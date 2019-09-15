Уборка хмеля и песни, ставшие хитами - первому чехословацкому мюзиклу исполняется 55 лет

Действие происходит во время летней уборки хмеля отрядом старшеклассников (называющих себя «стариками»), где в центре внимания двух юношей - самоуверенного отличника Гонзы и принципиального Филиппа - оказывается красотка Ганка.

Сквозными персонажами фильма выступают три гитариста в черных нарядах - Йозеф Лауфер, Петр Мусил и хореограф танцевальных сцен Йозеф Коничек. Их песни обрамляют все повествование, местами они комментируют поступки главных героев.

Мюзикл был снят Ладиславом Рыхманом, автором сценария и песен является Вратислав Блажек. Песни, ставшие хитами, исполняют Карел Готт, Йозеф Зима, Яна Петру и другие.

«Старики на уборке хмеля», бесспорно, относятся к коммерчески успешным лентам – после премьеры в 1964 г. мюзикл видели три миллиона зрителей. Тот, кто также как и главные герои вырастал в социалистической Чехословакии и в обязательном порядке побывал на уборке хмеля, во время просмотра вспомнит собственную молодость. Для остальных же лента может послужить своеобразным свидетельством того, как жилось в Чехословакии в золотые шестидесятые.

Ну а нас будет интересовать, прежде всего, музыка из этого великолепного фильма. Авторами бессмертных песен являются Иржи Бажант, Властимил Гала и Иржи Маласек.