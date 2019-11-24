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Запрещенные певцы. Музыка, которой боялась власть

Катерина Айзпурвит
24-11-2019
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После вторжения 1968 года и в период так называемой «нормализации» перед популярными исполнителями в Чехословакии встал выбор – оставаться на стороне официальной власти, получая причитающиеся выгоды – концерты, съемки, гонорары, поездки за рубеж, или остаться без сцены, эфира, пластинок и широкой публики. Многие подстроились к «новым правилам игры», выбрав карьеру, однако оказались и такие, кто оказался верен своим принципам и не пошел на сотрудничество с режимом.

Марта Кубишова, фото: Личный архив господина РужичкиМарта Кубишова, фото: Личный архив господина Ружички Диск «Запрещенные певцы второй культуры», который мы сегодня слушаем, объединяет музыкантов, которых власти ЧССР считали опасными для режима, и чьи голоса два десятилетия звучали только на полуподпольных магнитофонных записях. Это Марта Кубишова, Ярослав Гутка, Владимир Вайт, Карел Соукуп, Сватоплук Карасек, Власта Тршешняк.

Марта Кубишова занимает и в этом перечне, и в новейшей чешской истории особое место. До прихода танков артистическая судьба Кубишовой складывалась великолепно — съемки, премия «Золотой соловей», выступления на Каннском фестивале, в Париже. Хотя сама Марта не раз говорила, что не интересуется политикой, а Пражскую весну воспринимала, скорее, эмоционально — как возможность творческой свободы, судьба распорядилась иначе.

Группа Golden Kids, фото: SupraphonГруппа Golden Kids, фото: Supraphon Ее «Молитва для Марты» изначально была записана для сериала «Песня для Рудольфа III». Текст Петра Рады был создан по мотивам произведений великого чешского педагога и философа XVII века Яна Амоса Коменского. Однако слова «Ты вернешь себе право самому распоряжаться своей судьбой, мой народ» сделали композицию настоящим гимном революции и символом сопротивления оккупации. Через два дня после вторжения, 23 августа 1968 года, Кубишова записала ее на магнитофонную пленку в студии чехословацкого телевидения.

Какое-то время Марта Кубишова еще могла работать в профессии – в 1968 году появилась суперпопулярная группа Golden Kids, куда также вошли Вацлав Нецкарж и Гелена Вондрачкова. Однако с 1970 года голос Марты Кубишовой власти окончательно «закрыли на замок», запретив ей выступать. Кстати, судьба Нецкаржа и Вондрачковой сложилась иначе... А Марта подписала главный документ диссидентского движения в Чехословакии – «Хартию-77».

Ярослав Гутка, фото: Архив Поп-музея в ПрагеЯрослав Гутка, фото: Архив Поп-музея в Праге В ноябре 1989 года, в дни «бархатной» революции, голос Марты Кубишовой летел над переполненной Вацлавской площадью Праги с балкона, на котором она стояла рядом с Вацлавом Гавелом. За двадцать лет чехи не забыли ни свою Марту, ни ее «Молитву». Она звучала как гимн революции и во время празднования 30-летия падения режима.

Иначе сложилась судьба Ярослава Гутки. Сейчас ему 72 года, а на момент вторжения исполнился 21 год. В конце 1960-х он выступал с Владимиром Вайтом, который тоже значится в списке запрещенных. Стихия Гутки – фолк-музыка. Уроженец Оломоуца немало сил вложил в популяризацию народных песен Моравии, основал фолк-группу «Шафран».

Нормализацию Ярослав Гутка не принимал и принимать не хотел: в 1977 году он стал участником андеграундного Третьего фестиваля второй культуры в Градечке — небольшой деревне, где у диссидента Вацлава Гавела был домик. Ярослав Гутка подписал «Хартию-77», за что последовала расплата. Власти начали так называемую «Санацию» – «оздоровление общества». В ходе этой необъявленной войны против населения чехословацкие кагэбэшники терроризировали участников движения «Хартия-77» – хватали, избивали, угрожали похищением детей, проводили бесчисленные обыски, заставляя либо замолчать, либо эмигрировать. Гутка выбрал эмиграцию и в октябре 1978 года уехал в Нидерланды.

В дни «бархатной» революции, 25 ноября 1989 года он уже был в Праге и пел перед многотысячной демонстрацией на Летенском поле. Потом Гутка стал критиком и новых властей Чехословакии и Чехии. Сейчас Ярослав по-прежнему живет на родине, выступает в небольших клубах и сам печатает свои компакт-диски. Свой тираж он назвал «Самопал» и намерен выпустить на CD все свои песни.

Катерина Айзпурвит
24-11-2019
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