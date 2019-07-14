Юбиляр Карел Готт: «Иди за счастьем»

В честь круглой даты певец записал вместе с симфоническим оркестром «Чешского Радио» новую версию хита «Иди за счастьем».

«Эта песня Карела Свободы отражает мой собственный путь «за счастьем». Надеюсь, услышав ее в сопровождении симфонического оркестра, вы поймете, насколько пестрым и преисполненным незабываемыми моментами он был», - рассказал юбиляр после завершения записи в концертной студии «Чешского Радио».

Карел Готт к своему 80-летию выпустил также два альбома хитов 1962-2019гг. «Ни одна из песен, которая там звучит, мне не была никем продиктована», - сообщил Готт журналистам, заявив при этом, что ему повезло, так как начало его карьеры приходилось на начало 60-х, когда цензура в стране не была еще настолько бесцеремонна.

До конца года на книжных прилавках появится автобиография феноменального исполнителя. Однако запланированный концерт в пражской O2 Арене пришлось по состоянию здоровья Карела Готта отменить. Как известно, 42-кратный лауреат премии «Золотой Соловей» в 2016 году лечился от рака, с тех пор у него ослаблен иммунитет.

В честь 80-летия Карела Готта была выпущена памятная евро-банкнота номиналом ноль евро с портретом певца. Купюра оснащена некоторыми защитными элементами, вся серия пронумерована. «Готт» тиражом в 5000 штук появился в продаже сегодня, 14 июля, в день его рождения.

Кроме песни «Иди за счастьем» в нашей музыкальной программе звучат хиты «Леди Карнавал», «Скрипка Паганини», «Где, пташка, ты свила гнездо?», «Когда мужчина завтракает с женщиной», а также «Сердца не угасают».

В завершение выпуска вы услышите «Мне сон приснился». Карел Готт, имевший привычку в ходе зарубежных турне потешить местную публику на ее родном языке, исполняет песню по-русски.