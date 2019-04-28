Stabat Mater в помощь Нотр-Дам-де-Пари

В концерте приняли участие Чешская филармония, Симфонический оркестр Чешского Радио, Пражский симфонический оркестр, Пражская филармония, а также оркестры Национального театра и Государственной оперы.

Все пожертвования были направлены на восстановление Нотр-Дам де Пари.

Stabat mater - средневековая католическая секвенция - послужила источником вдохновения для многочисленных композиторов начиная с XVIII века. Первая часть текста повествует о страданиях Девы Марии во время распятия Иисуса Христа, во второй звучит молитва грешника к Богородице, заканчивающаяся просьбой о даровании ему спасительного рая.