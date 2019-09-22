Ян Дисмас Зеленка – верхние ноты католического барокко

Творчество Яна Дисмаса Зеленки (1679–1745) – это, прежде всего, церковная музыка. Сын органиста из крошечного чешского поселка Лоунёвице-под-Блаником учился скрипке в Праге, в иезуитском колледже Клементинум. В 1710 году Ян Дисмас отправился в Дрездан, в придворный оркестр саксонского курфюрста и короля польского Августа Сильного. Позже чешский музыкант смог оттачивать свое мастерство в Вене и Италии, в Венеции у Антонио Лотти и, возможно, у Алессандро Скарлатти в Неаполе.

В родную Богемию Зеленка заглядывал редко, например, во время коронации императора Карла VI Габсбурга, в честь которой сочинил композицию к аллегорической пьесе на тему жития св. Вацлава.

Однако большая часть жизни музыканта прошла при дворе саксонских курфюрстов, где он служил вице-капельмейстером, затем дирижером, а в 1733 году он получил должность придворного композитора.

За свою 66-летнюю жизнь Зеленка, хоть и страдал от болезни сердца, никогда не прерывал работы – он сочинил двадцать одну мессу, последние из которых считаются вершиной католической духовной музыки, четыре реквиема, три оратории, несколько кантат, серенады, камерные инструментальные произведения. Им восхищались Иоганн Себстьян Бах и Георг Филипп Телеман, он воспитал несколько очень талантливых учеников.

Могила чешского композитора, похороненного на Старом католическом кладбище Дрездена, не дошла до наших дней, и о замечательном богемском музыканте здесь напоминает памятник, установленный уже в 1996 году.

Музыка в королевском плену

Большая часть партитур блистательного маэстро эпохи барокко хранилась в придворной церкви, являясь собственностью монархов, которые долго не разрешали публиковать и копировать ноты, – лишь сыну Баха удалось снять копию с ре-мажорного «Магнификата».

Напомнить о наследии Зеленки пытались чешский историк XIX века Франтишек Палацкий и великий Бедржих Сметана, который сумел скопировать в дрезденском архиве одну из его оркестровых сюит. Однако лишь возрождение интереса к искусству барокко после Второй мировой войны вернуло слушателям произведения «богемского Баха». Во время бомбардировок Дрездена часть нот Зеленки была безвозвратно утеряна... В 1950-е годы немало сил в возрождение памяти о творчестве соотечественника вложил выдающийся чешский флейтист, дирижер и музыковед Милан Мунцлингер. С 2014 года в чешской столице проходит Zelenka Festival Prague.

Сегодня мы слушаем мессу и литанию Яна Зеленки. Оба эти произведения связаны с именем жены Августа Третьего Марии Йозефы Австрийской, курфюрстины-консорта Саксонии и королевы-консорта Польши, дочери императора Иосифа Первого. Страстная католичка, Мария Йозефа много делала для придания богослужениям в Дрездене поистине венского размаха.

Месса «Очищение Девы Марии» была написана Зеленкой в 1733 году в течение всего десяти дней в честь рождения сына курфюрстины. Литания, созданная в 1744 году, посвященная «утешению всех скорбящих», создана как молитва о выздоровлении монархини. Произведения Яна Зеленки исполняет ансамбль Inégal под управлением Адама Виктора.