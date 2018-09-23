Терезин помнит стихи и арии детских узников

75 лет назад, 23 сентября, состоялась терезинская премьера детской оперы «Брундибар» (чеш. шмель). Пражский композитор еврейского происхождения Ганс Краса написал ee на либретто Адольфа Гоффмайстера в самом начале Второй мировой, в 1938 году. Впервые камерную оперу тайно исполнили еврейские воспитанники пражского приюта «Хагибор» в 1942 г. (по некоторым данным в 1941 г.), когда автор сочинения уже был депортирован в концлагерь Терезин (Терезинштадт) примерно в 60 км от Праги. Летом 1943 г. почти все дети, занятые в первом составе оперы, как и сотрудники приюта, также оказались узниками Терезина.
Здесь их ждала встреча с композитором, воссоздавшим в лагерных условиях партитуру «Брундибара». Терезинская премьера сочинения пришлась на 1943 год и проходила под пристальным надзором нацистских надзирателей. Опера стала гвоздем лагерного репертуара и была исполнена 55 раз, спектакль проходил раз в неделю. Преобладали среди задействованных в ней актеров дети, они часто менялись. Исполнителей увозили эшелоны смерти, их место занимали другие несовершеннолетние актеры – ненадолго.
В лагерной оркестровке были использованы флейта, кларнет, гитара, фортепиано, аккордеон, ударные, а также скрипки, виолончель и контрабас. Все, что оказалось под рукой. Артисты, музыканты, литераторы и художники из числа заключенных стремились научить детей тому, что сами умели. Под руководством взрослых наставников дети в Терезине выпускали два журнала, публикуя в них свои стихи и рисунки, вели хронику своей жизни, которой было суждено скоро прерваться. Они искали ответы на такие вопросы как «Почему в гетто не летают бабочки? «Что такое добро, что такое зло?», «Почему Бог допускает такое насилие?». Их зарисовки и стихи позже потрясли мир.
Нацисты не преминули воспользоваться плодами активной творческой деятельности узников в целях пропаганды. Когда весной 1944 г. терезинское гетто готовилось к посещению комиссии Международного красного креста, прибывающей для обследования условий жизни в лагере, местные власти решили блеснуть перед сотрудниками этой гуманитарной организации, показав «Брундибара». Специальный показ, тем не менее, состоялся за пределами гетто, в большом зале так называемой «соколовны», причем архитектору Франтишеку Зеленке поручили за ночь усовершенствовать костюмы и навести глянец на декорации.
Летом 1944 г. заключительные сцены спектакля засняли для нацистского пропагандистского фильма Theresienstadt (известного под названием «Фюрер дарит евреям город»). Вскоре после завершения съемок большинство детей и композитора Ганса Красу «отблагодарили», отправив в газовые камеры Освенцима.
Вы услышите фрагмент оперы в исполнении детского хора «Чешского радио» им. Дисмана.
Сюжет оперы таков: мама Пепика и Анинки серьезно больна, чтобы поправиться, ей необходимо пить молоко. Однако денег у детей нет. Увидев, как шарманщик Брундибар промышляет игрой на шарманке, они решают заработать пением перед прохожими. Однако шарманщик-тиран заглушает своим выступлением песни ребят. На помощь отчаявшимся братику с сестричкой ночью приходят зверюшки, сошедшие с плакатов, и юным исполнителям наконец удается собрать деньги. Шарманщик отнимает у них заработок, но с помощью детворы им удается-таки победить злого Брундибара и спеть на рыночной площади. В глазах детей Брундибар отождествлялся с Гитлером.
Поэт Эмиль Саудек переписал заключительную строчку оперы. В исходной версии говорилось о том, что «Тот, кто любит отца и мать, родную нашу землю, – тот друг наш, пусть играет с нами». В интерпретации Саудека, стремившегося подчеркнуть идею борьбы с фашизмом, текст звучал иначе: «Тот, кто право чтит, храня закону верность, будучи отважным, – тот друг наш…». Актеры и зрители хорошо осознавали антинацистскую направленность этих строк. Исполняя финал оперы, ставший по сути гимном терезинских узников, они представляли себе настоящую победу.