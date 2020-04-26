Весеннее открытие источников воды. Кантата Богуслава Мартину возродила народный обычай

В 1938 году, еще до своего отъезда во Францию, композитор заглянул в деревушку Три колодца (Tři Studně ), расположенную рядом с моравским городом Нове Место. Прожив там месяц, Мартину оказался свидетелем обряда, призванного прогнать злые силы и несчастья.

Когда спустя пару лет на подобный народный праздник заглянул друг композитора, поэт Мирослав Буреш, он создал стихотворение «Песня об источнике Рубинка» и послал текст Богуславу Мартину во Францию с просьбой написать на него музыку. Эмоциональная насыщенность этих стихотворных строк и воспоминания о жизни перед войной в деревне Три колодца привели на свет музыку. Кантату, названную «Открытие источников», Мартину сочинил в 1955 году. 7 января 1956 года состоялась премьера этого музыкального произведения, которое исполнил хор Брно Opus под управлением дирижера Зденека Зоугара, друга композитора.

Эта страстная и одновременно лирическая кантата начинается с пения альтов и сопрано, которые вместе с декламатором рассказывают о ежегодной традиции очищения источников. Непосредственно обряд очищения раскрывается в хоровых и сольных партиях, а апофеозом становится хоровая часть. В финале баритональную партию исполняет путник, возвращающийся в любимый край – как это делает в своих воспоминаниях автор.

Вмешательство в ландшафт, строительство и, прежде всего, прокладка водопроводов, привело к тому, что источники начали пересыхать. Найти в лесу бьющий ключ становилось чем дальше, тем труднее. Однако в последние десятилетия в Чехии начали появляться энтузиасты, которые, нередко действуя от лица природоохранных организаций, не хотят мириться с тем, что драгоценные источники воды иссякают. Им удалось составить карту таких ключей, столетиями служивших людям, и теперь они их возрождают и поддерживают.

Свою лепту сюда внесла и кантата Богуслава Мартну, благодаря которой традиция не была предана забвению. Ей даже был посвящен фильм – в 1981 году режиссер Владимир Сис снял музыкально-поэтическую ленту «Открытие источников», где звучит музыка Богуслава Мартину.

В 1960 году Альфред Радок создал для пражского театра Laternа magikа мультимедийную постановку «Открытие источников». Эту экспериментальную работу зритель, разумеется, не увидел, а автор лишился должности режиссера в этом театре, несмотря на то что кантата была одним из немногих композиций Богуслава Мартину, которую позволено было исполнять в социалистической Чехословакии. На другие произведения автора, жившего во Франции. распространялся запрет, действовавший в отношении творчества всех чешских эмигрантов.

Богуслав Мартину (1890–1959) – наряду с Антонином Дворжаком, самый исполняемый чешский композитор. Большую часть жизни провел во Франции. Испытал влияние импрессионизма, неоклассицизма и джаза и выработал собственный музыкальный стиль.