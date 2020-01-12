Хиты классической музыки

Антонин Дворжак: Славянский танец № 8

Сегодня мы представим вам фрагмент из произведения Антонина Дворжака. Кроме монументальных форм, таких как симфония «Из нового света» и оперы, неотъемлемой частью истории музыки являются его «Славянские танцы». Благодаря оригинальным творческим решениям автора, именно это основанное на фольклоре произведение открыло Дворжаку двери в музыкальный мир XIX века.

Ритм является важнейшей составляющей величайших произведений мировой классической музыки, он покоряет и завораживает слушателя. Повторяющаяся музыкальная тема, возвращаясь и нарастая, берет его за душу.

Однако «Славянский танец» Дворжака композиционно выстроен несколько иначе. Его ритм варьируется, чередуются такты, и это непросто не только для исполнителей, но и для слушателей: им все время нужно быть начеку, чтобы не потеряться в трансформациях ритма. Типичный пример подобного чередования можно найти в «Славянском танце №8».

Музыканты и, конечно, многие слушатели в этом фрагменте смогут услышать чередующиеся такты: один в три четверти и два в три восьмых.

В «Славянском танце №8» можно ясно расслышать повторяющуюся партию тарелок. Поначалу может показаться, что их вступление искажает общее звучание, перебивая главную мелодию и другие инструменты. Но постепенно становится понятно, что это шутливая игра композитора, который пытается сначала немного сбить слушателя с толку…

Принято считать, что мировую славу Антонину Дворжаку принесли именно «Славянские танцы». За ними последовали другие удивительные произведения, но внимание общественности и некоторых европейских музыковедов привлекли именно «Танцы».

Одним из них был владелец крупного берлинского музыкального издательства Фриц Зимрок, который до этого уже издал «Моравские дуэты» Антонина Дворжака. Произведения начинающего чешского сочинителя порекомендовал издателю известный композитор Йоганнес Брамс. Фриц Зимрок постепенно стал издателем Дворжака, опубликовав более шестидесяти его произведений. Со временем между автором и его издателем сложились дружеские отношения, которые продолжались вплоть до смерти Зимрока в 1901 году.

«Славянские танцы» Дворжака имели большой успех уже в своей первоначальной версии: мало кто знает, что изначально они были написаны для исполнения на фортепиано в четыре руки, то есть для одного инструмента и двух пианистов. В те далекие время, когда еще не было проигрывателей, хозяевам дома приходилось самим организовывать музыкальное сопровождение светских вечеров, и игра на фортепиано в четыре руки была весьма популярна.

«Славянские танцы» быстро приобрели известность, хотя для исполнителей это было весьма непростое произведение. Далеко не всем удавалось сыграть его так, как супругам Ардашовым.

Некоторые места в «Славянском танце №8» звучат более интересно именно в первоначальной версии, написанной для фортепиано: возможно оттого, что кажутся более ясными, более точными. Однако другие фрагменты выглядят выразительнее в версии для оркестра.

В истории музыки предпочтение безусловно отдается оркестровой форме исполнения — в первую очередь, благодаря инструментальным нюансам и тонкостям, типичным для произведений Дворжака. Изобретательно, необычно, гениально. Такая музыка в свое время должна была произвести впечатление на слушателя. Сегодня мы бы сказали, что она стала хитом.

В конечном итоге именно оркестровое исполнение прославило «Славянские танцы», максимально приблизив их слушателю. В первоначальной, фортепианной, версии они, скорее всего, не обрели бы такой славы, что является подтверждением известного факта: лучшие композиции написаны Антонином Дворжаком для оркестра, а не для фортепиано.

«Славянские танцы» Антонина Дворжака — цикл музыкальных произведений на основе народной музыки. Композитор включил в свои мелодии гармоничные ритмические узоры музыкальной культуры славянских народов. Они доступны в двух вариантах: для фортепиано и для оркестра. И именно оркестровая форма «Славянских танцев» своей оригинальностью и необычностью открыла Антонину Дворжаку двери в мир музыки того времени и начала его ослепительную карьеру.

Цикл «Хиты классической музыки» создавался на основе проекта Лукаша Гурника и Богуслава Витека «Хиты тысячелетия», выходившего в эфир на волнах станции «Чешское Радио – Влтава».