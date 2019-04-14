Весна красна с гитарой Андршта

Лорета Вашкова
14-04-2019
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В столичную афишу апрельско-майских культурных мероприятий стоит заглянуть не только ради турне прославленной группы Čechomor, помолодевшего фестиваля «Пражской весны», но и ради концертов мастера блюза и джаза, прославленного чешского гитарного виртуоза Любоша Андршта. Об исполнительском мастерстве музыканта свидетельствуют 45 альбомов, в которые вошли более 90 его композиций.

Любош Андршт, фото: Михаела Доубравова, ЧРоЛюбош Андршт, фото: Михаела Доубравова, ЧРо

Вместе с Blues Band, который он восстановил в 1992 году, композитор и яркий представитель чешского арт-рока выступит 23 мая на площадке Mercedes Forum Praha и 28 мая в музыкальном клубе Остравы Parník («Пароход»). Меломаны услышат и Павела Новака (бас-гитара) и Марека Главицу (губная гармоника).

Начинал Любош, как и многие, с песен у костра, позже был очарован негритянской музыкой и стал выступать вместе с рок-группой.

Знаковыми в его творческой биографии стали встречи с Maртином Кратохвилом и сотрудничество с джаз-рок-группой Jazz Q, членом которой он стал, а также с легендарным чешским блюзменом Владимиром Мишиком.

Ему выпала честь встретиться на сцене со многими талантливейшими исполнителями: королем блюза Би Би Кингом, Полом Джонсом, Даной Джилеспи и пианисткой Кэти Уэбстер. Гитарист, впрочем, чаще смотрит вперед, нежели оглядывается назад. Послушаем композиции из последних альбомов Město ER (Supraphon, 2016), Times Arrow Luboš Andršt & ENERGIT (Supraphon, 2017).

Лорета Вашкова
14-04-2019
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