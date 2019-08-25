Вспоминая Богуслава Мартину

Богуслав Мартину родился 8 декабря 1890 года. Осенью 1923 года он переехал в Париж. Вновь побывать в Чехословакии композитору удалось только в 1938 году. В период Второй мировой, после оккупации Франции, он уехал в США. В Европу Богуславу Мартину посчастливилось вернуться в 1953-м, когда он получил стипендию Фонда Гуггенхейма. До конца своей жизни (28 августа 1959 г.) композитор жил в Швейцарии, где изначально был также похоронен. Однако сегодня могила Богуслава Мартину находится в его родной Поличке. Останки композитора были перевезены в Чехословакию через двадцать лет после кончины.

Сегодня мы слушаем новый диск, выпущенный в 2016 году студией Supraphon, посвященный камерным сочинениям чешского композитора Богуслава Мартину. Камерная инструментальная музыка в его творчестве занимает весьма значительное место. По заказу непосредственно музыкантов, меценатов и издателей, а также просто для собственного удовольствия композитор написал более 90 сочинений для разного сочетания инструментов. Диск, который мы сегодня представляем, посвящен трио для скрипки, виолончели и фортепиано. Для такого сочетания инструментов Богуслава Мартину написал пятнадцать произведений. Сегодня вы услышите некоторые из них в исполнении «Трио Сметаны», которое было основано в 1934 году легендарным чешским пианистом Йозефом Паленичеком. Произведения Богуслава Мартину в студии Supraphon для вас записали Йитка Чехова (фортепиано), Иржи Водичка (скрипка) и Ян Паленичек (виолончель).