Уборка хмеля и песни, ставшие хитами - первому чехословацкому мюзиклу исполняется 55 лет

Эва Туречкова
15-09-2019
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«Они встречались по любви в свои семнадцать лет» - так называется самая известная песня из первого чехословацкого мюзикла «Старики на уборке хмеля». Спустя 55 лет после выхода на экраны, лента продолжает пользоваться огромной популярностью и входит в золотой фонд чешской кинематографии.

Действие происходит во время летней уборки хмеля отрядом старшеклассников (называющих себя «стариками»), где в центре внимания двух юношей - самоуверенного отличника Гонзы и принципиального Филиппа - оказывается красотка Ганка.

Сквозными персонажами фильма выступают три гитариста в черных нарядах - Йозеф Лауфер, Петр Мусил и хореограф танцевальных сцен Йозеф Коничек. Их песни обрамляют все повествование, местами они комментируют поступки главных героев.

Мюзикл был снят Ладиславом Рыхманом, автором сценария и песен является Вратислав Блажек. Песни, ставшие хитами, исполняют Карел Готт, Йозеф Зима, Яна Петру и другие.

«Старики на уборке хмеля», бесспорно, относятся к коммерчески успешным лентам – после премьеры в 1964 г. мюзикл видели три миллиона зрителей. Тот, кто также как и главные герои вырастал в социалистической Чехословакии и в обязательном порядке побывал на уборке хмеля, во время просмотра вспомнит собственную молодость. Для остальных же лента может послужить своеобразным свидетельством того, как жилось в Чехословакии в золотые шестидесятые.

Ну а нас будет интересовать, прежде всего, музыка из этого великолепного фильма. Авторами бессмертных песен являются Иржи Бажант, Властимил Гала и Иржи Маласек.

Эва Туречкова
15-09-2019
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