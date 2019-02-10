Вацлав Нецкарж – голос и обаяние, над которыми время не властно

Родился Вацлав Нецкарж 23 октября 1943 году на пражском Жижкове. Он появился на свет в актерской семье, что и предопределило его судьбу – юноша рано вышел на сцену театра им. Зденека Неедлы в Усти-над-Лабе, начал изучать вокал и игру на фортепьяно. Позднее свое вокальное мастерство Вацлав оттачивал под руководством Константина Каренина. Киевлянин, сын офицера, подобно многим Каренин был вынужден покинуть родину, спасаясь от большевиков. В Париже вокальный талант молодого эмигранта заметил Федор Шаляпин. С 1950 года Константин Емельянович преподавал в Пражской консерватории – среди его учеников был и Карел Готт.

Golden Kids – легендарные и вечно юные

Несмотря на все усилия, Вацлав Нецкарж не смог поступить в Академию исполнительских искусств в Праге (DAMU) и устроился на полставки в Театр рабочих в городе Мост. Успешно пройдя конкурсный отбор, в 1964 году он поступил в труппу театра «Альфа» в Пльзене. Именно там Вацлав познакомился с Мартой Кубишовой, исполнительницей знаменитой «Молитвы для Марты», ставшей гимном сопротивления вторжению 1968 года. Позднее с ней и с Геленой Вондрачковой Вацлав Нецкарж создали группу Golden Kids. Их трио продержалось на сцене всего 15 месяцев, в 1968–1970 годах, и распалось из-за запрета, наложенного властями на выступления Марты Кубишовой. Вацлав Нецкарж пытался защищать певицу во время судебных процессов, однако остановить репрессивную машину было уже невозможно.

Визитной карточкой Вацлава Нецкаржа стал ремейк итальянского хита Cuando sali de Cuba, чешский текст для которого – «У нее есть что-то с одним паном» – в 1969 году написал Зденек Боровец.

Милош Грма из «Поездов под пристальным наблюдением»

Актерскую карьеру Вацлава Нецкаржа тоже можно назвать успешной. Помимо роли Милоша Грмы в оскароносном фильме «Поезда под пристальным наблюдением», он сыграл в «Жаворонках на нитке» – еще одной ленте Иржи Менцеля по рассказам Богумила Грабала, в музыкальной комедии «Хромой бес» и других лентах. Разумеется, нельзя забыть и о главной роли в фильме-сказке Борживоя Земана 1968 года «Безумно грустная принцесса». Вацлав Нецкарж исполнил песни, которые звучат в фильмах «Как поэты теряют иллюзии», «Мальчишки есть мальчишки», «Как утопить доктора Мрачека».

Вацлав Нецкарж выпустил 15 альбомов, множество музыкальных сборников и аудиозаписей, начитал сказки Франтишека Непила. К числу его главных хитов относится «Лакрица», «Массачусетс», «Ша-ла-ла-ла-ли», «Храм святого Вита», «Я спешу» и, конечно, «Тень соборов» (Stín katedrál) – этот хит, написанный Карелом Свободой на слова Иво Фишера, Вацлав Нецкарж исполнял и с Геленой Вондрачковой.

Трудная дорога к памяти

В 2002 году у актера случился инсульт, после которого он заново учился говорить и петь. Главной задачей для артиста было заново запомнить тексты своих песен. Большую поддержку в этот сложный период ему оказывал младший брат Ян, с которым Вацлав с 1970-х и до сегодняшнего дня выступает в группе Bacily.

После «бархатной» революции стало известно, что Вацлав Нецкарж сотрудничал с госбезопасностью ЧССР. Артист неохотно говорит об этом темном периоде своего прошлого, ссылаясь на болезнь и то, что многое уже не помнит. Разные стороны его биографии нашли отражение в книге «Дорога к моей памяти», авторами которой стали Вацлав и Ян Нецкаржи и музыкальный критик Владимир Власак.

В 2011 году Вацлав Нецкарж записал с группой Umakart «Полуночную песню», ставшую саундтреком фильма «Алоис Небель». Помимо премии «Ангел», эта песня помогла артисту вернуться на чешскую музыкальную сцену. Композиция вошла в альбом «Хорошие времена», выпущенный в 2012 году, который критики считают лучшим со времен Golden Kids.

Вацлава Нецкаржа без преувеличения можно назвать звездой чешской сцены, а человеческое обаяние и доверительная интонация его песен и сегодня находят отклик у публики разных поколений.