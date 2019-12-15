Время джаза

Выходной день – самое время насладиться нестареющим джазом, на этот раз в исполнении Мирки Кршиванковой под аккомпанемент Иржи Стивина и коллектива Co. Jazz System.
Голос Мирославы Кршиванковой известен чешским слушателям ещё с 70-80х годов. Иржи Стивин, имя и семья которого неразрывно связаны с театром и музыкой, основал свою джазовую группу Co. Jazz System в 60-х годах, после того, как вернулся с учёбы в лондонской Королевской музыкальной академии.
Творческие пути Мирки Кршиванковой и Иржи Стивина пересеклись в 80-х годах – результатом стал альбом “Отражения”, композиции из которого вам сейчас предстоит услышать.
Итак, включаем погромче: на наших волнах Мирослава Кршиванкова и Co. Jazz System.
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