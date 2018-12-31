Хиты 2018 года

Главным лауреатом чешской Премии «Ангел», победив в трех номинациях из четырех возможных, стала группа J.A.R. Статуэтку «Ангела» с распахнутыми крыльями, созданную скульптором Ярославом Роном, группа J.A.R., кроме всего прочего, получила за «Альбом года» – «Эскалация добра». Сегодня мы услышим песню «Ревнуем к Роману»

По прошествии долгих 16 лет в музыкальном мире о себе вновь напомнила, и, по утверждению критиков весьма выразительно, группа «Люция» (Lucie). Причем речь идет не только об успешном турне, а главным образом о новом альбоме – «EvoLucie» с «Лучшей песней, которую знаю» Оскара Петра, автора весьма успешного в свое время «Медвежонка».

Певец Миколас Йозеф отвоевал для Чехии исторически лучшую позицию в международном конкурсе «Евровидение». В финале музыкального турнира, участие в котором приняли представители 43 стран мира, исполнитель занял шестое место. Пробиться в десятку лучших Миколас Йозеф смог благодаря зрительским голосам, которые высоко оценили его песню «Lie to Me».

Уже несколько лет прошло с момента, когда исполнительница из города Острава Мария Роттрова заявила о прекращении своей карьеры, однако, полноценно реализовать этот ей не позволили неутомимые поклонники. В 2018 году Мария Роттрова вновь радовала своих верных привеженцев на фестивалях «Colours Of Ostrava» и «Benátská». Свое прозвище «Lady Soul» Мария Роттрова подтвердила также одноименным компакт-диском, который в 2018 году вошел в число наиболее продаваемых альбомов.

Успешным 2018 год может назвать также и бывший фолк-репер Xindl X. Его песня «Я божественный» из альбома «Sexy exity» стала одной из самых популярных и наиболее часто прокручиваемых в эфире чешских радиостанций.

Дабы в нашей программе прозвучала музыка и иного жанра, вспомним о группе «Чехомор» (Čechomor). 2018 год музыканты завершили несколько необычно, выпустив в разгар зимы «весенний» альбом – «Вдох». К созданию нового диска группа подошла вновь оригинально. Для сотрудничества были приглашены – знаменитый битбоксер En.dru, музыкант, композитор и продюсер Гонза Горачек, звуковой дизайнер и продюсер Ian Kelosky, а также бывший ударник «Чехомора» Роман Ломтадж. В результате, включенные в альбом песни получили новую аранжировку и современное звучание.

В финале нашей программы мы еще обратим свой взор на электронную музыку. Песня, которая прозвучит ныне, стала одной из самых популярных на канале youtube. В нашем эфире Джордан Гай и Эмма Сметана.