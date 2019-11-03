Зачем достраивать в Моравии реактор, раз там есть Итка?

Итка была самой музыкой

Темпераментная, целеустремленная, изобретательная и очень требовательная к себе Итка Шуранска ушла из жизни 28 октября в возрасте 41 года. Она трижды была награждена премией «Ангел», которая ежегодно присуждается Чешской Академией популярной музыки.

Как отметил Мюллер, «Шуранска перенесла моравский фольклор в современную среду сo всей виртуозностью скрипачки – члена Филармонического симфонического оркестра и блеском современного музыканта, используя в своих выступлениях луп-станцию (рекордер для записи и воспроизведения музыкальных фрагментов, помогающий достичь полифонического и полиритмического звучания). Она помогла традиции превратиться в поразительную современность».

Сама Шуранска признавалась, что купила lopp station, ставшим подспорьем на ее сольных концертах, от отчаяния – в тот момент она не могла найти музыкантов, близких ей по духу.

«Итка была самой музыкой, музыка была Иткой», вспоминают об исполнительнице ее коллеги. Она жила в единении с природой, чьи песни играла, – чуткое сердце, чувствительная душа.

Песенная жатва, или Разрушая границы жанров

Родилась в Кудловицах вблизи Угерского Градиште. Первые шаги в музыке давались с трудом, однако ее педагог в музыкальном училище помог Итке полюбить свой инструмент. Всю свою жизнь она посвятила музыке, вдохновленной фольклором. В ее семье больше всего любили именно народную музыку, и без моравских мелодий и песен Итка свой жизни не мыслила.

Шестнадцать лет была членом оркестра Филармонии им. Богуслава Мартину в Злине, сочетая в своем репертуаре академическую и фольклорную музыку. Десять лет играла в ансамбле Cimbálová muzika Станислава Габриела, с 2004 года выступала в дуэте Hudecká úderka с Иржи Плоцеком, которого по праву называла «разрушителем границ между музыкальными жанрами». За свой альбом Písňobraní («Сбор песен») в 2005 году они удостоились престижной награды Anděl, но с присущей ей скромностью Итка Шуранска говорила: «Эта награда, главным образом, принадлежит Плоцеку, убедившему меня выбрать именно этот путь. Иржи помог мне поверитпь в этот проект».

Активно сотрудничала и со словацким трио Pacora. В 2013 году ее первый сольный альбом Nězachoď slunečko («Не заходи, солнышко») вновь отмечен премией Anděl. Выступала и с трио «MDŽ - Mузыкантши, дамы, женщины», буквенная абрревиатура MDŽ отсылает к Женскому международному дню.

Приблизилась к исполнению своей мечты – за пять лет до свой смерти

В 2014 году исполнилась ее давняя мечта – основать собственное трио, что удалось осуществить вместе с лучшим, пожалуй, мандолинистом этого региона Maртином Краичеком и контрабасистом Maрианом Фридлом, который также играет на несколько бескидских инструментов. По прошествии двух лет в свет выходит CD «Дикие гуси» (Divé husy), за ними вдогонку «Ягнята и волки» (Beránci a vlci) – и в этот раз «Ангел» не может пролететь мимо него.

Сотрудничала Итка также с известными в регионе бардами, в том числе с Яном Жамбохом, а последние пять лет – с Женским хором родных Кудловиц, который еще в этом году успела подготовить к фестивалю Фолк-каникулы в Намешти-над-Ославой.