме» Фибиха?

Ян Кубелик добавил практически целую увертюру из произведения «Селянки в сумерках», то есть эта музыка также принадлежит Фибиху, а не Кубелику. Основная мелодия несколько раз повторяется в произведении. Здесь также есть интересная центральная тема, где звучит соло флейты: Зденек Фибих постарался передать пение соловьев на пражском Жофине, куда он ежедневно ездил на встречи со своей возлюбленной Анежкой. Композитор жил неподалеку, на улице Островни. Сегодня пения соловьев в центре Праги уже не услышишь. Но чувства, которые композитор испытывал много лет назад, можно понять и сегодня. Послушайте еще одну, уже третью версию «Поэмы» в исполнении фортепиано, скрипки и оркестра. «Поэма» — произведение Зденека Фибиха, приобретшее наибольшую мировую известность.

Цикл «Хиты классической музыки» создавался на основе проекта Лукаша Гурника и Богуслава Витека «Хиты тысячелетия», выходившего в эфир на волнах станции «Чешское Радио – Влтава».