Владимир Мишик – «Однажды я тебя встречу»

Владимир Мишик стоял у истоков возникновения ряда групп, в том числе The Matadors, New Force, Etc…. Blue Effect, – последнюю Мишик основал с незабвенным Радимом Гладиком. Название группе в 1972 г., как и большинству других чешских ансамблей, пришлось заменить чешским Modrý efekt или M. Efekt. «Эффект» стал подлинной лабораторией, в «колбах» которой пенились и пузырились оригинальные биг-бит, джаз, хард- и прогрессив-рок. «Синее» название отсылало к книжке заветного небесного цвета. Она выдавалась потенциальному новобранцу, освобожденному от обязательной воинской службы в чехословацкой армии. Команда завоевала признание публики на осеннем пражском фестивале 1968 года (второй Чехословацкий бит-смотр), удостоившись звания «Открытие года», а «Sluneční hrob» («Солнечная могила») Владимира Мишика была признана лучшей композицией года.

Проблемы у музыкантов возникли после записи альбома «Meditace». Тексты Мишика, написанные в соавторстве с бардом Ярославом Гуткой, отдавали крамолой. Авторам пришлось пойти на компромисс. В 1971 г. была издана англоязычная экспортная версия этого альбома под названием «Kingdom Of Life». Это лишь часть богатого прошлого блюзмена.