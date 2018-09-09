Steamboat Stompers - чешский джаз в стиле диксиленда

Steamboat Stompers основал Франтишек Груза в 1968 году, четыре года спустя коллектив возглавил Иржи Кадлус из Чешских-Будейовиц. Практически с начала своего возникновения, группа получает приглашения на джазовые фестивали не только в самой Чехословакии, но и по всей Европе. Многие концерты последователей стиля диксиленд проходят «стильно», на пароходах, бороздящих воды Влтавы.

Первой певицей чешского джазового коллектива стала, как ни странно, дочь болгарского дипломата Светла Гостева. Многим слушателям также запомнился неподражаемый скэт Тони Брихта, по профессии кладовщика.

Однако вокальной звездой Steamboat Stompers стала Эва Эмингерова, выступавшая ранее с «Оригинальным Пражским Синкопическим Оркестром». Бывшая член сборной Чехословакии по волейболу, бронзовая призерка Чемпионата Европы, начала выступать со сцены в 1987 году. Давала концерты в Канаде, США, Мексике и Германии.

Steamboat Stompers записали в течение десятилетий ряд пластинок и CD-дисков, продолжают выступать на джазовых фестивалях. Правда, прежний состав несколько изменился. Иржи Кадлуса, скончавшегося два года назад, на сцене заменил его сын Иржи Кадлус младший.

Steamboat Stompers и незаменимый голос Эвы Эмингеровой можно будет услышать во время юбилейного концерта, который группа дает 13 октября в Долни-Почернице. А 19 сентября джазовый коллектив выступит в память об Иржи Кадлусе в г. Ржичаны.

