Весна красна с гитарой Андршта

Вместе с Blues Band, который он восстановил в 1992 году, композитор и яркий представитель чешского арт-рока выступит 23 мая на площадке Mercedes Forum Praha и 28 мая в музыкальном клубе Остравы Parník («Пароход»). Меломаны услышат и Павела Новака (бас-гитара) и Марека Главицу (губная гармоника).

Начинал Любош, как и многие, с песен у костра, позже был очарован негритянской музыкой и стал выступать вместе с рок-группой.

Знаковыми в его творческой биографии стали встречи с Maртином Кратохвилом и сотрудничество с джаз-рок-группой Jazz Q, членом которой он стал, а также с легендарным чешским блюзменом Владимиром Мишиком.

Ему выпала честь встретиться на сцене со многими талантливейшими исполнителями: королем блюза Би Би Кингом, Полом Джонсом, Даной Джилеспи и пианисткой Кэти Уэбстер. Гитарист, впрочем, чаще смотрит вперед, нежели оглядывается назад. Послушаем композиции из последних альбомов Město ER (Supraphon, 2016), Times Arrow Luboš Andršt & ENERGIT (Supraphon, 2017).